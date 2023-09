Na vijf opeenvolgende kwartalen met dalende inkomsten, keerde de halfgeleiderindustrie van koers en verhoogde de omzet in 2023 volgens de nieuwste Omdia’s Competitive Landscape Tracker. Het onderzoek merkte op dat de kwartaalomzet in deze periode met 3,8% groeide tot $ 124,3 miljard. Deze groei is in lijn met historische patronen voor de totale halfgeleidermarkt, waarbij de omzet in het tweede kwartaal gemiddeld met 3,4% steeg ten opzichte van het eerste kwartaal (op basis van gegevens van 2002 tot en met 2022). De groei binnen halfgeleidersegmenten blijft echter afwijken van historische trends. Zo steeg de DRAM-markt met 15% in 2023 met het historische patroon van 7,5% in het tweede kwartaal.

De groei is een welkom teken voor de halfgeleiderindustrie na de langste periode van dalingen sinds Omdia de markt in 2002 begon te volgen. De tol van de krimpende markt heeft de huidige markt echter aanzienlijk verminderd, met de halfgeleidermarkt door de omzet nu op 79% van wat het een jaar geleden was toen de totale omzet $ 160 miljard bedroeg in 2022. Het zal tijd kosten om terug te keren naar het omzetniveau van eind 2021.

NVIDIA leidde de ommekeer van de halfgeleider in 2023. In de hele sector groeide de omzet uit halfgeleiders met $ 4,6 miljard ten opzichte van het vorige kwartaal, en $ 2,5 miljard van die verhoogde kwartaalomzet kwam alleen al van NVIDIA. De snelle, recente groei van de vraag naar generatieve AI, een markt die NVIDIA domineert, duwt NVIDIA omhoog in de ranglijst van marktaandelen.

Het dataverwerkingssegment, aangedreven door AI-chips in de serverruimte, groeide met 15% kwartaal-op-kwartaal en is goed voor bijna een derde van de halfgeleideromzet (31% in 2023). Het draadloze segment (gedomineerd door smartphones) is het op een na grootste segment en daalde met 3% omdat de eindvraag in deze sector zwak blijft. De halfgeleidersector voor de auto-industrie blijft groeien, met een stijging van 3,2%.

NVIDIA heeft de ommekeer geleid en de halfgeleideromzet met 47,5% verhoogd ten opzichte van het vorige kwartaal. Een jaar geleden was NVIDIA het 9e grootste halfgeleiderbedrijf qua omzet, aan het einde van Q2-23 staat de ranglijst op de derde plaats. Hoewel NVIDIA de grootste invloed had op de groeiende markt, droegen de meeste grote bedrijven ook bij aan de groei. Van de top tien bedrijven stegen er acht de halfgeleideromzet in 2023, wat illustreert dat de ommekeer niet beperkt is tot één sector van de totale markt. Bron Semicon Digest