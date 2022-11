Elekta Nucletron, Refitech Composites en Sioux Technologies zijn door de jury en het publiek uitgeroepen tot de winnaars van de DISCA’22-awards. Er werd actief meegestemd, waarna deze drie bedrijven hun welverdiende prijs in ontvangst mochten nemen. ‘Behandel je leveranciers en klanten zoals je ook zelf behandeld wilt worden: altijd respectvol’

‘Het is een groot compliment voor al onze medewerkers’

DISCA 22 betrof een jubileumeditie, want het was de twintigste uitreiking van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards, een initiatief van LINK Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Traditiegetrouw weer in Hoeve Mereveld in Utrecht, die na een paar coronajaren weer goed gevuld was met zo’n tweehonderd genodigden.

Van 307 naar 3

Voorafgaand aan de bekendmaking van de winnaars gaven klanten en toeleveranciers van de zes finalisten die streden om de drie awards, een pitch voor hun kandidaat. Het unieke aan de DISCA-awards is dat bedrijven niet zichzelf kunnen nomineren; ze moeten worden voorgedragen door hun klanten of toeleveranciers. De organisatie kreeg dit jaar maar liefst 307 nominaties. Als een bedrijf door meer dan één partij werd voorgedragen, dan ging het door naar de tweede ronde, waarna kandidaten met de hoogste score – vijf per categorie – een plaats kregen in de finale.

Nadat de jury’s in hun categorie de top 2 hadden geselecteerd, had het publiek uiteindelijk de beslissende stem. Daarbij wist Refitech de concurrentie voor te blijven in de categorie Best Parts & Process Supplier, werd Nucletron verkozen tot Best Customer en mag Sioux zich komend jaar Best Knowledge Supplier noemen. De andere drie top 2-bedrijven waren, respectievelijk Itsme (Raamsdonksveer), IAI (Veldhoven) en PM (Dedemsvaart).

Best Parts & Process Supplier: Refitech

‘Het leven van een inkoper is niet makkelijk, zeker niet als je bij Lely Industries werkt’, begint JJ Jiao van Lely zijn pitch voor Refitech. ‘We werken namelijk met een lean manufacturing systeem, wat betekent dat alle goederen exact op de afgesproken datum moeten worden geleverd, uiteraard in de juiste aantallen en met hoge kwaliteit. Veel van onze leveranciers hadden daar best moeite mee in de afgelopen periode. Van één leverancier heb ik nooit problemen gehoord en dat is Refitech. Volgens mij is dat een teken van een goede planning en uitstekende procesbeheersing. Refitech is een heel betrouwbare partner voor ons.’

Marcel Gillis, managing director van Refitech, zegt: ‘We waren al heel blij dat we op de lijst met genomineerden stonden. Want je staat er niet altijd bij stil hoe klanten je als bedrijf ervaren. Dit is een mooie stimulans om verder te gaan en een groot compliment voor alle medewerkers.’

Salesmanager Bas Nijpels vult aan: ‘We luisteren naar onze klant en vragen wat hij echt nodig heeft, maar we zijn ook een beetje eigenwijs. Als we denken dat het anders moet of kan, zeggen we dat. Daarmee leggen we de lat hoog voor onszelf, maar het is wel oprecht, en altijd respectvol.’

Best Customer: Elekta Nucletron

‘Een aantal jaar geleden is Nucletron overgenomen door de Zweedse multinational Elektra’, vertelt Bas Nijpels van Refitech in zijn pitch voor het medische bedrijf uit Veenendaal. ‘Desondanks is Nucletron gewoon zichzelf gebleven, ook richting ons als klant. Dat zie je terug aan de mensen waarmee je werkt. Je kunt naast je schoenen gaan lopen als je zulke mooie producten maakt als Nucletron, maar iedereen benadert ons respectvol, oprecht en eerlijk, en ze betrekken ons bij alle ontwikkelingen die ze doen. Je doet zaken met mensen en dat straalt Nucletron uit.’

