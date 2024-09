Vandaag opent NTS met trots haar nieuwe faciliteit in Singapore, waar assemblage- en productieactiviteiten zijn samengevoegd in een hypermoderne, toekomstbestendige productie- en kantoorlocatie. Met deze stap heeft NTS alles in huis om de voorkeursleverancier en partner te zijn voor haar klanten. De nieuwe locatie in Singapore zal een belangrijk knooppunt worden voor wereldwijde klanten in Azië.

Verticaal geïntegreerde oplossingen voor ultraprecisie

NTS Singapore is gespecialiseerd in het produceren van complexe, mechanische en mechatronische (cleanroom) assemblages die cruciaal zijn voor de kernfunctionaliteit van de producten van haar klanten. “Het was zowel een noodzakelijke als een logische stap om onze assemblage- en productieprocessen op één locatie samen te brengen,” zegt Frans van Lierop, Chief Executive Officer van NTS. “Nu de wereldwijde vraag naar ultraprecisiecomponenten en -modules blijft groeien, moeten we vooroplopen. Met deze nieuwe locatie kunnen we vol vertrouwen zeggen dat we daar volledig klaar voor zijn.”

De bouw van de nieuwe faciliteit begon in mei 2022 en voldoet bij oplevering aan alle veiligheidsvoorschriften en milieunormen. Voor de medewerkers biedt de locatie een comfortabele werkomgeving, compleet met alle moderne voorzieningen.

We zijn er trots op te kunnen zeggen dat NTS met deze nieuwe locatie niet alleen klaar is voor de uitdagingen van vandaag, maar volledig is uitgerust voor die van morgen,” aldus Niessen. “Het stelt ons als NTS in staat om onze productieruimte en engineeringsmogelijkheden in Azië uit te breiden. De locatie is sterk geautomatiseerd, wat onze afhankelijkheid van handmatige arbeid vermindert en de productie-efficiëntie verhoogt. Daarnaast bundelen we onze expertise, waardoor medewerkers hun kennis kunnen uitwisselen en vergroten.

Deze nieuwe site maakt het mogelijk om oplossingen volledig verticaal geïntegreerd te produceren: we bieden klanten alles, van geavanceerd laserlassen van kritische monodelen, tot volledig gevalideerde complexe eindintegraties, zonder dat hun product vervoerd hoeft te worden. Hierdoor kunnen we sneller produceren, met hogere kwaliteit en tegen de best mogelijke prijs voor onze klanten.

Met deze nieuwe hub toont NTS haar toewijding aan groei en innovatie, in samenwerking met haar klanten in de halfgeleider-, analytische en gezondheidsindustrieën. Met de officiële opening op 20 september verstevigt NTS Singapore haar positie op de markt. Dankzij hun ongeëvenaarde expertise en een vergrote capaciteit zijn ze klaar om aan de toekomstige vraag te voldoen.