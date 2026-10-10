NTS Helmond heeft tijdens het Brainport Industries Jaarcongres op 8 oktober de William Pijnenburg Award 2026 ontvangen. Het hightech-maakbedrijf krijgt de onderscheiding voor zijn structurele inzet voor technisch vakmanschap, talentontwikkeling en het enthousiasmeren van jongeren voor techniek.

NTS Helmond ontwikkelt en produceert precisiecomponenten en modules voor onder meer de semiconductorindustrie. Volgens de jury onderscheidt het bedrijf zich door de vasthoudendheid waarmee het investeert in de opleiding en ontwikkeling van technisch talent, ook in economisch uitdagende tijden.

Investeren in vakmanschap

“William heeft mij, en vele anderen, geïnspireerd om ons in te zetten voor de jeugd en de vakmensen van morgen”, aldus Ronald van Mil, directeur van NTS Helmond. “Door als bedrijven continu te investeren in het opleiden en begeleiden van jong talent, maken we écht het verschil.”

Ook de andere genomineerden, HVL Metaal & Techniek en Leenders RVS Industrie, kregen waardering van de jury voor hun inzet voor vakmanschap en talentontwikkeling.

De award werd uitgereikt door Manon Pijnenburg, dochter van William Pijnenburg. De onderscheiding is vernoemd naar de voormalige pleitbezorger van technisch vakmanschap en samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Met de jaarlijkse award wil Brainport Industries bedrijven stimuleren om te blijven investeren in de ontwikkeling van technisch talent, een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van de Nederlandse maakindustrie.