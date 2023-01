HQ Group, marktleider in de ontwikkeling, productie, reiniging en het hergebruik van innovatieve en hoogwaardige verpakkingsoplossingen voor de hightechindustrie, heeft met investeringsmaatschappij NPM Capital overeenstemming bereikt over het toetreden van NPM als nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Met het toetreden van NPM borgt HQ Group de aandeelhoudersbasis voor de lange termijn en vindt HQ Group verdere ondersteuning voor de expansiestrategie en internationale groei. NPM kijkt uit naar de toekomstige samenwerking met het huidige managementteam. HQ Group is gevestigd in Eindhoven, is wereldwijd actief en heeft productielocaties, met ultramoderne cleanroom faciliteiten in Europa, Amerika en Azië. Afronding van de voorgenomen transactie is onderhevig aan goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).