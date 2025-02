Investeringsmaatschappij NPM Capital neemt een belang in NTS Group uit Eindhoven, een eerstelijns contract manufacturer in de hightech maakindustrie. Dat zijn eigenaren Boris en Jonas Wintermans overeengekomen. NPM Capital is onderdeel van familiebedrijf SHV en is actief op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt. Het heeft belangen in ruim 20 ondernemingen.

NPM Capital heeft na afronding van de transactie een minderheidsbelang in NTS Group. Dankzij de participatie van NPM Capital kan NTS Group de komende jaren versneld groeien, door te focussen op schaalvergroting in diverse afzetmarkten van bestaande en nieuwe klanten in Europa, Azië en Noord-Amerika.

Boris en Jonas Wintermans: “NTS bereidt zich voor op groei de komende jaren, iets dat vraagt om continuïteit van investeringen. Hiervoor is additioneel kapitaal noodzakelijk en daarom zijn we op zoek gegaan naar een medeaandeelhouder die ons als familiebedrijf begrijpt, onze industrie kent en onze visie en strategie steunt. Met NPM Capital zijn we financieel nog slagvaardiger en kunnen we blijven investeren in onze toekomstplannen en groeiambities.”

Bart Coopmans, managing director van NPM Capital: “We kijken uit naar de samenwerking met de broers Wintermans, CEO Frans van Lierop en CFO Ed van der Sluijs . NTS staat aan de vooravond van verdere uitbreiding van capaciteit, competenties en productielocaties. Hoewel NTS al een sterke geografische footprint heeft, willen we hen helpen deze verder te optimaliseren om zo te investeren in de toekomst van hun hightech klanten.”

Zowel NTS als NPM Capital maken geen financiële details bekend van de transactie, die nog goedgekeurd moet worden door de autoriteiten en toezichthouders. De afronding van de transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2025 plaatsvinden.

Bij NTS werken circa 1800 medewerkers. In 2023 rapporteerde de groep een omzet van €420 miljoen, een EBITDA van €43 miljoen en een nettowinst van €27 miljoen. De jaarcijfers over 2024 worden naar verwachting gepubliceerd in mei 2025.

NPM is een onafhankelijke investeringspartner die middelgrote en grote bedrijven met een hoofdkantoor in de Benelux en Duitsland helpt hun ambities te realiseren en te bouwen aan de ondernemingen van de toekomst. Met kantoren in Amsterdam, Gent en München richt NPM zich op familiebedrijven en ondernemingen met een sterk en betrokken managementteam. Het huidige portfolio bestaat uit 24 participaties, zowel meerderheids- als minderheidsdeelnemingen, binnen thema’s die impact hebben op de toekomst van de wereld: Sustainable Future, Everything is Digital, Feeding the World en Healthy Life & Learning.