De menselijke maat is belangrijk voor Nucletron. ‘Behandel je leveranciers zoals je ook zelf behandeld wilt worden, altijd respectvol’, vindt Bart Sijtsma, director procurement bij Elekta Nucletron. ‘En als er uitdagingen in de keten zijn, ga je gewoon samen op zoek naar de oplossing.’ Nucletron ontwikkelt radiotherapieapparatuur waarmee kankerpatiënten wereldwijd, dag in en dag uit, worden bestraald. ‘Tot op heden is het ons gelukt om iedere dag weer die mensen te behandelen die dat nodig hebben. Daar wil ik ook de zaal voor bedanken, want we zijn niet de enige die dat mogelijk maken. Deze prijs is ook een erkenning voor al onze leveranciers.’

Best Knowledge Supplier:

Om uit te leggen waarom XYALL zijn partner Sioux heeft voorgedragen voor een DISCA-award, legt CTO Reinhold Winberger – Friedl uit wat het Eindhovense bedrijf voor XYALL heeft betekend: ‘We richten ons op de automatisering van samplepreparatie voor kankerdiagnostiek. Minuscule stukjes tumorweefsel worden verzameld vanaf een microscoopglaasje en in een buisje gestopt. Dat gebeurt op dit moment allemaal met de hand, maar het is een enorm gepriegel dat schreeuwt om automatisering. De ontwikkeling van de machine die honderdduizend samples per jaar kan verwerken, hebben we volledig bij Sioux neergelegd. Inmiddels hebben we al twee systemen aan Amerikaanse klanten verkocht. Sioux is een bekend en gerenommeerd hightechbedrijf dat voor ons een extra stap heeft gezet door het hele design en de systeemengineering van een first-of-a-kind product voor zijn rekening te nemen. Wat Sioux bijzonder maakt, is dat ze overal experts voor hebben; van AI-gebaseerde beeldanalyse en applicatiesoftware, tot elektronica, optica en mechanica. Het is een one-stop-shop voor first-of-a-kind medische producten.’

‘We zijn super trots op deze prijs’, zegt Ron Willems, managing director development & engineering bij Sioux Technologies. Ook in 2003 en 2013 kreeg Sioux al eens een DISCA-award. ‘Toen waren we nog een softwarebedrijf. Een jaar of tien geleden hebben we besloten om onszelf te transformeren van alleen software, naar een multidisciplinaire organisatie, inclusief productie. Het is geweldig om te zien dat dat nu wordt erkend.’

De jury Best Parts & Process Supplier Award over Refitech Composites

Refitech Composites is gespecialiseerd in de engineering en productie (o.a. draaien en frezen) van klantspecifieke carbonfiber componenten en assemblies. Het bedrijf uit Waalwijk biedt een heel hoge kwaliteit; afkeur komt niet of nauwelijks voor. Het denkt goed mee met de klant en is zeer leverbetrouwbaar. Refitech kan goed uit de voeten met veel tussentijdse wijzigingen en toont zich flexibel in het aanpassen van zijn planning, wat de klant rust geeft bij het plannen van de eigen activiteiten. Daarbij is het bedrijf bereid een deel van de risico’s van de klant op zich te nemen. Refitech communiceert goed, duidelijk, tijdig en proactief, en loopt alle aspecten van een opdracht grondig door om fouten te voorkomen. Ontstaan die onverhoopt toch, dan investeren de Waalwijkers veel energie om de oorzaak ervan te achterhalen en daarvan te leren.

De jury over de overige finalisten in deze categorie:

Itsme, Raamsdonksveer (runner-up)

‘Ondanks alle sourcingsproblemen in de markt laat deze leverancier keer op keer blijken het sourcen van een breed scala aan elektronische en elektromechanische componenten en modulen echt in de vingers te hebben. Inflexibele fabrikanten weet itsme toch tot levering aan te zetten. Ontzorgt de klant door de interactie met fabrikanten voor hem over te nemen. Houden desgewenst voorraad aan. Is ook technisch goed op de hoogte van de vereisten die bepaalde applicaties stellen waardoor zij met treffende suggesties komen voor alternatieve componenten als de gespecificeerde artikelen niet snel genoeg beschikbaar zijn. De medewerkers weten wat er in de markt en bij de klant speelt. Itsme kan mede daardoor een leverbetrouwbaarheid bieden van 98 procent. Is duidelijk en proactief in hun communicatie daarover: wordt het later dan communiceert het daar tijdig over. Is bijvoorbeeld helder over hun kostprijsopbouw.’

