In de ranglijst van het nieuwe rapport van Brand Finance 2025 behoudt NVIDIA (merkwaarde gestegen met 98% tot USD87,9 miljard) haar positie als ’s werelds meest waardevolle halfgeleidermerk, met bijna een verdubbeling van haar merkwaarde ten opzichte van vorig jaar. TSMC, met een stijging van de merkwaarde van 37% tot USD34,2 miljard, behoudt zijn tweede plaats, dankzij een aanzienlijke omzetgroei als gevolg van de sterke vraag naar smartphones en AI-gerelateerde technologieën

NVIDIA verdubbelt bijna zijn merkwaarde en debuteert in de top 10 van meest waardevolle merken ter wereld voor 2025

NVIDIA-chef Jensen Huang is de hoogst genoteerde CEO in de sector en staat wereldwijd op de derde plaats in alle sectoren

2025 ranglijst breidt uit van 20 naar 30 merken, met nieuwkomers waaronder de Europese merken Arm en ASM

Intel, met een merkwaarde die nu minder dan een derde is van die van TSMC (merkwaarde met 33% gedaald tot USD14,3 miljard), behoudt de derde plaats op de ranglijst. In tegenstelling tot AI-leiders als NVIDIA heeft Intel het moeilijk gehad op de markt voor AI-chips, wat heeft geleid tot een zwakkere winstgevendheid, dalende aandelenkoersen en een daaropvolgende daling.

Intel’s benoeming van een nieuwe CEO aan het einde van 2024 kan dit verhaal echter veranderen, omdat Intel zijn uitvoerende team wil versterken en zijn strategische doelstellingen in de halfgeleidermarkt wil bevorderen.

Broadcom (merkwaarde gestegen met 32% tot USD11,6 miljard) is één plaats gestegen naar de vijfde plaats, dankzij sterke financiële prestaties in 2024. Deze groei werd gestimuleerd door een sterke stijging van de inkomsten uit AI-halfgeleiders en de succesvolle integratie van VMware in de activiteiten, waardoor het segment infrastructuursoftware een aanzienlijke impuls kreeg. Op de zesde plaats staat AMD (merkwaarde met 24% gestegen tot USD 11 miljard), dat door zijn strategische investeringen in AI-processors en zijn vermogen om geavanceerde technologieën te integreren in consumenten- en bedrijfsproducten een sterke concurrent is geworden op de snelgroeiende markt voor AI-pc’s, wat de groei van zijn merkwaarde heeft versterkt.

Buiten de top 10 zijn er enkele opmerkelijke presteerders. Mediatek (merkwaarde met 44% gestegen tot USD 5 miljard) komt naar voren als het op één na snelst groeiende merk achter krachtpatser NVIDIA. De groei van de merkwaarde van MediaTek is grotendeels te danken aan de sterke vraag naar zijn nieuwe Dimensity 9400 smartphonechip, die veel aandacht heeft gekregen van zowel consumenten als smartphonefabrikanten, vooral in China.

Merksterkte analyse

Met een merksterkte-index (BSI) van 88,9 op 100 is NVIDIA ook in 2025 het sterkste halfgeleidermerk ter wereld. Hiermee ligt NVIDIA meer dan zeven punten voor op Intel, wiens BSI nu op 81,4 van de 100 staat – een opmerkelijke verschuiving ten opzichte van Intels voormalige positie als het sterkste merk van de sector in 2024.

NVIDIA’s verbeterde merksterkte weerspiegelt haar groeiende wereldwijde aanwezigheid en bevestigt haar positie onder ’s werelds toonaangevende halfgeleidermerken. Brand Finance onderzoek onderstreept NVIDIA’s marktdominantie, waarbij het merk consistent hoge scores scoort op alle merksterktemetrics, wat de positieve perceptie bij consumenten weerspiegelt. NVIDIA blinkt met name uit in reputatie en in het kenmerk ‘merk dat ik bewonder’, met een score van 9,3 op 10 in beide categorieën, terwijl het ook een ‘positieve bijdrage’-score van 9,0 op 10 behaalt.

NVIDIA’s groeiende merkbekendheid en positieve perceptie worden gedreven door haar leiderschap op het gebied van AI en GPU computing, gevoed door haar geavanceerde chipontwerpen en marktdominantie. De voor AI geoptimaliseerde GPU’s bieden ongeëvenaarde verwerkingskracht, waardoor NVIDIA een goede keuze is voor bedrijven die in AI investeren.

Na NVIDIA staat Intel op de tweede plaats als sterkste halfgeleidermerk, met een Brand Strength Index (BSI) score van 81,4 uit 100 en een bijbehorende AAA-rating. Deze score weerspiegelt Intels blijvende aanwezigheid en invloed in de wereldwijde halfgeleidermarkt. Het merk heeft een sterke bekendheids- en reputatiescore op een wereldwijde schaal, wat getuigt van de langdurige positie als leider in de industrie. Ondanks deze sterke punten wordt Intel geconfronteerd met uitdagingen in de overweging scores, die opmerkelijk lager zijn.

Texas Instruments is gestegen van de zevende positie in 2024 naar de derde positie onder de sterkste merken in de sector met een BSI-score van 79,5 op 100. Deze stijging is te danken aan verschillende factoren, waaronder sterke financiële prestaties en strategische focus op belangrijke markten. Deze stijging is te danken aan verschillende factoren, waaronder sterke financiële prestaties en een strategische focus op belangrijke markten. Het bedrijf heeft met name zijn positie in de autosector verstevigd, vooral in China’s snelgroeiende EV-markt, wat zijn marktpositie en merkbekendheid verder heeft versterkt. Bron Brand Finance

