Kennis naar de markt brengen

Het financieringsinstrument Demonstrator biedt onderzoekers de kans om resultaten uit hun onderzoek aantrekkelijk te maken voor eventuele derde partijen die de kennis gaan vermarkten. Voordat derde partijen investeren, willen ze vaak eerst een demonstratiemodel zien om de (commerciële) potentie te kunnen beoordelen. Onderzoekers kunnen bij NWO financiering aanvragen om hun kennis verder te ontwikkelen tot een demonstrator.

Minimale functionele basisversie

De Demonstrator-call biedt financiering om kennis verder te ontwikkelen tot een product of dienst op het niveau van een minimale functionele basisversie van de kennis met een Technology Readiness Level van 4 (TRL 4: “technologiegevalideerd in lab”). Daarnaast moet het demonstratiemodel gevalideerd zijn met relevante stakeholders, op het niveau van SRL 4 (Societal Readiness Level 4). Indien het TRL/SRL-niveau onvoldoende is, zal eerst meer onderzoek nodig zijn om dit niveau te bereiken voordat een Demonstrator-aanvraag kan worden toegewezen. Let op: voor academische innovatieve start-ups geldt er een andere regeling: Take-off

Budget en deadline

De Demonstrator-call kent jaarlijks één financieringsronde waarbij er ruim 1 miljoen euro beschikbaar is. Binnen deze call for proposals worden naar maximaal zes aanvragen toegewezen. Per project kan maximaal 160.000 euro worden aangevraagd. Een Demonstrator-project heeft een looptijd van maximaal 18 maanden en bestaat uit de volgende twee parallel lopende onderdelen:

Show : het maken van een demonstratiemodel om van Technology Readiness Level (TRL) 4 en Societal Readiness Level (SRL) 4 naar TRL 5 en SRL 5 te gaan. Maximaal 12 maanden na de start van het project wordt een Minimal Viable Product (MVP) opgeleverd.

: het maken van een demonstratiemodel om van Technology Readiness Level (TRL) 4 en Societal Readiness Level (SRL) 4 naar TRL 5 en SRL 5 te gaan. Maximaal 12 maanden na de start van het project wordt een Minimal Viable Product (MVP) opgeleverd. Transfer: In dit deel worden activiteiten uitgevoerd gericht op de overdracht van de demonstrator-kennis. Dit begint met het vaststellen van het beoogde doel van de te bouwen demonstrator en de wijze waarop deze dan moet worden gebouwd. Nadat het MVP na 9-12 maanden is gerealiseerd wordt deze bewust ingezet om tot toekomstige overdracht van de demonstrator-kennis te kunnen komen.

De deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 18 maart 2025, om 14:00:00 uur CET.

