Onderzoek HU-studenten: Schneider kan ruim 13% orders niet conform afspraken uitleveren

Schneider Electric, multinational in digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, heeft het doel om twee keer zoveel kansen te bieden aan stagiairs, leerlingen en starters op de arbeidsmarkt als onderdeel van het Schneider Sustainability Impact Q2 2021 Report. In Nederland werkt het bedrijf daarom onder andere samen met de studenten van de opleiding Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek aan de Hogeschool Utrecht. Uit onderzoek door de HU-studenten blijkt dat in het outbound proces van het bedrijf teveel, ruim 13 procent Back Order Lines (BOL) worden gemeld.

Het afgelopen jaar werkten de studenten aan een oplossing om de klanttevredenheid te verhogen van Schneider Electric’s distributiecentrum in Helmond. Uitdagingen rondom de energiecrisis, oorlogsdreigingen en inflatie zorgen voor tekorten die het bedrijfsleven niet tot nauwelijks weg kan werken. Schneider Electric Helmond vroeg de studenten daarom te onderzoeken hoe zij hun systeeminformatie en fysieke stroom optimaal op elkaar af konden stemmen.

Processtappen te vaak op gevoel gemeten

Volgens de analyse van de studenten worden in het outbound proces van het bedrijf teveel Back Order Lines (BOL) gemeld. BOL zijn orders die niet of niet geheel geleverd kunnen worden binnen de afgesproken tijd en dat resulteert in lagere klanttevredenheid en onnodige kosten.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat er dagelijks bij 13,3% van de totale orders BOL worden gemeld. Uit data-analyse naar de oorzaken blijkt dat de meeste BOL ontstaat bij de processtap ‘Scan pallet to truck’. Dit is de laatste stap in het outbound proces. Uit de interviews met de medewerkers die betrokken zijn bij deze processtap, blijkt dat er voornamelijk een centraal overzicht op de werkvloer mist waardoor beslissingen op de werkvloer op basis van gevoel worden genomen.

Beslissingen op basis van data

Op basis van het onderzoek raden de studenten aan om een dashboard voor de werkvloer te implementeren met daarin de juiste informatie per afdeling. Met dit dashboard kunnen leidinggevenden en medewerkers op de vloer op basis van data beslissingen maken. Dit kan resulteren in een vermindering in het aantal BOL binnen het outbound proces.

Schneider Electric Helmond wordt aanbevolen een vervolgonderzoek te starten voor het in kaart brengen van de cijfers van de kosten en baten voor het implementeren van het dashboard. Tot slot wordt aanbevolen om na de implementatie de OEE (Overall Equipment Effectiveness) te gebruiken om de effectiviteit van het geïmplementeerde dashboard te meten.

Harold van Faassen, Retail & Logistics Segments Leader Schneider Electric, is erg te spreken over de samenwerking met de studenten en hun onderzoek: “Het is ontzettend inspirerend om met studenten samen te werken. Het is niet de eerste keer dat we dit doen, en elke keer verrast het mij weer. Zij zijn de toekomst en kunnen een nieuw licht schijnen op hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we leveren aan onze klanten ‘On Time In Full’.”

Ook de studenten vinden dat de samenwerking een goede uitbreiding is op het standaard onderwijsprogramma: “Bij dit project merkten we dat onze theoretische oplossing niet direct door te voeren was in de praktijk. Dit was een goed leermoment voor ons waar meer studenten veel baat bij kunnen hebben.” Ze moedigen daarom meer onderwijsinstellingen en bedrijven aan om deel te nemen aan dit soort projecten: “Uiteindelijk is het een win-win-situatie, wij kunnen als studenten ervaring opdoen en de bedrijven kunnen van onze bevindingen leren.”