Het Zweedse defensie- en technologieconcern Saab heeft een order ter waarde van 450 miljoen euro ontvangen van het Oekraïense ministerie van Defensie. Het contract betreft de levering van Giraffe 1X-radarsystemen aan de Oekraïense strijdkrachten. De leveringen vinden plaats in 2027.

De Giraffe 1X is een compacte, mobiele 3D-radar die luchtdreigingen kan detecteren, volgen en classificeren. Het systeem biedt een rondomdekking van 360 graden en actualiseert de meetgegevens iedere seconde. De radar kan onder meer vliegtuigen, drones, raketten en mortiergranaten detecteren, ook in complexe omgevingen.

Saab levert de systemen in de Compact Radar Module-configuratie (CRM). Dankzij het compacte ontwerp kan de radar snel worden ingezet en op verschillende mobiele platforms worden geïntegreerd.

‘Het systeem versterkt het vermogen van Oekraïne om uiteenlopende luchtdreigingen te detecteren, te volgen en te classificeren’, aldus Micael Johansson, president en CEO van Saab. ‘Daarmee krijgt Oekraïne een beter beeld van de situatie in het luchtruim en kan het zijn luchtverdediging effectiever inzetten.’

De omvangrijke order onderstreept het toenemende belang van compacte radartechnologie en mobiele luchtverdedigingssystemen binnen de Europese defensiemarkt.