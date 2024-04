Meer dan winstmaximalisatie draait het bij familiebedrijven om een gezonde toekomst voor de eigen onderneming. Daardoor richt de strategie zich vooral op de lange termijn, waarmee familiebedrijven de economische stabiliteit van Nederland vergroten. Tot die conclusie komt SEO Economisch Onderzoek, dat is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek heeft verricht naar familiebedrijven. Dit in opdracht van netwerkorganisatie FBNed Familiebedrijven Nederland en Stichting Familie Onderneming.

Familiebedrijven hebben een dempend effect op economische schommelingen, zo staat in het recent verschenen onderzoeksrapport ‘De maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven in beeld’. Eigenaren staan bij de bedrijven zelf aan het roer. Daardoor kunnen de ondernemingen sneller bijsturen dan niet-familiebedrijven, wat volgens de onderzoekers leidt tot minder faillissementen, ontslagen en maatschappelijke kosten. Ook maken familiebedrijven minder vaak gebruik van overheidsregelingen en zorgen ze met het streven naar continuïteit voor meer baanzekerheid.

Nederland telt zo’n 490.000 bedrijven met medewerkers. Daaronder vallen circa 300.000 familiebedrijven, waar bijna één op de drie Nederlanders werkt. Hun baanzekerheid hangt samen met de lokale betrokkenheid van hun werkgevers, concludeert SEO in het rapport. Immers, familiebedrijven zijn juist gevestigd in regio’s waar de onderlinge verbondenheid groot is. Ze dragen er actief bij aan goede doelen en sponsoring van (lokale) initiatieven, merken de onderzoekers op. Met hun focus op de lange termijn voeren de ondernemingen bovendien een financieel conservatief beleid: dat zorgt voor een hoge solvabiliteit en liquiditeit.

SEO stelde het rapport op via kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Daarvoor gebruikte het onder meer wetenschappelijke studies, CBS-microdata vanaf 2015 tot en met 2022 en eigen surveyonderzoek onder Nederlandse familiebedrijven. Ook spraken de onderzoekers met experts op het vlak van familieondernemingen, waarbij ze onder meer ingingen op innovatie. Van de hiervoor beschikbare subsidies maken familiebedrijven weliswaar minder gebruik dan niet-familiebedrijven. Maar, zo blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek, ze zijn er wél vaker succesvol mee om ideeën om te zetten naar de praktijk. Denk hierbij aan een nieuw product, of een nieuw proces dat de kosten verlaagt.

Bas ter Weel, algemeen directeur van SEO en hoogleraar economie aan de UvA, duidt het belang van familiebedrijven: ‘Ons onderzoek laat zien dat familiebedrijven stabieler zijn in onzekere tijden. Daar moeten we zuinig op zijn.’ Namens FBNed Familiebedrijven Nederland sluit directeur Albert Jan Thomassen zich bij die woorden aan: ‘Wij merken dat het belang van het familiebedrijf in Nederland wordt ondergewaardeerd. De meeste aandacht gaat uit naar de grote beursgenoteerde ondernemingen. Hierbij wordt uit het oog verloren wat de rol is van de 300.000 familiebedrijven die Nederland rijk is. Zij zorgen voor economische én maatschappelijke stabiliteit in Nederland.’

Het volledige onderzoeksrapport is te lezen via de site van SEO