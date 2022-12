Classified Cycling, dat innovatieve schakeltechnologie ontwikkelt voor de fietsindustrie, heeft 22 miljoen euro opgehaald. De financieringsronde werd geleid door het Britse Active Partners. Nick Evans, managing partner bij het investeringsfonds, zetelt voortaan in de raad van bestuur van Classified. Hij is ook voorzitter van Rapha, een bekend merk in de fietsindustrie. Daarnaast nam ook het Britse investeringsfonds Bridford Investments Limited opnieuw deel aan de kapitaalronde. Met het verse kapitaal zal Classified met name zijn productontwikkeling voor e-bikes versnellen en wereldwijd nieuwe commerciële en strategische partnerships aangaan. Classified is gevestigd in Antwerpen (België) en Eindhoven (Nederland).

De fietsindustrie heeft de voorbije jaren een snelle groei gekend. In vergelijking met de automobielsector verloopt de technologische vernieuwing echter trager. Op het vlak van aandrijf- en krachtoverbrengingssystemen is er bijvoorbeeld nog heel wat innovatie mogelijk. Daarin is het Belgische Classified met zijn Powershift-technologie een pionier. Het bedrijf zet zijn deep tech en expertise in om de rijervaring en prestaties te verbeteren van alle fietsers, van Olympische toprenners tot wielerliefhebbers en e-bikers. De markt van elektrische fietsen is het volgende doel voor Classified.

Mathias Plouvier, medeoprichter en ceo: ‘Met Powershift zorgden we voor de belangrijkste innovatie in jaren in de branche. Onze aandrijftechnologie en schakelsystemen laten fietsers toe extreem snel en onder last te schakelen, wat essentieel is voor de allerbeste prestaties – zeker ook voor e-bikes. We zullen daarom nog meer investeren in onze R&D op de High Tech Campus in Eindhoven, waar we dit jaar een vestiging openden naast ons – eveneens nieuwe – hoofdkantoor in Antwerpen. Hier verleggen we de grenzen van wat mogelijk is op de fiets.’

Oprichters Mathias Plouvier en Roëll van Druten (cto) hebben een verleden in de transmissie-industrie voor auto’s. Ze pasten hun kennis en ervaring toe om schakelsystemen voor fietsen te ontwerpen en de transmissie te vereenvoudigen. Het gepatenteerde Powershift-systeem van Classified schakelt onder vollast, wat niet mogelijk is met de huidige producten op de markt. De eerste toepassing van het geïntegreerde transmissiesysteem van Classified, is de in 2020 gelanceerde Powershift-naaf. Die zit in het achterwiel van een fiets en vervangt de voorderailleur, het onderdeel dat de ketting van het ene naar het andere kettingblad beweegt bij het schakelen. Later in 2020 presenteerde Classified ook eigen wielen, uiteraard compatibel met zijn Powershift-naaf.

Topwielrenners prijzen de Powershift-naaf als een revolutionair product. Vier wielerlegendes treden op als merkambassadeurs en investeerden ook in Classified: Tom Boonen, Andre Greipel, Marcel Kittel en Anna Van der Breggen. Inmiddels is de naaf door de internationale wielerunie UCI goedgekeurd voor gebruik in competitieverband. De eerste overwinningen in professionele wedstrijden zijn al behaald. Classifieds Powershift-naaf werd in 2021 bekroond met de Eurobike Gold Award en de Design & Innovation Award. Beide awards zetten de meest vooruitstrevende en best presterende producten van de fietsindustrie in de verf.

Classified werkt al samen met meer dan 40 merken en de Powershift-naaf is verkrijgbaar via meer dan 25 distributeurs en 300 dealers in belangrijke markten. Met de nieuwe investering zal Classified nog meer inzetten op business development in de VS en Europa. Classified zal ook uitbreiden naar de markt voor e-bikes en zijn Powershift-technologie inzetten om een lichtere, duurzamere en efficiëntere transmissie te maken voor elektrische fietsen. Zo krijgen nog meer fietsers in de wereld toegang tot technologie van Classified.

Nick Evans, managing partner bij Active Partners: ‘Classifieds technologie is disruptief voor de fiets- en e-bikemarkt. Ze beschikken over een onderscheidend en innovatief product dat de rijervaring voor alle fietsers radicaal verbetert. Je hoeft slechts enkele tientallen meters te fietsen om het verschil te voelen! We zijn enthousiast over de visie van Mathias en Roëll om de toekomst van het fietsen te veranderen. We kijken ernaar uit om het team te helpen hun productontwikkeling te versnellen, te investeren in marketing en distributie en strategische partnerships op te bouwen met spelers uit de industrie. Dat zal voor een bredere adoptie van hun technologie over de hele wereld zorgen.’