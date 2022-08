In het tweede kwartaal van 2022 was de omzet van de industrie 30,1 procent hoger dan een jaar eerder, voornamelijk door hogere prijzen. Industriële producenten verwachten in het derde kwartaal van 2022 een hogere omzet te behalen. Wel zijn de omzetverwachtingen minder positief dan in voorgaande kwartalen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De binnenlandse en de buitenlandse omzet van industriële producenten waren in het tweede kwartaal van 2022 respectievelijk 30,8 en 29,8 procent hoger dan een jaar eerder. De binnenlandse en buitenlandse afzetprijzen waren respectievelijk 26,5 en 31,8 procent hoger dan in het tweede kwartaal vorig jaar.

Het aantal uitgesproken faillissementen was hoger dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2022 werden in de industrie 39 faillissementen uitgesproken; in hetzelfde kwartaal van 2021 waren dit er 24. Hiermee was het aantal faillissementen in het tweede kwartaal van 2022 62,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Weer omzettoename voor alle hoofdbranches

Alle hoofdbranches in de industrie boekten in het tweede kwartaal van 2022 een hogere omzet dan een jaar eerder. De omzetontwikkeling was het hoogst voor de raffinaderijen en chemie. Binnen deze branche hebben vooral de aardolie- en de chemische industrie meer omgezet dan een jaar eerder; 101,3 en 39,0 procent. De afzetprijzen voor de aardolie-industrie en de chemische industrie stegen met 112,2 en 40,9 procent.

De omzet was ook aanzienlijk hoger in de papierindustrie (+32,0 procent) en de voedings- en genotmiddelenindustrie (+27,1 procent). De producenten van papier zetten met 38,6 procent veel meer om dan een jaar eerder. De producenten van voedingsmiddelen zetten 28,3 procent meer om.

De basismetaal- en metaalproductenindustrie, de transportmiddelenindustrie en de hout- en bouwmaterialenindustrie zetten meer dan 10 procent meer om dan vorig jaar. De basismetaalindustrie zette 39,7 procent meer om, de afzetprijzen in deze branche stegen met 47 procent. De auto- en aanhangwagenindustrie groeide met 38,4 procent.

Omzetverwachting lager in derde kwartaal 2022

Per saldo 6,6 procent van de ondernemers heeft aangegeven te verwachten dat de omzet zal toenemen in het derde kwartaal van 2022. Hiermee zijn ondernemers minder positief gestemd over de omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen dit saldo 14 procent bedroeg.

Per saldo 18,8 procent van de ondernemers verwacht dat de personeelssterkte zal toenemen in het derde kwartaal van 2022. Hiermee zijn ondernemers positiever gestemd over de personeelssterkte dan in het derde kwartaal van 2021, toen per saldo 17,6 procent van de ondernemers aangaf een toename van de personeelssterkte te verwachten.