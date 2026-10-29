Meer produceren met dezelfde mensen, nauwkeuriger meten en sneller reageren op pieken in de vraag. Nossin Fijnmechanische Industrie in Beek en Donk investeert niet simpelweg in extra machines, maar richt het complete productieproces slimmer in. ‘Robotisering, metrologie en logistiek gaan steeds meer één geïntegreerd geheel vormen’, zegt Robert Nossin.

Aan het begin van 2026 leek er nog weinig aanleiding om extra productiecapaciteit te creëren. Klanten voorspelden een jaar vergelijkbaar met 2025. Maar al in februari zag directeur Robert Nossin de markt veranderen. ‘Het aantal spoedaanvragen nam toe en bestaande, maar ook nieuwe klanten, onder meer uit de medische, automotive en semiconductorindustrie, vroegen meer capaciteit.’

Nossin investeerde daarom in extra freescapaciteit en automatisering. Robots beladen al langere tijd meerdere machines, waardoor de productie kan groeien zonder dat het personeelsbestand evenredig meegroeit. ‘Reguliere handelingen worden zoveel mogelijk uitgevoerd door robots’, zegt Nossin. ‘Onze mensen houden zich juist bezig met het instellen en programmeren van machines en met vaktechnische werkzaamheden.’

Die filosofie komt ook terug in de vernieuwde fabriek, die recent met zo’n 500 vierkante meter is uitgebreid. Centraal in de productiehal is een meetruimte gerealiseerd, die ongeveer vier keer zo groot is als voorheen. Hier is onder meer geïnvesteerd in een nieuwe Zeiss Prismo-meetmachine, waarmee grotere producten tot op een micrometer nauwkeurig kunnen worden gecontroleerd. De meetruimte bevindt zich in een cleanroom met een zeer stabiele temperatuur. Gereinigde en gemonteerde producten kunnen daardoor in samenstelling worden gemeten en direct weer worden verpakt. Een extra reinigingstap vervalt.

De volgende stap is om productie, logistiek en kwaliteitscontrole verder te verbinden. ‘We werken aan een productieomgeving waarin onderdelen automatisch naar de meetmachine worden gebracht en meetresultaten worden teruggekoppeld naar de productie. Uiteindelijk moet een machine zichzelf zoveel mogelijk kunnen inregelen en corrigeren.’

Tegelijkertijd wil Nossin klanten verder ontzorgen. Naast fijnmechanische onderdelen levert het bedrijf steeds vaker complete samenstellingen, inclusief montage, reiniging en cleanroomverpakking. Ook wordt in het voortraject met klanten meegedacht over maakbaarheid en specificaties van onderdelen.

Die flexibiliteit is belangrijk in een markt waarin de vraag sterk fluctueert. Verdere automatisering vraagt volgens Nossin echter ook om stabiliteit. ‘We willen graag nog verder automatiseren, maar daarvoor hebben we ook van klanten een duidelijke toekomstvisie nodig. Een goede prognose en commitment worden steeds belangrijker om ook in de toekomst aan hun wensen te kunnen voldoen.’