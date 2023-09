Nuvera Fuel Cells, LLC, een leverancier van brandstofcel-energieoplossingen voor aandrijftoepassingen, drijft de waterstofbrandstofcel-reachstacker aan die Hyster heeft ontwikkeld en naar de haven van Valencia in Spanje heeft verscheept. De reachstacker maakt deel uit van het H2Ports-project, dat tot doel heeft voertuigen en apparatuur op waterstof te introduceren in havenoperaties.

De Hyster® Reachstacker is een innovatieve emissievrije oplossing die gebruikmaakt van Nuvera E-serie brandstofcelmotoren om waterstof om te zetten in elektriciteit. De waterstof wordt opgeslagen in hogedruktanks en kan minder dan 15 minuten worden bijgevuld. De waterstofbrandstofcel laadt de batterijen op, die de elektromotoren en hydraulische systemen van stroom voorzien, waardoor de reachstacker beladen containers kan tillen met vergelijkbare prestaties als een dieselalternatief.

Door gebruik te maken van een Nuvera-motor in plaats van een traditionele dieselmotor, vermindert de reachstacker van waterstofbrandstofcellen de uitstoot van broeikasgassen, geluidsoverlast en bedrijfskosten.

De Hyster® Reachstacker zal live worden getest en gevalideerd op de MSC-terminal in Valencia, een van de grootste containerterminals in Europa.

“Uitgerust met groene waterstofinfrastructuur zullen havens het epicentrum zijn van de wereldwijde transformatie van schone energie”, aldus Kedar Murthy, Chief Commercial Officer van Nuvera. “We zijn er trots op om samen met Hyster bij te dragen aan de ontwikkeling van emissievrije oplossingen voor havenactiviteiten en kijken ernaar uit om de reachstacker voor waterstofbrandstofcellen in actie te zien in de haven van Valencia.”

Containeroverslag en andere dieselapparatuur die de klok rond in scheepvaarthavens wordt gebruikt, zijn een bron van aanzienlijke lokale luchtvervuiling en broeikasgassen, verergerd door emissies van zware vrachtwagens die binnen en buiten de havengrenzen rijden en van schepen die vanuit zee naderen of in de haven worden gebruikt.

Nuvera® E-serie brandstofcelmotoren kunnen voldoen aan veel vermogensbehoeften binnen havenecosystemen, waaronder aandrijf- en stationaire toepassingen. Nuvera werkt samen met Hyster-Yale Group om hoogwaardige alternatieven voor dieselpoortapparatuur te leveren.

De nieuwe Hyster brandstofcel top loading container handler aangedreven door Nuvera is ook aan het werk in de haven van Los Angeles, een andere indicatie dat de toekomst van schone, waterstof-aangedreven havenapparatuur is gearriveerd.

Nuvera Fuel Cells, LLC is een fabrikant van zware, emissievrije motoren voor mobiliteitstoepassingen. Met teams in de VS, Europa en Azië levert Nuvera schone, veilige en efficiënte producten die zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge behoeften van industriële voertuigen en andere transportmarkten.

Nuvera is een dochteronderneming van Hyster-Yale Group, Inc., die een uitgebreide lijn heftrucks en aftermarket-onderdelen ontwerpt, engineert, produceert, verkoopt en onderhoudt die wereldwijd op de markt wordt gebracht, voornamelijk onder de merknamen Hyster® en Yale®. Hyster-Yale Group is een volledige dochteronderneming van Hyster-Yale Materials Handling, Inc. . Hyster-Yale Materials Handling, Inc. en haar dochterondernemingen, met hoofdkantoor in Cleveland, Ohio, hebben wereldwijd ongeveer 8.300 mensen in dienst.