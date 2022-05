Participatiemaatschappijen (private equity en venture capital) investeerden in 2021 volop in Nederlandse bedrijven en haalden nieuwe fondsen op bij beleggers. Vooral buitenlandse venture capitalists investeerden hoge bedragen in Nederlandse startups en scaleups. Tegelijkertijd vertrouwden nationale en internationale beleggers een recordbedrag toe aan nieuwe Nederlandse VC-fondsen. Nederland doet hierin volop mee in de Europese trend. Private equity investeringen in volwassen bedrijven bleven op peil, met vooral veel investeringen in middelgrote bedrijven. Erg grote transacties zijn aangekondigd, maar niet geeffectueerd in 2021. De markt voor verkopen was actief, zowel in venture capital als in private equity. De Nederlandse investeringsmarkt is op stoom.

Dat laat het jaarlijkse marktonderzoek van de NVP in samenwerking met PwC en internationale partners zien.

318 Nederlandse startups trokken een totaal van €1,8 miljard aan van binnen- en buitenlandse venture capitalists. Veruit het meeste ooit. In 2020 was dit nog €790 miljoen voor 308 Nederlandse startups;

113 Nederlandse scaleups trokken samen bijna €2,5 miljard aan van binnen- en buitenlandse investeerders. Dit is fors hoger dan het vorige hoogtepunt uit 2020, toen dit €900 miljoen voor 79 bedrijven was;

Kortom, Nederlandse startups en scaleups haalden samen €4,3 miljard aan kapitaal op. Voor de eerste keer in decennia is dat meer dan wat er in buyouts geïnvesteerd is. Vooral buitenlandse investeerders zijn fors hogere rondes gaan investeren;

In 111 Nederlandse bedrijven werd voor €3,7 miljard aan buyouts gerealiseerd. Dit is een daling ten opzichte van 2020 toen dit €6,3 miljard was voor 89 Nederlandse bedrijven. Vooral op de investeringsmarkt voor middelgrote bedrijven was er veel activiteit in 2021;

Beleggers vertrouwden Nederlandse venture capitalists en groeikapitaalfondsen €2,5 miljard aan nieuw kapitaal toe. Ook dat is historisch hoog. In 2020 was dit nog €1,7 miljard. Dit kapitaal komt vooral van privé personen en family offices, in beperkte mate van institutionele beleggers. Fondsenwerving voor private equity was met €3,2 miljard in lijn met vorige jaren;

Investeerders desinvesteerden 133 startups en 51 scaleups. In 2020 waren dit nog 130 startups en 25 scaleups. Het aantal faillissementen is met 18 en 5 zeer laag. Private equity deed 71 bedrijven van de hand, in 2020 waren dit nog 41 bedrijven.

Annemarie Jorritsma, voorzitter NVP: ‘’Dat er meer geld naar startups en scale-ups gaat dan naar buyouts vind ik toch wel erg bijzonder. De NVP verzamelt sinds 1987 marktdata, en dit hebben we al heel lang niet gezien. Dat men van over de hele wereld in de rij staat om te investeren, toont maar weer eens aan dat Nederlandse bedrijven tot de top van de wereld behoren. Tegelijkertijd maak ik me er wel zorgen over dat Nederlandse venture capitalists niet altijd mee kunnen doen in die grote investeringsrondes. Dat is niet alleen jammer voor onze leden, maar ook voor Nederland. Deze bedrijven brengen de broodnodige innovatie die ons helpt de klimaat-, veiligheids-, energie en nog een paar crisissen het hoofd te bieden. Als er alleen maar buitenlandse, niet-Europese investeerders in die bedrijven zitten, verliezen we op den duur deze bedrijven.”

Tjarda Molenaar, directeur NVP: “Venture capital, en ook groeikapitaal, hebben zich enorm ontwikkeld de afgelopen jaren. Qua rendement doet het niet meer onder voor andere beleggingen. En dat je via investeringen in startups en scaleups echt impact maakt staat buiten kijf. Daarom is het zo jammer dat er weinig tot geen Nederlands pensioengeld naar Nederlands venture capital en groeikapitaal gaat. In andere Europese landen lukt dat al veel beter. Het feit dat zoveel buitenlandse investeerders brood zien om te investeren in onze bedrijven laat wel zien dat er een business case is. Een business case met rendement én impact!”

Bekijk voor meer informatie over de private equity of venture capital markt in 2021 naar de website van NVP.