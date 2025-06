Ondanks het wat tegenvallende weer zijn de deelnemers aan het Link-golftoernooi begin juni op de banen van Best Golf in Best in opperbeste stemming. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar op de diverse holes is toch ook duidelijk een winning mood te bespeuren. En dat elke slag telt, blijkt aan het eind van de dag… Desgevraagd verteld HENRY OVER (Q-Sys) dat zijn flight helemaal geen last heeft van het regenachtige weer. ‘Wij zitten lekker in de wedstrijd. Sterker nog: wij verbazen onszelf.’

DOOR MIREILLE DE RUIJTER

De negentien flights trotseren de eerste helft van de dag wind en wat buitjes, en als aan het einde van de middag toch de zon doorbreekt, is het ineens druk op het foodpleintje waar de golfers en deelnemers aan de clinic diamanthaas van de bbq krijgen uitgedeeld.

De clinic beleeft dit jaar zijn primeur. De 24 deelnemers verzamelen zich als de wedstrijdspelers al even in de baan zijn. Ze luisteren vol aandacht naar de tips en tricks van de twee pro’s, die hen deze middag inwijden in de golfsport. Na de algemene uitleg over sport en veiligheid wordt er druk geoefend om de clubs op de juiste manier vast te houden en start de ene helft van het gezelschap met het putten: de bal daadwerkelijk met een putter – de speciale club voor deze fase van het spel – over de green in de hole krijgen. De andere helft leert de niet eenvoudige vaardigheid van het chippen, een korte slag waarbij de bal nét loskomt van de grond, een klein stukje door de lucht vliegt

en daarna verder rolt richting de hole.

Op de vraag hoe het gaat, geeft ROB SCHOUTEN (SELMERS) aan dat hij moeite heeft met het loslaten van zijn hockeytechnieken, maar zeker nog eens op de golfbaan zal verschijnen. CEES JOPPE (WISSEKERKE) roept enthousiast dat hij het een moeilijk spelletje vindt, maar wel zo leuk dat de kiem gelegd is: ‘Ik ga hier zeker mee door na deze geslaagde middag.’ Na verloop van tijd wisselen de groepen door en leert pro Bas zijn groepje nog de fijne kneepjes op de driving range. ‘Door de juiste positie van je lichaam, heupen en de stand van je handen, kun je de bal precies plaatsen waar je hem wilt hebben.’

En dat klopt. Zo vraagt CARL BERLO (247Tailorsteel) even later aan zijn flightgenoten: ‘Zeg maar waar je de bal wilt hebben’, om de bal vervolgens precies naar wens neer te leggen. Hoewel Berlo zelden ingaat op uitnodigingen, heeft hij voor dit toernooi hij een uitzondering gemaakt: ‘De sfeer is prettig en je spreekt veel mensen, die je niet regelmatig treft.’ ARD ROMERS (SIMAC MASIC) valt hem bij: ‘Het is leuk om bij te praten met bekenden, die ik al jaren niet gezien heb en met mensen die ik soms

veel vaker zie. Het levert interessante gesprekken op.’

Ook tijdens deze vierde editie van het Link Magazine Golf Tournament wordt gespeeld volgens de regels van Texas Scramble: alleen de beste slag van de vier personen in een flight telt. SJORS DE ROOIJ (SMC) is allerminst een fervent golfer. ‘Het was even zoeken naar de afslagen die ik voor mijn rekening kon nemen’, zegt hij lachend. Onderdeel van het Texas Scramble-concept is namelijk ook dat van iedereen in het team ten minste vier afslagen op het scoreformulier moeten worden genoteerd.

De flight van RICHARD THOMPSON, ROB VAN EEKELEN (beiden CEMATEC), ROGIER BURGEMEESTRE (SMC) en JOHN VAN GINKEL (LINK MAGAZINE) heeft vandaag de beste score neergezet. Met gepaste trots nemen de heren hun prijzen in ontvangst en volgend jaar zal ook hun flight vermeld worden op de wisseltrofee, die staat te glimmen op de bar.

Het Link Magazine Annual Golf Tournament 2025 op 5 juni werd mede mogelijk gemaakt door FELLOWMIND, LM SYSTEMS en SMC. De volgende editie is op 4 juni 2026.

Volgend jaar ook meedoen?

Meld je aan via uitgever@linkmagazine.nl

Foto’s: Vincent Knoops.