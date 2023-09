In het NXTGEN Hightech project ‘Kunstorganen’ werkt de UT samen met elf bedrijven, twee kennisinstellingen en de Nierstichting aan de ontwikkeling van betere dialysetechnieken. De UT ontwikkelt samen met het bedrijf BioChem Oss B.V Oss efficiëntere en hemocompatibele membranen voor de hemodialyse. “We willen membranen ontwikkelen voor draagbare kunstnieren die langer meegaan in contact met bloed. Op dit moment richten we ons op een kleinschalige productie”, aldus Dimitrios Stamatialis, hoogleraar Advanced Organ bioengineering and Therapeutics (Faculteit TNW/TechMed Centrum).

“We zien dat de innovatie voor nierpatiënten stagneert doordat productie van prototypes in de praktijk lastig opschaalbaar blijkt. Dit vereist niet alleen veel specifieke kennis en expertise, maar ook fysieke middelen om de productie op kleine en middelgrote schaal te realiseren. Met dit project willen we ervoor zorgen dat de stap van lab naar praktijk in de toekomst sneller en beter gaat.” zegt dr. Karin Gerritsen, internist-nefroloog van het UMC Utrecht (UMCU) en coördinator van het project.

In het consortium leggen Nextkidney en Chiral Vision zich toe op de productie van sorbentfilters voor de draagbare kunstnier. IMEC, Micronit en Nexperia bouwen micro-elektronische componenten voor dialysesystemen die in toekomst geïmplanteerd kunnen worden. Vivolta werkt samen met Corbion, SupraPolix, Stentit en Xeltis aan machines voor de productie van stents en protheses voor de vaattoegang opgebouwd uit degradeerbare nanomaterialen.