Het Digitale Transformatie consortium Magnus Digital, Dimensys, cards PLM Solutions en Appronto investeert, samen met mede aandeelhouder Holland Capital, in OnePLM. De krachtenbundeling complementeert het product- en dienstenaanbod waardoor internationale klanten volledig kunnen worden bediend bij vraagstukken rondom Digitale Transformatie. Daarnaast stelt de investering OnePLM in staat haar groeiambities te realiseren.

Krachtenbundeling OnePLM is marktleider op het vlak van Siemens Digital Industries Software in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en levert PLM (Product Lifecycle Management) oplossingen inclusief onderhoud, technische support en consultancy. De krachtenbundeling draagt bij aan de visie om middels de technologieën Siemens, SAP, Mendix en Boomi een belangrijke rol te spelen in de Digitale Transformatie van de maakindustrie, ook wel ‘Industry 4.0’ genoemd. Voorts biedt de samenwerking de medewerkers verdere mogelijkheden om zich te ontwikkelen binnen het brede scala aan diensten, technologieën en landen waarin het consortium actief is.

Groei door buy-and-build De acquisitie van OnePLM is een volgende stap in de buy-and-build strategie, die met ondersteuning van Holland Capital wordt uitgevoerd. Gezamenlijk hebben de 5 bedrijven ruim 420 medewerkers in dienst en concentreren ze zich op vraagstukken rondom product lifecycle- en asset management, IT architectuur, low-code applicaties, systeemintegraties en procesoptimalisatie. De bedrijven leveren een grote bijdrage aan organisaties in uiteenlopende sectoren, zoals de maakindustrie, (online)retail, logistiek, bouwnijverheid, infrastructuur, financiële dienstverlening en onderwijs. Het consortium heeft de ambitie om één van de leidende partijen te worden in West-Europa en wil naast de Benelux en het Verenigd Koninkrijk haar activiteiten verder uitbreiden naar de DACH regio.

Peter-Jan Simons, CEO van het consortium: “OnePLM is een strategische uitbreiding van onze groep met hoogstaande expertise van digitale transformatie in de moderne industrie. Ik ben erg enthousiast over deze toevoeging, want samen met OnePLM kunnen we onze klanten in de UK en de Benelux nog beter van dienst zijn. Daarnaast krijgen onze consultants meer internationale carrière kansen. De Siemens PLM expertise van OnePLM geeft onze Siemens activiteiten in Europa een boost en brengt het partnership met Siemens naar een nog hoger niveau.”

Mark Parry, Managing Director OnePLM: “Na succesvolle overnames in het VK, is de stap naar het Europese continent een logische vervolgstap. Dit met het gezamelijke doel om de meest complete Siemens Digital Industries Software partner voor maakbedrijven in West-Europa te bouwen. Daarnaast kunnen klanten nu ook profiteren van de Low-code en SAP-expertise van de groep, waarmee de volledige Digitale Transformatie kan worden ondersteund”.

Ewout Prins, Managing Partner Holland Capital: “De overname van OnePLM is, na de krachtenbundeling van onze andere portfolio bedrijven in februari dit jaar, een mooie stap in onze buyand-build strategie. Hiermee versterkt de groep haar leidende positie binnen Digitale Transformatie nog verder”.

Erik Burghoorn, CCO consortium: “We zijn erg trots om het OnePLM team te verwelkomen in ons consortium. De kennis en expertise van OnePLM bieden ons een geweldige kans om de groei van onze Siemens activiteiten in Europa te stimuleren en de samenwerking met Siemens naar een nog hoger niveau te brengen. We zullen ook onze SAP en Mendix expertise van het consortium in de Verenigd Koninkrijk als extra hefboom.

OnePLM is één van ‘s werelds grootste Siemens Digital Industries Software Partners en de #1 Europese Partner. Het bedrijf heeft meer dan 25 jaar ervaring in de industrie en telt een team van 107 medewerkers. OnePLM levert PLM diensten en oplossingen aan bedrijven binnen de maakindustrie in het VK en Ierland, zowel aan onafhankelijke gebruikers als OEM’s. Daarnaast bieden ze training, consultancy en ondersteuning aan softwareklanten. OnePLM is actief binnen diverse industrieën, te weten; automobiel en transport, lucht- en ruimtevaart en defensie, scheepvaart, elektronica, energie en nutsvoorzieningen, industriële machines en zwaar materieel, consumentenproducten en detailhandel en medische hulpmiddelen.

Appronto is opgericht in 2013 en focust zich op de ontwikkeling van digitale oplossingen voor complexe vraagstukken. Appronto is specialist in de ontwikkeling van low-code oplossingen op het Mendix-platform en in de realisatie van systeemintegraties via Boomi’s cloud-integratieplatform. Afgelopen jaar werd Appronto niet alleen de eerste Europese Siemens Smart Expert Partner, maar ontving ze ook de Boomi Partner Spotlight Award én werd ze verkozen tot de Top Cloud Partner Benelux van Siemens.

cards PLM Solutions is opgericht in 1999 en is gevestigd in Best (NL) en Genk (B). De organisatie is met een team van 56 professionals gespecialiseerd in de digitalisatie van bedrijfsprocessen en informatiestromen binnen de maakindustrie. Dit doet zij voornamelijk voor bedrijven in automotive, aerospace, high-tech machinebouw, medische apparaten en consumentengoederen. Het bedrijf heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gespecialiseerd Product Lifecycle Management (PLM) solutions provider. cards is Platinum Smart Expert partner van Siemens Digital Industries Software.

Dimensys is opgericht in 2000 en helpt bedrijven bij het realiseren van operational excellence van hun bedrijfsprocessen. Dit doet ze voor bedrijven die actief zijn in onder andere de bouwnijverheid, infrastructuur en de maakindustrie. Dimensys maakt de levenscyclus van assets en producten inzichtelijk, voorspelbaar en repeteerbaar. Hierdoor kunnen organisaties deze beter, nauwkeuriger en effectiever inzetten. De organisatie maakt hiervoor gebruik van een jarenlange ervaring op de kennisdomeinen Asset en Product Lifecycle Management, Project & Portfolio Management en Supply Chain Management. Dimensys is gecertificeerd als SAP Gold Partner, SAP Partner Center of Expertise en SAP Recognized Expertise Partner.

Magnus Digital, opgericht in 1990, was de eerste SAP-partner en één van de eerste Mendix-partners van Nederland. Magnus Digital is een innovatief bureau voor IT en organisatieadvies dat werkt voor toonaangevende opdrachtgevers; van advies tot realisatie. Met ongeveer 100 consultants levert het diensten rondom digitale transformatie, data analytics, ERP-implementaties en de ontwikkeling van low-code oplossingen. Ook ontzorgt het klanten met het beheer van deze oplossingen. Magnus Digital is onder meer actief in retail, FMCG, groothandel, productie, onderwijs, transport en bouw.

Holland Capital heeft in de afgelopen 40 jaar op een verantwoorde en succesvolle wijze in meer dan 150 Nederlandse MKB-ondernemingen geïnvesteerd. Met een heldere investeringsstrategie is zij actief in de aantrekkelijke groeimarkten Healthcare en Technology. Het ervaren en betrokken investeringsteam weet wat ondernemen is. Ze streeft naar een open, duurzame en professionele relatie met managementteams van de bedrijven waar zij in investeert, met het gezamenlijke doel om groei te realiseren. Holland Capital wordt ondersteund door een breed netwerk aan succesvolle ondernemers in Healthcare en Technology.