Betech Kunststoffen, Groningen

‘Levert zeer hoogwaardig plaatwerk in een grote variatie van maatvoeringen. Is de afgelopen jaren in staat gebleken mee te groeien met de steeds hoger wordende klanteisen. Levert een constante, betrouwbare kwaliteit, afkeur doet zich niet voor. Ingangscontrole bij de klant is derhalve niet meer nodig. Draagt daarbij ook zorg voor het goed en duurzaam verpakken van hun producten zodat niets beschadigd of verloren raakt. Doen zich onverhoopt problemen voor, dan staan medewerkers direct op de stoep om tot oplossingen te komen en herhaling te voorkomen. Is bereid waar nodig investeringen te doen; denkt goed mee. Is ook zeer leverbetrouwbaar: kan heel goed plannen. Houdt desgewenst voorraad voor de klant aan. Prijsstelling is niet laag, maar goed in verhouding tot de geleverde toegevoegde waarde. Is open over de kostprijscalculatie.’

Edumar Metaalbewerking, Someren

‘De relatie met de klant staat voor dit bedrijf altijd centraal. Zeer pragmatisch ingestelde leverancier van mechanische onderdelen, van enkelstuks tot series. Is zeer leverbetrouwbaar en hanteert korte levertijden door een hoge automatiseringsgraad van onder meer 3- tot 5-assig freeswerk waardoor deze leverancier 24/7 kan draaien. Levert hoge kwaliteit en reinheid waardoor het aan tal van klanten kan leveren die actief zijn in de hightech industrie. Beschikt daarvoor over allerlei state-of-the-art equipment. Houdt desgewenst voorraad voor de klant aan. Hanteert goede prijzen en is daarbij open over zijn – redelijke – marges. Gaat opdrachten aan in een open relatie zonder dat alle afspraken in detail op papier hoeven te worden gesteld. Bewijst zich steeds weer als een in alle opzichten betrouwbare partner. Communiceert duidelijk en proactief. Het bedrijf is ook een snel gegroeid.’

SEW Eurodrive, Rotterdam

‘Leverancier van elektromotoren en uiteenlopende aangrenzende componenten. Is in staat heel snel tot klantspecifieke samenstellingen te komen, ook in een tijd van sourcingsproblemen. Communicatie is goed en proactief: personeel betoont zich betrokken bij de issues van de klant en kan goed meedenken over engineeringsuitdagingen van de klant, om samen vlot tot snel leverbare oplossingen te komen. Levertijden zijn derhalve relatief kort en de leverbetrouwbaarheid is hoog. Staat ook open voor verbetersuggesties en geven goed gerichte feedback. Die service wordt niet afhankelijk gemaakt van de hoogte van de omzet van een klant bij SEW. Prijs is aan de hoge kant, maar goed in verhouding tot de geleverde toegevoegde waarde.’

De jury Best Customer Award over Elekta Nucletron

Nucletron, onderdeel van Elekta, is vermaard om zijn behandelapparatuur voor mensen met kanker en geldt als wereldmarktleider voor brachytherapie, waarbij uiterst precies kan worden bestraald. Het laat toeleveranciers uitgebreid meedenken over oplossingen, bijvoorbeeld voor behuizingen of de toepassing van nieuwe materialen. Het waardeert de ingebrachte kennis van toeleveranciers. Nucletron produceert seriematig en groeit stevig. Het is onderdeel van een grote beursgenoteerde onderneming, maar kenmerkt zich door een zeer persoonlijke benadering. Nucletron is proactief en geeft bijvoorbeeld tijdig aan als er iets in de wetgeving verandert of als forecasts wijzigen. Het is open, eerlijk en kritisch, en legt de lat hoog. Het bedrijf uit Veenendaal geeft duidelijk aan welke ruimte er is in een ontwerp en laat toeleveranciers vervolgens naar beste kunnen een en ander uitwerken. Er is goede communicatie: medewerkers van zowel inkoop als engineering en logistiek weten hun counterparts bij de suppliers goed te vinden. Nucletron is een mix van groot én benaderbaar, van snel schakelen en veeleisend zijn én begrip. Nucletron leeft zich in zijn toeleveranciers in, en snapt dat er soms vertragingen in de keten zijn.

