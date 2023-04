OLVG Lab gaat als eerste Europese instelling meerdere autonome bloedafnameapparaten van de Utrechtse ontwikkelaar Vitestro in gebruik nemen. Beide partijen hebben daartoe een contract ondertekend. De apparaten zullen worden geplaatst na het behalen van de CE-markering en dragen bij aan een veilige, consistente bloedafname, maar ook aan het oplossen van het toenemende tekort aan personeel in de zorg.

De twee partijen zetten hiermee een belangrijke volgende stap in hun samenwerking. OLVG Lab is met enkele andere Nederlandse laboratoria sinds 2018 betrokken bij de ontwikkeling van de autonome bloedafnameapparaten. Deze innovatieve technologie van Vitestro is met succes met zowel patiënten als bloedafnamemedewerkers getest in OLVG ziekenhuis. OLVG Lab profileert zichzelf als voortrekker van deze baanbrekende innovatie.

“Binnen de diagnostiek is robotisering een belangrijk thema. Het bloedafnameapparaat van Vitestro draagt bij aan het standaardiseren en optimaliseren van de afnameprocedure. En het helpt bij het oplossen van personeelstekorten op onze afdeling bloedafname”, zegt Anja Leyte, directeur van OLVG Lab. “Maar wat nog belangrijker is: patiënten zijn bijzonder enthousiast. Dat geldt ook voor ons team, dat ernaar uitkijkt deze doorbraak in de zorg toe te passen.”

De komende periode bereidt een aantal ziekenhuizen, laboratoria en bloedafnameafdelingen zich voor op de introductie van het bloedafnameapparaat. Deze zal naar verwachting eind 2024 plaatsvinden. Als onderdeel hiervan hebben de eerste OLVG Lab-medewerkers al deelgenomen aan de Vitestro Academy. Daar leren zij de innovatie veilig in te zetten, en hoe het werkproces met deze ontwikkeling vorm krijgt.

Succes

De technologie is intuïtief. Patiënten kunnen er zelf voor kiezen om het apparaat hun bloed te laten afnemen en doorlopen de bloedafname geheel zelfstandig onder toezicht van een getrainde bloedafnamemedewerker. Deze nieuwe manier van bloedafname zal een aanvulling zijn op de gebruikelijke vorm van bloedprikken. De inzet van de apparaten moet het tekort aan personeel opvangen, waardoor de drukbezochte poli Bloedafname beter georganiseerd kan worden.

“Na ruim 5 jaar co-creatie en ontwikkeling met het OLVG Lab, is dit een bijzonder moment”, zegt Toon Overbeeke medeoprichter en CEO van Vitestro. “Het is een voorrecht om onze innovatie als eerste bij het OLVG Lab te mogen plaatsen. We gaan er samen een groot succes van maken voor medewerkers én patiënten.”

OLVG Lab is één van de toonaangevende integrale laboratoria in Nederland, met dienstverlening aan ziekenhuizen (OLVG, BovenIJ, Flevoziekenhuis, Tergooi), klinieken en de eerste lijn in groot Amsterdam en Flevoland. Naast bloedafname is het OLVG Lab actief op het gebied van klinische chemie, medische microbiologie en pathologie. Samen met haar partners biedt OLVG Lab een breed en efficiënt netwerk van prikposten in de regio, onder andere bij OLVG in Amsterdam Oost en West, zodat de patiënt altijd dicht bij huis terecht kan voor bloedafname.

In 2017 gingen de oprichters van Vitestro de uitdaging aan om een betere bloedafname-ervaring te creëren. Vandaag is Vitestro hard op weg om haar doel te bereiken met een toegewijd team van ongeveer 50 gespecialiseerde professionals, met een track record in medische robotica, imaging software, AI, QA/RA en business development. Vitestro is gevestigd in Utrecht, Nederland.