De pay-off ‘The sustainable innovator’ onder het logo van Oerlemans Packaging is de expressie van een strategische keuze. Eind november heeft de verpakkingsproducent zijn duurzaamheidsstrategie gelanceerd, onder het acroniem IMPACT. De letters staan vooral voor wat nodig is om de klimaatimpact van kunststof zo snel mogelijk omlaag te brengen: Innovatie, Medewerkers, Partnerschappen (met leveranciers en klanten), Ambassadeurs (de brancheorganisaties), Climate-impact en Transparantie (in de keten).

Eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de strategie is sustainability director Rob Verhagen. Hij geeft aan dat de strategie ontwikkeld is in reactie op de toenemende maatschappelijke druk die op de kunststofsector wordt gelegd en de strikter wordende Brusselse regels, zoals de eind november door de Europese Commissie voorgestelde herziening van de EU-wetgeving voor verpakkingen en verpakkingsafval. Een wet met drie hoofddoelstellingen: 1. het voorkomen van de productie van verpakkingsafval door onnodige verpakkingen te beperken en herbruikbare en navulbare verpakkingsoplossingen te bevorderen, 2. het zorgen dat 100 procent van de verpakkingen op de EU-markt tegen 2030 op economisch verantwoorde wijze recyclable zijn en 3. het verplichten tot het gebruik van gerecycleerde kunststoffen in verpakkingen.

Verhagen is blij dat deze Regulation on Packaging and Packaging Waste nu verplichtende regelgeving betreft en niet langer een directive – een richtlijn. ‘Hier hebben we vanuit de EuPC (European Plastics Converters, red.) waarin wij namens de NRK (Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie, red.) een bestuurszetel hebben, in Brussel op aangedrongen. Want de richtlijnen gaven elke EU-lidstaat de vrijheid met een eigen invulling te komen. Nu krijgen we een level playing field. Dat is niet alleen eerlijker maar ook duidelijker, want dan weet je als sector precies waar je binnen de EU aan gehouden bent.’

Zo moet de kunststofindustrie vanwege de voorgestelde wetgeving er dus voor zorgen dat in 2030 alle verpakkingen recyclable zijn. Oerlemans loopt daar reeds op vooruit met een nieuwe ‘barrièrefolie’ waarvoor het een nieuwe productiefabriek in gebruik heeft genomen. ‘In Nederland wordt een derde van het voedsel weggegooid. Deels heeft dat een logistieke reden, deels komt dat doordat de houdbaarheidsdatum verstreken is. Die kun je verder naar de toekomst verleggen door te zorgen dat verpakkingen een goede barrière vormen voor gassen en vocht. Dat bereikten we door de folies op te bouwen uit dunne laagjes polyethyleen. Ons nieuwe verpakkingsmateriaal bestaat uit een mono-ethyleen dat veel beter recyclebaar is.’

Op die manier geeft Oerlemans invulling aan twee van de 5 R’s die het centraal heeft gesteld in de strategie: Recycle en Redesign. Daarnaast zijn dat: Reduce, Reuse en Renew. Door verpakkingsmateriaal te re-designen is er ook minder materiaal nodig, illustreert hij aan de hand van de gehaktverpakking voor supermarkten. ‘Dat vlees zit niet langer in bakjes, maar in zakjes: dezelfde functionaliteit, maar wel goed voor een materiaalreductie van 70 procent. Ook hebben we een nieuwe receptuur ontwikkeld voor diepvriesverpakkingsfolie. Die is nu net zo stevig, maar wel veel dunner: 30 tot 35 micron in plaats van 64 micron. En we hebben, speciaal voor webshops, een flexibele verpakking ontwikkeld waardoor de bestelbusjes van de bezorgers veel meer pakketjes mee kunnen nemen. Dat scheelt CO 2 -uitstoot.’

Om deze innovaties te realiseren, is veel ketensamenwerking nodig, met klanten en leveranciers. ‘Onze klant moet zijn producten met ons materiaal kunnen verpakken zonder storingen. Het mag niet ergens in de lijn beschadigd raken. Op het schap in de supermarkt moet de verpakking goed blijven staan en de consument moet ’m gemakkelijk kunnen openen en hersluiten. Bij het ontwikkelen van nieuwe materiaal moeten we dus samenwerken met de hele keten. Ook met de bouwers van de spuitgietmachines waarmee wij ons materiaal produceren. Met machinebouwers die in staat zijn tijdig proefmateriaal te leveren waarmee wij met onze klanten testen kunnen draaien. Maar die ook onze operators kunnen trainen zodat die de nieuwe lijnen goed kennen alvorens ermee te gaan werken. Want wij willen lijnen die folies produceren die exact aan al onze specificaties voldoen en weinig tot geen afval produceren.’

Verhagen presenteerde de duurzaamheidstrategie van Oerlemans eind november tijdens ‘Verduurzamen doen we samen’, een conferentie met meer dan 500 deelnemers. Die gelegenheid nam Oerlemans-dga Joan Hanegraaf ook te baat om zijn talrijke bestuursfuncties in de diverse brancheorganisaties over te dragen aan andere leidinggevenden binnen zijn kunststoffenbedrijf. Hanegraaf was onder andere voorzitter van de NRK Verpakkingen, de EFTA Benelux en Stichting Materialen Overleg. Onder zijn leiding is Oerlemans – organisch en door tal van overnames (eind november nog de activiteiten van Papierindustrie Adriaan Dekker) – uitgegroeid tot een verpakkingsproducent met een omzet van 270 miljoen euro, 750 medewerkers en productie op tien locaties in Nederland. De conferentie in Veghel was tevens de opmaat naar de viering van het 50-jarig jubileum in juni 2023.