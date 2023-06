Wefabricate groeit hard, met een omzet die over 2023 naar verwachting ruim vijf keer zo hoog wordt als die van vorig jaar. Aan kansen is dan ook geen gebrek, stelt ceo en medeoprichter Martijn van de Ven. En toch, zo beseft hij maar al te goed, uiteindelijk kan diezelfde groei ook remmend werken. Dus is focus geboden. En richt de holding, die in totaal elf bv’s omvat, zich voor nu heel nadrukkelijk op verdere automatisering in de eigen fabrieken. ‘Alles draait om die ene vraag: hoe kun je met je mensen zoveel mogelijk werk aan?’

‘Uiteindelijk is de menselijke input de limiterende factor’

– ‘Kan iets al in twee dagen? Dan nóg vragen we ons af of het ook in één dag lukt.’

– Centraal binnen de holding staat de cellenstructuur.

– ‘We hebben het machinepark en de software voor proto’s en series, aantallen maken nauwelijks verschil.’

– Wefabricate heeft onder meer een team strategy & growth, dat de cellen faciliteert bij het behalen van hun doelstellingen.

– ‘Door automatisering houden we het werk interessant en uitdagend. En garanderen we onze klanten schaling en kwaliteit.’

De transparantie valt op, lopend door het pand van Wefabricate in Duizel. Veel wanden zijn van glas, het daglicht valt volop binnen. Zo ook in het bedrijfsrestaurant, gelegen aan een patio. Juist deze ruimte, in het hart van het pand, maakt Martijn van de Ven enthousiast. ‘Het blijft gaaf hoe hier door de dag heen alles samenkomt, van engineering tot en met productie. Zie de ruimte maar als symbool van de integratie van onze disciplines.’

‘We halen werk en engineering zoveel mogelijk uit het product’

Een eigen kantoorruimte heeft Van de Ven niet, vertelt hij, terwijl hij zijn bezoek voorgaat. In plaats daarvan hopt hij vooral tussen de locaties in Best, Duizel en Budel op en neer. Bovendien werken hij en z’n collega’s hier in Duizel nog niet zo lang. Wefabricate trok eind 2022 in dit pand, dat eerder van sigarenproducent Royal Agio Cigars was. Er waren volgens Van de Ven meer gegadigden. ‘Maar wij waren het snelst. Precies zoals we dat met alles willen zijn. Kan iets al in twee dagen? Dan nóg vragen we ons af of het ook in één dag lukt.’

Groei vervijfvoudigen

We nemen uiteindelijk plaats in een voormalige directiekamer, met uitzicht op de royale entreehal. Je zou zeggen dat Wefabricate nu, met een complex van zo’n 14.500 vierkante meter erbij, wel een tijd vooruit kan. Maar toch, zegt Van de Ven, het gaat wel erg hard met de holding Wefabricate. Vorig jaar bedroeg de omzet zo’n 3,5 miljoen euro, na een groei van 500 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Ook voor 2023 mikt de holding op een zelfde groei, waardoor de omzet op ruim 15 miljoen euro moet uitkomen.

‘Dat gaan we zeker halen’, stelt de ceo, voor wie het in 2020 begon met Molded, een bedrijf voor spuitgieten. Andere bv’s volgden in rap tempo, waardoor Wefabricate inmiddels aparte cellen heeft voor bijvoorbeeld engineering, metaalbewerking en assemblage. Daarnaast heeft de holding meerdere entiteiten die zelf een product op de markt brengen. Een daarvan is Weheat, het bedrijf achter de volledig elektrische warmtepomp Blackbird. Ook is er Fyllar, dat tot voor kort WeRefill heette en zich toelegt op oplossingen voor het hervullen van plastic verpakkingen. Van de Ven: ‘We willen bijdragen aan een duurzame maatschappij. Waarbij we met onze producten vooral ook laten zien hoe snél dat kan.’ (zie het kader)

Proto’s en series

Centraal binnen de holding staat dus die cellenstructuur. En het is die basis, zo benadrukt Van de Ven, waarmee de Wefabricate-bv’s snel kunnen opschalen. Aan de maakkant van de holding gebeurt dat voor klanten zoals ASML, BMW en FrieslandCampina, zowel voor prototyping als grotere series. ‘Waar de buitenwereld vaak nog het onderscheid maakt, doen wij dat niet. We hebben het machinepark en de software voor proto’s en series, aantallen maken nauwelijks verschil. Zo bieden we met het spuitgieten inmiddels een minimale ordergrootte van vijftien stuks.’ Ook noemt Van de Ven de service voor rapid manufacturing voor aluminium spuitgietdelen. ‘Daarmee zorgen we binnen 24 uur voor de matrijs en de eerste producten.’

