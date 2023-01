Nuvera Fuel Cells, LLC, een leverancier van zware waterstofbrandstofcelmotoren voor on- en off-road mobiliteit, heeft een memorandum van overeenstemming ondertekend met het in Nederland gevestigde clean technologie engineeringbedrijf Urban Mobility Systems (UMS). De MOU omvat de initiële verkoop van Nuvera® E-serie brandstofcelmotoren aan UMS en een overeenkomst om de ontwikkeling, verkoop en ondersteuning van gestandaardiseerde emissievrije brandstofcelaandrijvingen voor commerciële toepassingen te verkennen. Als onderdeel van de MOU zal UMS nauw samenwerken met Nuvera bij de ontwikkeling, het testen en de inzet van Nuvera’s 125 kW brandstofcelmotor.

“Nuvera-brandstofcelmotoren zijn ideaal voor veel emissievrije toepassingen die een groter bereik en snel tanken nodig hebben”, zegt Nuvera CEO Lucien Robroek. “UMS en Nuvera delen dezelfde visie van ‘gewoon het voor elkaar krijgen’. UMS heeft een geweldige staat van dienst in het ontwikkelen en bouwen van gecertificeerde elektrische platforms voor een verscheidenheid aan veeleisende klanten – niet alleen als prototypes, maar ook in eerste productieseries voor gebruik in uitdagende industriële toepassingen.”

Lars Kool, CEO van UMS, voegt hieraan toe: “Bij Urban Mobility Systems zijn we erg trots op solide elektrificatieoplossingen die efficiënt kunnen worden gebouwd en ingezet in on- en off-road voertuigen. Het toevoegen van brandstofcelcapaciteit is het juiste om te doen voor veel gebruikssituaties waar batterijvermogen alleen niet voldoende is of minder praktisch is. Met Nuvera hebben we toegang tot toptechnologie in in serie geproduceerde brandstofcelmotoren. De beschikbaarheid van het product past perfect in de aanpak van UMS om een korte time-to-market te bieden voor moderne elektrificatieoplossingen.”

Aangedreven door waterstof, zijn nuvera® brandstofcelproducten geïntegreerd in elektrische aandrijflijnen voor material handling en havenapparatuur, bussen, vrachtwagens, stationaire apparatuur en zeeschepen. Nuvera E-serie brandstofcelmotoren bieden de functionaliteit en systeeminterfaces die fabrikanten verwachten van mechanische aandrijflijnen die worden aangedreven door dieselmotoren met verbrandingsmotor.

In samenwerking met Urban Mobility Systems blijft Nuvera zijn Europese aanwezigheid en wereldwijde mogelijkheden uitbreiden om voertuigen en apparatuur te elektrificeren met behulp van geavanceerde brandstofceltechnologie.

Urban Mobility Systems BV, opgericht in 2016 door Lars Kool, is een clean-tech engineering, ontwikkelaar en leverancier van elektrische aandrijflijnen voor zware en off-road voertuigen. Urban Mobility Systems ontwikkelt en produceert batterij-elektrische en hybride (brandstofcel) aandrijflijnen ter vervanging van de dieselmotor die traditioneel wordt gebruikt voor zware on- en off-road voertuigen. Urban Mobility Systems is gericht op serieproductie voor OEM-klanten en ondersteunt toonaangevende fabrikanten en importeurs met emissievrije aandrijfkracht en educatieve oplossingen. Het modulaire elektrificatiesysteem ontwikkeld door Urban Mobility Systems won de CES Innovation Award 2022 in de productcategorie Smart Energy.

Nuvera Fuel Cells, LLC is een fabrikant van zware, emissievrije motoren voor mobiliteitstoepassingen. Met teams in de VS, Europa en Azië biedt Nuvera schone, veilige en efficiënte producten die zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge behoeften van industriële voertuigen en andere transportmarkten.

Nuvera is een dochteronderneming van Hyster-Yale Group, Inc., die een uitgebreide lijn heftrucks en aftermarket-onderdelen ontwerpt, engineert, produceert, verkoopt en onderhoudt die wereldwijd voornamelijk onder de merknamen Hyster® en Yale® op de markt worden gebracht. Hyster-Yale Group is een volledige dochteronderneming van Hyster-Yale Materials Handling, Inc.