Het in New York en Amsterdam gevestigde Private Equity bedrijf Novidam Capital Partners heeft de aandelen van het in Nederland gevestigde bedrijf Eclipse Group overgenomen. Een deel van het bestaande Management Team zal toetreden.

Eclipse Group is een Hosted Managed Service Provider op het gebied van Customer Communication Management. Eclipse helpt haar klanten bij het transformeren van hun klantcommunicatie processen en ervaringen van analoge en fysieke point solutions, naar een digital first aanpak waarbij alle klantcommunicatie wordt geïntegreerd in één platform.

De Customer Communications Management as a Service (CCMaaS) oplossing is een unieke, zeer schaalbare en full-service, SaaS applicatie, die momenteel in Nederland in productie is en zich naar buiten toe waagt. Een vertegenwoordiging van klanten zijn KLM Royal Dutch Airlines, De Nederlandse Bank, Aegon, en meerdere overheidsinstellingen en grote nutsbedrijven.

CCMaaS stelt bedrijven in staat om efficiënt te communiceren via alle mogelijke kanalen, alle klantcommunicatie via één platform te regelen en kosten te besparen door dure legacy systemen & point solutions af te sluiten, terwijl de NPS en medewerkerstevredenheid verbetert. Dit is wat Eclipse Group en CCMaaS uniek maakt en onderscheidt van de concurrentie.

Vanuit de solide basis die er al is, zullen Eclipse Group en Novidam Capital Partners verder uitbreiden in Europa en naar de Verenigde Staten, een snelgroeiende en innovatieve roadmap nastreven en de vertrouwde relaties met bestaande klanten en partners voortzetten.

“Ik ben erg trots op de vooruitgang die we in de loop der jaren hebben geboekt. Met de nieuwe mogelijkheden van onze CCMaaS-oplossing zijn we klaar voor de toekomst. Samen met Novidam Capital Partners en onze nieuwe bestuursleden zijn we goed gepositioneerd om de volgende stappen in onze reis te zetten”, aldus Gijs Le Blanc, de CTO & mede-oprichter van het bedrijf.

“Ik ben vereerd om samen te werken met de uitstekende Eclipse teams in Nederland en Macedonië. Kijkend naar de bijzondere technologie die Eclipse levert en de vele tevreden klanten die we hebben, heb ik er meer dan vertrouwen in dat we erin zullen slagen onze bestaande en nieuwe klanten te helpen hun Customer Communications Management processen naar het volgende niveau te brengen” aldus Stijn Giesberts, de nieuwbakken en frisse CEO van het bedrijf.

“We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Eclipse. Samen met Gijs le Blanc en het bestaande team, en onder leiding van Stijn Giesberts, zijn we van plan om de nummer één leverancier op het gebied van Customer Communication Management te blijven; we voegen diensten toe, bereiken meer afdelingen binnen ons bestaande klantenbestand en breiden internationaal uit”, aldus Alexander Schuil, NCP’s Managing Partner.

Novidam Capital Partners (NCP) is een waardengedreven investeringsfirma die zich richt op technologiegerichte dienstverlenende bedrijven. NCP werkt samen met uitzonderlijke managementteams en ondernemers en helpt hen superieure en duurzame bedrijven te laten groeien, door langdurige partnerschappen aan te gaan.