‘We hebben engineers die evengoed aan een warmtepomp als een wafer kunnen werken’, stelt Martijn van de Ven

Zulke beloftes klinken indrukwekkend en leiden tot de logische vraag hoe Wefabricate die waarmaakt. ‘Door te focussen op productiviteit’, zo klinkt het resoluut. ‘Alles draait om die ene vraag: hoe kun je met je mensen zoveel mogelijk werk aan? Daarom zetten we in op automatisering, zodat mensen hier geen repetitief werk doen. En zij zich in plaats daarvan kunnen richten op het ontwerp van automatiseringsoplossingen en het verbeteren van processen. Zo houden we het werk interessant en uitdagend. Bovendien, door te automatiseren garanderen we onze klanten schaling en kwaliteit. Want mensen maken nu eenmaal fouten, ook tijdens productie. Gelukkig maar, al maakt dat de kwaliteit en daardoor productiviteit wel onzeker. Uiteindelijk is de menselijke input de limiterende factor.’

Binnen de hele Wefabricate-groep werken momenteel zo’n 165 medewerkers. ‘Maar goed, dat aantal houden we dus het liefst zo laag mogelijk’, vertelt Van de Ven lachend. Om er direct aan toe te voegen dat diezelfde medewerkers wél aan de basis staan van procesoptimalisatie. ‘We hebben engineers die evengoed aan een warmtepomp als een wafer kunnen werken.’

Pijlen op Duitsland en VS

Automatiseren luidt dus het devies. Ook nu de omvang van de Wefabricate-holding zo rap toeneemt. Zo omvatte de groei de afgelopen tijd onder meer een uitbreiding van de verspaningstechnieken. Daarnaast start in Duizel binnenkort de assemblage van pcb’s. In de pakweg 3.500 vierkante meter grote hal is de ESD-vloer, bedoeld voor elektrostatische ontlading, al gereed. Ook staan locaties in Duitsland en de Verenigde Staten op de planning, nadat Wefabricate vorig jaar al een vestiging in China opende.

Van de Ven: ‘In Duitsland zien we vooral mogelijkheden binnen de medische sector, voor de VS denken we aan een generieke hub. Bevinden we ons ook daar, dan kunnen samen met onze locaties in Europa en China toe naar 24/7-productie. Daarnaast zijn er qua assemblage veel kansen op de Amerikaanse markt. Het kan er efficiënter, er is qua productiviteit nog veel te winnen. Tot slot is er veel tractie voor duurzame producten. Daar sluiten we met bijvoorbeeld onze warmtepomp goed bij aan.’

Wendbaar blijven

Daarmee zet Wefabricate in op uitbreiding binnen de Nederlandse vestigingen en heeft het de blik concreet op het buitenland, en dat voor een organisatie waar focus op snelheid als een rode draad door de bv’s loopt. Hoe blijft de groep ook straks wendbaar? ‘Precies dát vragen we ons af vanaf het allereerste begin. Uiteindelijk komt alles neer op de uitdaging om de componenten werk en engineering zoveel mogelijk uit het product te halen. Dus zetten we daarop in. Hoe schaalbaarder het proces, hoe onafhankelijker van kennis we zijn voor onze productie. Bovendien houden we de focus op korte en snelle lijnen. En dat lukt juist door die cellenstructuur, met veel bevoegdheden voor elke cel.’ Cellen zijn zo autonoom mogelijk. Wefabricate heeft onder meer een team strategy & growth, dat de cellen faciliteert bij het behalen van hun doelstellingen. ‘Willen we het potentieel van het talent binnen een cel zoveel mogelijk benutten? Dan moeten wij onze mensen niet vragen om elke dag dezelfde operationele processen uit te voeren. In plaats daarvan moeten we ze de omgeving bieden om zich continu op verdere procesverbetering te richten.’

Groei kan soms ook te snel gaan. ‘Daarom starten we voor nu bewust geen nieuwe productcellen op. Zouden we dat wel doen, dan verzwakken we mogelijk onze focus op Weheat en Fyllar. Dat is zonde, juist nu die productcellen zo goed lopen. Bovendien, met nieuwe productcellen moeten we onze resources mogelijk te veel verdelen tussen productontwikkeling en productieverbetering. We willen daaraan geen concessies doen. Alles draait nu om automatisering en standaardisering in onze fabriek. Zo wordt ons maakproces écht schaalbaar, en staat groei efficiency niet in de weg.’

Franchiseconcept

Het klinkt misschien naïef, weet Van de Ven, maar grenzen ziet hij niet. ‘Met een goede blauwdruk kun je het proces eindeloos neerzetten. Waar je maar wilt. We verwachten dat onze schaling over vijf jaar echt staat. En wel zodanig, dat we ons fabrieksproces kunnen inzetten als een franchiseconcept. Denk bijvoorbeeld aan een freesbedrijf, dat onder meer gebruikmaakt van onze software en tegelijk profiteert van de schaalvoordelen qua inkoop. Een slogan zoals Powered by Wefabricate: datzelfde freesbedrijf moet er straks een potentiële klant zowel qua kwaliteit als prijs mee over de streep trekken.’

Succes binnen een jaar

De Wefabricate-holding omvat onder meer Weheat en Fyllar. Die entiteiten gelden als aparte merken met eigen producten, ondersteund door de holding bij bijvoorbeeld hun finance en HR. Toch moeten de entiteiten zichzelf kunnen bedruipen, benadrukt ceo Martijn van de Ven. ‘Het succes moet er zijn binnen een jaar. Haalbare kaart, vinden we. Klopt het concept? Kloppen idee en techniek? Dan is een jaar niet te kort.’