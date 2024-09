In een nieuwe analyse meldt Omdia dat de totale inkomsten uit halfgeleiders in 2Q24 een recordhoogte van $ 162,1 miljard bereikten, een kwartaalgroei van 6,7%. Dit cijfer overtreft het vorige record van 4Q21 met ongeveer $ 500 miljoen. De recordgroei werd grotendeels gedreven door NVIDIA, de grootste inkomstengenerator in de branche, die nu een kwartaalomzet heeft van halfgeleiders die $ 18 miljard hoger is dan in 4Q21.

Hoewel 2Q24 een nieuw omzetrecord vestigde, profiteren niet alle bedrijven ervan. Hoewel de omzet voor de halfgeleidermarkt $ 33 miljard hoger is dan een jaar geleden, registreerde meer dan 50% van de gevolgde bedrijven lagere halfgeleiderinkomsten in vergelijking met een jaar geleden. Hieruit blijkt dat de omzetgroei van de markt niet door de helft van de bedrijven wordt gedeeld. Van de 125 bedrijven die in zowel de recordkwartalen van 4Q21 als 2Q24 werden gevolgd, had meer dan 70% in 2Q24 een lagere halfgeleideromzet dan in 4Q21.

De omzet van NVIDIA is nu meer dan vier keer groter dan tijdens het vorige record van de halfgeleiderindustrie in 4Q21. Zonder NVIDIA zou de markt nog ver verwijderd zijn van het bereiken van een nieuw omzetrecord. Exclusief de inkomsten van NVIDIA blijft het record 4Q21 met een totale omzet van $ 155,8 miljard, terwijl de omzet in 2Q24 $ 138,2 miljard bedraagt – meer dan $ 17 miljard lager.

De dominante positie van NVIDIA is voornamelijk te danken aan de vraag naar AI, hoewel ook andere halfgeleidersegmenten profiteren van de groei van AI.

Geheugenbedrijven profiteren van de vraag naar AI, met name dankzij High-Bandwidth Memory (HBM)-chips die AI-processors ondersteunen. Bovendien heeft de geheugenmarkt een verbeterd evenwicht tussen vraag en aanbod gezien, waardoor andere gebieden een boost hebben gekregen. Na een uitdagend 2023 heeft de markt zich hersteld, met een kwartaalomzet van nu meer dan $ 40 miljard.

In een reactie op de laatste prestaties in de sector verklaarde Cliff Leimbach, hoofdanalist bij Omdia : “De grootste halfgeleiderbedrijven worden groter. De top tien bedrijven qua omzet zijn nu goed voor 64% van de totale markt in 2Q24, het hoogste aandeel ooit en een stijging van zeven procentpunten ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde van 57%. Een vergelijking met het laatste recordomzetkwartaal in 4Q21 laat zien dat de marktwinsten geconcentreerd zijn bij minder bedrijven. In 4Q21 had de top tien 57% van het omzetaandeel in handen.

“NVIDIA blijft zijn marktaandeel uitbreiden en vertegenwoordigt nu 14,8% van de halfgeleidermarkt qua omzet, gedreven door een sterke vraag naar AI. Intel, historisch gezien het grootste of het op één na grootste bedrijf, blijft voor het derde achtereenvolgende kwartaal op de derde plaats staan. Met een aandeel van 7,5% in 2Q24 markeert dit het laagste marktaandeel van Intel sinds Omdia in 1Q02 begon met het volgen van de halfgeleidermarkt”, besluit Leimbach.