De jury over de overige finalisten in deze categorie:

IAI Industrial Systems, Veldhoven (runner-up)

‘IAI Industrial Systems, producent van laser- en optische systemen waaronder identiteitskaart- en paspoortmachines. Het bedrijf beweegt zich in een volatiele markt, maar houdt zijn cultuur en kernwaarden overeind. Continuïteit in de relatie met de toeleveranciers staat voorop. Het bouwt aan hechte verbanden. IAI is heel transparant en neemt zijn suppliers ook echt mee in waar het bedrijf nu is en waar het naartoe wil. Klant en toeleveranciers doen het echt samen. Toeleveranciers krijgen constructieve reviews en weten waar ze staan in de samenwerking. Dat geeft rust aan beide kanten. Het draait om ware partnerships. Partijen gaan in projecten gezamenlijk risico’s aan, maar toeleveranciers weten dat ook door de goede communicatie. Projectteams van IAI komen altijd langs bij de toeleveranciers om hun waardering uit te spreken voor de werkvloer: dat gaat verder dan alleen het contact met de salesmensen. Ze kennen engineers en monteurs bij naam, en als er iemand jarig is, hebben ze een attentie bij zich. Het is een bedrijf dat gepassioneerd de markt bedient en een heel duidelijk landschap voor zijn toeleveranciers schept.’

Koninklijke Boon Edam, Edam

‘Boon Edam, wereldspeler in draaideuren en toegangssystemen, is een echt familiebedrijf waarmee veel toeleveranciers al jarenlang samenwerken. Er is veel onderling vertrouwen en de relaties zijn hecht. Boon betrekt toeleveranciers sterk aan voorkant bij nieuwe projecten en geeft volop kans om aan value engineering te doen. Strategisch toeleveranciers krijgen al te horen over nieuwe producten als die soms nog topgeheim zijn. Ze krijgen ruim gelegenheid om alternatieven voor te stellen en ook te maken. Er is breed contact binnen de organisatie: engineers en kwaliteitsmedewerkers bijvoorbeeld komen over en weer bij elkaar over de vloer. Alle verstrekte informatie maakt het zeer prettig samenwerken. Boon ziet zijn toeleveranciers als partijen met veel specialistische kennis die vanaf de eerste pennenstreek mogen laten zien wat ze kunnen inbrengen.’

Raith Nanofabrication, Best

‘Raith is een van de wereldspelers op het gebied van de ontwikkeling en productie van zeer nauwkeurige lithografiemachines. Raith concentreert zich op zijn kerncompetenties en dat is machines ontwikkelen die steeds beter wafers kunnen lithograferen. Alles eromheen besteedt het uit: wat een toeleverancier beter kan, wordt buiten de deur gedaan. Dit is partnerschap ten top. Toeleveranciers hoeven ook niet te vrezen voor continue benchmarks, Raith is een trouwe klant. Raith en toeleveranciers kijken samen naar hoe ze de beste kwaliteit, functionaliteit en levertijd kunnen realiseren. Er zijn jaarlijks strategische gesprekken op managementniveau en elke twee weken worden de operationele zaken doorgesproken. Tot eind 2023 weten toeleveranciers precies wat eraan zit te komen aan opdrachten. Het bedrijf is al met al een schoolvoorbeeld van early supplier involvement en daagt zijn toeleveranciers continu uit.’

Thales Nederland, Hengelo (Ov)

‘Thales is bezig met uitgesproken next level-projecten op het gebied van bijvoorbeeld radiotechnologie. Het werkt veel voor defensie, maar is tegelijkertijd behoorlijk open over zijn roadmap en de producten waaraan ze werken. Het bedrijf laat toeleveranciers zo vroeg mogelijk aansluiten in projecten. Strategische partners krijgen de kans om mee te denken over bijvoorbeeld maakbaarheid. Het beweegt zich ook steeds meer naar co-development, zeker waar het gaat om de hardware. Hier is echt sprake van mee-ontwikkelen en meebouwen. Het uiterst professioneel georganiseerde bedrijf zet projectteams op en de toeleveranciers spiegelen die teams zodat er altijd rechtstreekse relaties zijn tussen de diverse vakdisciplines. Er is veel transparantie, ook wat betreft calculaties. Dit hightech bedrijf onderscheidt zich door de constructieve manier van zakendoen in de keten.’

