De wereldwijde halfgeleidermarkt steeg in Q3 2024, met een omzet die met 8,5% steeg ten opzichte van het voorgaande kwartaal tot $ 177,8 miljard (van $ 163,8 miljard), gedreven door het bloeiende AI-segment. Dit toont een opmerkelijke groei van 25% op jaarbasis van $ 141,6 miljard in Q3 2023, waardoor de industrie volgens het laatste onderzoek van Omdia wordt gepositioneerd voor een indrukwekkende jaarlijkse groei van 24%.

De totale inkomsten uit halfgeleiders voor de eerste drie kwartalen van 2024 stegen met 26% in vergelijking met dezelfde periode in 2023 – een stijging van $ 102 miljard – volgens Omdia’s Competitive Landscaping Tool-rapport. Deze groei werd gevoed door een sterke vraag naar AI en aanverwante halfgeleidercomponenten.

Cliff Leimbach, Senior Analyst bij Omdia, verklaarde: “De grote vraag naar AI zorgt ervoor dat 2024 een recordjaar wordt. De inkomsten uit halfgeleiders uit de eerste drie kwartalen van 2024, ongeveer $ 494 miljard, hebben het totaal voor heel 2024 al overtroffen. Deze robuuste inkomsten zijn echter niet gelijk verdeeld over de branche. De industriële sector heeft bijvoorbeeld te maken met een zwakke vraag en zal naar verwachting in 2024 een daling van 16% op jaarbasis zien.”

NVIDIA en SK Hynix zijn twee bedrijven die enorm hebben geprofiteerd van de AI-golf: NVIDIA via zijn GPU’s en SK Hynix via geheugen met hoge bandbreedte. Van de 127 halfgeleiderbedrijven die in het Competitive Landscaping Tool-rapport zijn geanalyseerd, zijn deze twee bedrijven de enige die de omzet in de eerste drie kwartalen van 2024 meer dan verdubbeld hebben in vergelijking met dezelfde periode in 2023.

De inkomsten uit halfgeleiders zullen naar verwachting blijven groeien = in het vierde kwartaal, met ongeveer 4,5% tot bijna $ 186 miljard, aangezien AI-gerichte bedrijven het beter blijven doen dan de bredere halfgeleiderindustrie.

De groei buiten AI is in bepaalde sectoren echter een uitdaging geweest. De automarkt, die van Q3 2020 tot Q32023 een consistente omzetgroei van halfgeleiders zag, is gestabiliseerd nu de vraag in 2024 afvlakte, waarbij de omzet naar verwachting gelijk zal blijven in vergelijking met 2023. Bovendien hebben zwakke macro-economische omstandigheden gevolgen gehad voor het industriële segment, dat naar verwachting in 2024 een omzetdaling van $ 10 miljard zal ervaren in vergelijking met 2023.

Ondanks de ongelijke prestaties in de halfgeleidersegmenten, zagen alle top tien bedrijven een sequentiële omzetgroei in Q3 2024, waarbij 17 van de top twintig bedrijven ook kwartaal-op-kwartaal groeiden.

NVIDIA stond in het derde kwartaal op nummer één, met een omzetstijging van 10,5% ten opzichte van Q2 2024, gedreven door de vraag naar AI. Het aandeel van de halfgeleidermarkt steeg licht tot meer dan 15%.

Buiten NVIDIA heeft de verbeterde dynamiek van de geheugenmarkt de ranglijst van geheugenbedrijven een boost gegeven. De geheugenmarkt zal naar verwachting in 2024 met 73 miljard dollar groeien ten opzichte van 2023, waardoor Samsung, SK Hynix en Micron in de top zes komen te staan.