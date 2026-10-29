Olaf van der Sluis, een van de drijvende krachten achter de strategische samenwerking tussen ASML en de TU Eindhoven, wordt per 1 november wetenschappelijk directeur van het Casimir Institute. Met zijn benoeming wil de universiteit de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de hightechindustrie verder versterken en haar positie in het Europese chip-ecosysteem uitbouwen.

Van der Sluis volgt Bart Smolders op, die sinds de oprichting leiding gaf aan het onderzoeksinstituut voor toekomstige chiptechnologie en hightechsystemen. De nieuwe directeur brengt ruime industriële ervaring mee. Na zijn promotie aan de TU/e in 2001 werkte hij meer dan twintig jaar bij Philips in verschillende onderzoeks- en leidinggevende functies. Sinds 2024 is hij voltijds hoogleraar Mechanics of Materials aan de TU/e, waar hij onderzoek doet naar materialen en interfaces in hightechsystemen.

Van der Sluis speelt een centrale rol in de strategische samenwerking tussen de universiteit en ASML. Die verbinding tussen fundamenteel onderzoek en industriële technologieontwikkeling sluit aan bij de ambitie van het Casimir Institute om verschillende disciplines samen te brengen en onderzoeksresultaten sneller te laten aansluiten op de technologische uitdagingen van de chipindustrie.

Volgens rector magnificus Silvia Lenaerts combineert Van der Sluis diepgaande technische kennis met een resultaatgerichte aanpak. Juist zijn ervaring bij Philips en zijn rol in de samenwerking met ASML maken hem volgens haar geschikt om het instituut verder te ontwikkelen.

‘Onze ambitie is om dé universiteit voor chips en hightechsystemen te worden’, aldus Van der Sluis. Hij wil het Casimir Institute versterken als aanjager van samenwerking binnen de TU/e en als partner binnen het Nederlandse en Europese hightechecosysteem.

Voorganger Bart Smolders leidde eerder het Future Chips Flagship, dat de basis vormde voor het Casimir Institute. Hij was vanaf de oprichting verantwoordelijk voor de strategische positionering van het instituut.