NTS Optel in Nijmegen stond eerder dit jaar op Laser World of Photonics in München, de beurs voor componenten, systemen en applicaties in de snelgroeiende fotonicamarkt, met 110.000 bezoekers in vier dagen tijd. PhotonicsNL richtte er het Holland Paviljoen in, met stands van onder meer NTS Optel, LioniX International, MicroAlign, PHIX Photonics Assembly en PhotonFirst. ‘In het paviljoen stond de hele keten bij elkaar: wij zijn een specialist in custom optica en laser technologieën, anderen ontwikkelen of produceren fotonicachips, weer anderen leveren testapparatuur of andersoortige equipment’, vertelt Leon Hol, managing director van NTS Optel. ‘Als onderdeel van NTS zijn wij een solution provider in de ontwikkeling en productie van optica en laser tooling, modules en complete systemen. Het is een nichemarkt en vraagt om de aanwezigheid op onder andere specifieke beurzen waar onze grote kennis en ervaring erkend en herkend wordt en waar we onze partners ontmoeten. Dit jaar stonden we ook op een soortgelijke beurs in de VS.’

NTS Optel focust op wereldwijd opererende oem’ers actief in de semicon, analytical en lifescience markt, waarbij kennis van optica – ondersteund door kennis van mechanica, elektronica en software – tot de best passende, uiterst nauwkeurige oplossingen leidt. ‘Optica is overal aanwezig in de maatschappij, maar wij zijn uniek met wát we ontwikkelen en ook hóe wij werken: de klantvraag echt doorgronden en samen tot een perfecte oplossing komen. Altijd gericht op de inhoud, al vanaf het eerste salesgesprek. Onze technici trekken samen op met technici van de klant en magic starts. Wat we bij NTS Optel ontwikkelen en assembleren, kunnen we vervolgens ook transfereren naar andere NTS-vestigingen in Nederland, Singapore, Shanghai of Tsjechië, afhankelijk van wat het beste aansluit bij de roadmap van onze klanten.’

Dit jaar realiseert NTS Optel met zijn 40 medewerkers zeker 60 procent groei ten opzichte van 2021. Volgend jaar gaat Hol uit van een verdubbeling van de omzet vergeleken met 2021. ‘Dat brengt uitdagingen met zich mee. We zijn continu bezig om de juiste, nieuwe mensen te vinden. Bovendien staat de supplychain onder hoogspanning en onze groei vraagt om ook intern aandachtig te kijken naar onder meer werkwijzes en procedures.’

Uiteraard is er een nauwe samenwerking met andere NTS-bedrijven. NTS ontwikkelt, maakt, assembleert en test complexe (opto)mechatronische systemen en mechanische modules voor hightech oem’ers. ‘Los van onze eigen klanten en projecten, nemen wij in integrale projecten het optische stuk voor onze rekening, waarbij collega’s in Eindhoven bijvoorbeeld hun expertise in het ontwikkelen en produceren van stages of frames inbrengen. Zo bieden we klanten een integrale benadering voor de gehele lifecycle.’