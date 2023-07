In het consortium Holland Hybrid Heart (HHH) werken universiteiten, hoger beroepsonderwijs, bedrijven en patiëntenorganisaties samen. Cardiothoracaal chirurg Jolanda Kluin van het Erasmus MC Thoraxcentrum leidt de samenwerking. Kluin: “We willen patiënten een goed en levensvatbaar alternatief bieden voor transplantatie met een natuurlijk hart.” Wetenschappers van de TU/e Carlijn Bouten, Frans van de Vosse en Bas Overvelde zijn betrokken.

Wereldwijd zijn er meer dan 23 miljoen mensen met hartfalen, voor wie de beste behandeling het krijgen van een donorhart is. Daar is een ernstig tekort aan. In Nederland zijn er 250.000 hartfalenpatiënten, van wie de helft binnen vijf jaar overlijdt.

Kluin kwam op het idee van een zacht robothart toen ze het werk van TU/e-onderzoeker Bas Overvelde in de media zag. Hij werkt met robots van zachte en flexibele materialen die zelf kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving. Denk aan een robot die lijkt op een octopus of een zeester.

Inspiratie door zachte robotachtige octopus

Kluin: “Toen ik zo’n zachtrobot bewegende octopus zag, dacht ik: hier moeten we toch ook een hart mee kunnen maken.” “Dit soort kunstspieren, gemaakt van zachte materialen, zijn ideaal voor het bouwen van een kunsthart dat de werking van een natuurlijk hart nabootst”, zegt Overvelde, universitair hoofddocent bij de vakgroep Werktuigbouwkunde. Omdat de binnenbekleding van het Hybride Hart bestaat uit cellen van de patiënt zelf, gaat het nog meer op een echt hart lijken.

“Deze binnenbekleding voorkomt de vorming van bloedstolsels en afstoting van het robothart”, zegt Carlijn Bouten, hoogleraar Cell-Matrix Interactions in Cardiovascular Regeneration bij de afdeling Biomedical Engineering. De toevoeging van deze ‘levende’ laag geeft het kunsthart zijn hybride functie.

Hoogleraar Cardiovasculaire Biomechanica Frans van de Vosse vult aan: “We gaan met computermodellen de wisselwerking berekenen tussen de vervorming van de kunsthartspier en de werking van de binnenbekleding bij het voorkomen van bloedstolsels. Zo kunnen we in korte tijd tot een goed ontwerp van het Hybrid Heart komen.”

Nederlandse wetenschapsagenda

Dit project krijgt financiering in de vierde ronde van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek langs Routes door Consortia (NWA-ORC). In totaal is er ruim 131 miljoen euro beschikbaar voor de consortia. Holland Hybrid Heart wordt mede mogelijk gemaakt door de Hartstichting met een subsidie van 700.000 euro. Daarnaast leveren verschillende organisaties/bedrijven gezamenlijk voor 700.000 euro aan diensten: SBMC, TrailBlazers, evos GmbH, DCVA en EE Labels. Dit project bouwt voort op eerder werk van de eerder genoemde onderzoekers in een Europees consortium.