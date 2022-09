IamFluidics kondigt de afsluiting aan van een financieringsronde van €4 miljoen. De financiering wordt verstrekt door ondernemer Joost van Neck en bestaande investeerder Innovation Industries. Het geld zal worden gebruikt om een nieuw hoofdkantoor op te zetten, een productiefaciliteit te bouwen, het team uit te breiden en de marktintroductie van de eerste producten te versnellen.

De IamFluidics-technologie werd ooit uitgevonden voor de inkapseling van stamcellen op hoge snelheid en is een unieke en gepatenteerde micro-inkapselingstechnologie, die tot 1.000x sneller is dan zijn alternatieven, met behoud van een consistente controle over vorm en grootte. De uniforme deeltjes kunnen worden gevormd door verschillende materialen die natuurlijk, veganistisch, biologisch afbreekbaar en plasticvrij zijn en kunnen worden geladen met actieve ingrediënten om verschillende grote eindmarkten aan te spreken. Deze eindmarkten omvatten voeding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging, fijn chemicaliën, biotechnologie (inclusief weefsel- en celtechniek) en geneesmiddelen. Het bedrijf werkt samen met topbedrijven op deze gebieden en IamFluidics kan een leidende rol spelen in de vermindering van microplastics en de opkomende revolutie in de biotechnologie.

Michiel van Alst, CEO van IamFluidics: “We zijn erg blij met deze nieuwe kapitaalinjectie en de toevoeging van D.H.B.GreenConcepts B.V. aan onze kerninvesteerdersgroep. Hun kennis en expertise in het opschalen van bedrijven in producten met hoge toegevoegde waarde zijn van grote waarde in het succesvol laten groeien van een bedrijf. Bovendien zijn we erg blij dat Innovation Industries ook hun vertrouwen in ons team toont door de investering van D.H.B.GreenConcepts B.V. te steunen en zo de volgende fase van ons bedrijf te ondersteunen.” Tom Kamperman, CTO en medeoprichter van IamFluidics, voegt toe: “Door te kunnen produceren voor daadwerkelijke klanten is wetenschap niet alleen iets voor de academische wereld; we passen wetenschap toe om de productie van microdeeltjes te ontwrichten, en samen daarmee zullen we duurzame, schaalbare en superieure microdeeltjes produceren!”

Joost van Neck, eigenaar van D.H.B.GreenConcepts B.V.: “We ontmoetten IamFluidics tijdens technische besprekingen voor een mogelijke samenwerking met een van onze vorige bedrijven. We zagen een ambitieus team met sterke technologie die verschillende opkomende markten kan openbreken en besloten te investeren in IamFluidics om de groei te versnellen en de opschaling van de technologie voor hoogwaardige productie van microdeeltjes tot en met markttoegang te ondersteunen.”

Harm de Vries, Partner bij Innovation Industries, voegt toe: “We zijn verheugd om opnieuw te investeren en D.H.B.GreenConcepts B.V. aan boord te hebben als investeerder in IamFluidics. Tot op heden heeft IamFluidics haar groeiambities waargemaakt en voldoet zij consequent aan haar doelstellingen. Wij zien nog meer potentieel voor de technologie en geloven in het team en de technologie dat zij deze toekomstige kansen zullen kapitaliseren.”

D.H.B.GreenConcepts B.V. is een particulier investeringsfonds dat zijn wortels heeft in het opbouwen van bedrijven van startende ondernemingen tot volledige productie en verkoop van natuurlijke stoffen met een hoge toegevoegde waarde. Het ondersteunt ambitieuze technologiebedrijven die een positief effect hebben op de gezondheid en samenleving.

Innovation Industries is een onafhankelijk durfkapitaalfonds dat bedrijfsopbouw en durfkapitaalinvesteringen combineert onder één dak. Innovation Industries gebruikt een markt gedreven aanpak om lange termijn waarde te creëren in startende en opkomende hightech bedrijven. Het werkt samen met alle Nederlandse technische universiteiten (Eindhoven, Delft, Twente en Wageningen) en toegepaste onderzoeksinstituten (TNO) om technologieën die afkomstig zijn van deze onderzoeksinstituten te commercialiseren.

Innovation Industries heeft momenteel geïnvesteerd in ventures die actief zijn op het gebied van nano- en microtechnologie, halfgeleiders, voedsel- en agrotechnologie en medische technologie.

IamFluidics is een bedrijf dat microdeeltjes produceert met een nieuwe baanbrekende technologie die “in-air microfluidics” wordt genoemd. Deze technologie combineert de veelzijdigheid en snelheid van inkjet technologie met de hoogwaardige output van microfluïdische chipdeeltjesproductie. Met deze technologie zijn de productiesnelheden tot 1000 maal hoger dan met conventionele chip gebaseerde microfluïdische technologieën, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Microdeeltjes worden tegenwoordig in veel producten aangetroffen, waaronder cosmetica, levensmiddelen en geneesmiddelen. Micro-encapsulatie – het inkapselen van een actieve stof in een microdeeltje – wordt onder meer gebruikt om de houdbaarheid, doeltreffendheid en sensorische ervaring te verbeteren door stoffen bijvoorbeeld te beschermen tegen zuurstof, licht of hoge temperaturen. De huidige generatie micro-encapsulatie processen maakt voornamelijk gebruik van niet-afbreekbare kunststoffen en energie-intensieve processen en heeft een beperkte controle, waardoor veel materiaal (tot 50%) verloren gaat.

De IamFluidics-technologie is een revolutionaire materiaal- en energie-efficiënte technologie voor de productie van hoogwaardige, duurzame microdeeltjes. De talrijke materialen die in haar micro-encapsulatie proces kunnen worden en al zijn gebruikt, zijn van natuurlijke oorsprong, biologisch afbreekbaar en plasticvrij. De combinatie van industriële productieschaal met de gecontroleerde vorm, samenstelling en grootte, maakt het gebruik van betaalbare, duurzame en superieure microdeeltjes in andere producten mogelijk.