De jury Best Knowledge Supplier Award over Sioux Technologies

Sioux Technologies is in staat op basis van een functioneel ontwerp zeer complexe apparatuur volledig te engineeren, goed en zo goedkoop mogelijk maakbaar te maken, daarvoor te sourcen – ook als de supply onzeker is – en te assembleren. Van spec tot product dus. Het Eindhovense bedrijf is bereid daartoe risicodragend te investeren en toont dus lef. Het beschikt over veel kennis van robotica en hoognauwkeurige maar toch snelle motion-control, optica, kunstmatige intelligentie en het daarvoor ontwikkelen van de juiste algoritmes. Kortom, Sioux heeft onder zijn dak een grote verscheidenheid aan disciplines op hoog niveau die in staat zijn samen tot een klantgericht resultaat te komen. Ook het projectmanagement is goed voor elkaar. De Eindhovenaren hebben een groot adaptief vermogen: ze zijn in staat snel en proactief op tussentijdse wijzigingen in te spelen. De communicatie met de klant is heel goed en ook proactief.

De jury over de overige finalisten in deze categorie:

PM, Dedemsvaart (runner-up)

‘Dit bedrijf levert hoog-, nanometernauwkeurige motiontechnologie die zeer degelijk is, zo ontworpen dat er nauwelijks slijtage plaatsvindt en onderhoud nodig is. Verzorgttot in detail het design. Beschikt daarvoor over zeer gekwalificeerde mensen met veelal meer dan 20 jaar ervaring in dit werkveld. Is in staat op hoog niveau de kwaliteit van het eigen werk te controleren. Heeft dus hun product-, productie- en materiaaltechnologie goed voor elkaar. Waar innovatie op die terreinen mogelijk is, acteren PM proactief. Communiceren doorgaans open, direct en oplossingsgericht.

Omron Electronics, Hoofddorp

‘Bedrijf dat de klant de ruimte geeft de besturingstechnologie van zijn hardware naar eigen wensen in te richten. Die hardware is zo in staat tot prestaties waarmee het eindproduct zich op markt goed kan onderscheiden van de concurrentie, en de klant kan ook meer IP opbouwen. Bedrijf biedt de klant waar nodig direct toegang tot hun r&d-mensen die over kennis van zeer hoog niveau beschikken. Is ook thuis in het ontwikkelen van diagnose-systemen voor onderhoudsdoeleinden. Communiceren snel, to the point en proactief. Gaat flexibel om met wijzigingen van de klant. Investeert evenwel ook nog in het op een hoger niveau brengen van de klantgerichtheid. Is over het algemeen zeer leverbetrouwbaar, maar moet nog wel een stap zetten in de communicatie als er toch een keer vertragingen zijn.’

Siemens Nederland, Den Haag

‘De klant die zijn machines wil standaardiseren en modulariseren is bij deze leverancier aan het goede adres, voor engineering en drive- en motiontechnologie van hoog niveau. Beschikt over veel ontwikkelkennis, in Nederland met specialistische support vanuit de r&d-centra in Duitsland. Zo helpt het de klant tot producten te komen die goed aansluiten bij wat de markt vraagt. Bij problemen staan medewerkers direct klaar om met de klant tot een oplossing te komen. Beschikt over up-to-date databases waarin opgebouwde kennis is geborgd. Dat stelt deze onderneming in staat snel en proactief tot geschikte oplossingen te komen. Is veelal flexibel als de klant met wijzigingen komt. Verzorgt ook cursussen om de toepassing van zijn technologie zo goed mogelijk te laten verlopen.’

Trios Precision Engineering, Neede

‘Blinkt uit in het nauwkeurig produceerbaar maken van zeer kleine, complexe metalen componenten en samenstellingen. Komen zo tot een productieproces dat weinig uitval kent en goed kan worden opgeschaald. Behaalt dat resultaat door heel creatief tot oplossingen te komen en uit de verschillende opties de beste te kiezen. Beschikken ook over de faciliteiten om op hoog niveau te testen. Heeft dat werk als maar heel weinig andere bedrijven heel goed in de vingers. De productie-, product- en materiaaltechnologie zijn van hoog niveau. Is kieskeurig in de opdrachten die het aanneemt: die moeten vooral technologisch uitdagend zijn. Hanteert geen groeistrategie. De engineeringscapaciteit is wel beperkt, maar over de inzet voor de klant zijn goede afspraken te maken. Is flexibel als de klant met wijzigingen komt. Communiceet goed, duidelijk en proactief.’

