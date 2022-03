Northvolt kondigt aan dat het zijn derde gigafabriek zal bouwen in Duitsland’s clean energy valley.

Vandaag maakt Northvolt bekend dat het van plan is een gigafabriek voor batterijen te vestigen in Heide, Sleeswijk-Holstein, Noord-Duitsland. Met een jaarlijkse potentiële productiecapaciteit van 60 GWh zal Northvolt Drei de Europese markt voorzien van duurzaam geproduceerde lithium-ionbatterijen, voldoende voor ongeveer een miljoen elektrische voertuigen.

Aangedreven door het schoonste elektriciteitsnet van Duitsland, is Northvolt Drei gepositioneerd om de schoonste batterijen van het Europese vasteland te produceren met een capaciteit tot 60 GWh.

De nieuwe gigafabriek verhoogt de pijplijn van Northvolt’s batterijproductiecapaciteit in ontwikkeling tot meer dan 170 GWh, en bevordert daarmee de missie van het bedrijf om batterijen te leveren op een manier die wordt gekenmerkt door schone energie en circulariteit en die fundamenteel verschilt van de benaderingen die de wereldwijde industrie vandaag de dag domineren.

Peter Carlsson, mede-oprichter en CEO van Northvolt, licht toe: “We zijn verheugd om Northvolt Drei aan te kondigen – een project dat goed past in een veelbelovende toekomstige cluster van schone technologiebedrijven die in Noord-Duitsland ontstaan en dat de bredere Europese overgang naar een duurzame samenleving bevordert, waarin Duitsland een cruciale rol speelt.”

Northvolt Drei wil in 2025 de eerste batterijen produceren en zo’n 3 000 nieuwe banen creëren. Een van de centrale doelstellingen van Northvolt Drei is lithium-ionbatterijen te leveren met hoge prestaties, die worden geproduceerd met de kleinste milieuvoetafdruk op het Europese vasteland.

De keuze van Heide, Sleeswijk-Holstein, is de sleutel tot de verwezenlijking van deze doelstelling. De regio herbergt het schoonste energienetwerk van Duitsland, dat wordt gekenmerkt door een overschot aan elektriciteit die wordt opgewekt door onshore en offshore windenergie en wordt versterkt door schone energie die wordt geleverd via de netwerkinterconnecties met Denemarken en Noorwegen.

“Het maakt uit hoe we een batterijcel produceren. Als je steenkool gebruikt bij de productie, stop je een behoorlijke hoeveelheid CO2 in je batterij, maar als we schone energie gebruiken, kunnen we een heel duurzaam product bouwen. Onze filosofie is dat nieuwe energie-intensieve industrieën, zoals de productie van batterijen, moeten worden gevestigd in de geografische nabijheid van waar de schone energie wordt geproduceerd,” zegt Peter Carlsson.

Het is niet alleen de overvloed aan schone energie die de regio Heide en het bredere industrielandschap rond Hamburg ideaal geschikt maakt om de groeiende aanwezigheid van Northvolt in Europa te huisvesten.

De regio is niet alleen centraal gelegen in de opkomende Europese toeleveringsketen voor batterijen, die Scandinavië en het Europese vasteland met elkaar verbindt, maar biedt ook de ruimte die nodig is om een batterijfabriek op te zetten die groot genoeg is om te profiteren van de schaalvoordelen bij de productie, die essentieel zijn voor het verlagen van de batterijkosten.

De toegang tot de Duitse industriële deskundigheid en expertise in de automobielsector zal extra mogelijkheden bieden. De lokale productie-expertise van de regio Sleeswijk-Holstein en Heide zal ervoor zorgen dat de fabriek accu’s van de hoogste kwaliteit levert, terwijl de fabriek zelf zal zorgen voor de nodige ervaring van de arbeidskrachten met batterijtechnologie – een opkomende hoeksteentechnologie van de Europese economie.

Duurzaamheid staat voorop bij het ontwerp en de besluitvorming rond Northvolt Drei. De fabriek zal aanzienlijke hoeveelheden van de benodigde grondstoffen betrekken uit gerecyclede batterijmetalen, als onderdeel van Northvolts streven om in 2030 50 procent van de benodigde grondstoffen te betrekken uit recycling.

Naast de batterijproductie zal Northvolt Drei zich ook richten op een on-site batterijrecyclagefabriek die zal zorgen voor een efficiënt hergebruik van bijproducten van het productieproces en een duurzame oplossing zal bieden voor afgedankte batterijen voor elektrische voertuigen die op de Europese markten worden teruggewonnen.

Northvolt wil in de hele reikwijdte van het project zijn streven naar transparantie en oprechtheid inbrengen in zijn omgang met externe belanghebbenden. Die aanpak is succesvol gebleken in Zweden, Noorwegen en Polen, en er is alle reden om aan te nemen dat het de basis zal vormen voor de oplevering van een ander project met Northvolt Drei.

Christofer Haux, interim CEO van Northvolt Drei, licht toe: “We kijken ernaar uit om samen te werken met de gemeenschappen en autoriteiten van Sleeswijk-Holstein om ervoor te zorgen dat Northvolt Drei wordt ontwikkeld op een transparante en coöperatieve manier die het meeste haalt uit de vele kansen die het project voor de regio vertegenwoordigt.”

Northvolt is een Europese leverancier van duurzame, hoogwaardige batterijcellen en -systemen. Het bedrijf is in 2016 opgericht om de Europese transitie naar een koolstofvrije toekomst mogelijk te maken en heeft snel vooruitgang geboekt met zijn missie om ‘s werelds groenste lithium-ionbatterij met een minimale CO2-voetafdruk te leveren en is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 2.500 mensen met meer dan 100 verschillende nationaliteiten.

Northvolt heeft tot op heden meer dan $50 miljard aan contracten binnengehaald van belangrijke klanten, waaronder BMW, Fluence, Scania, Volkswagen, Volvo Cars en Polestar, ter ondersteuning van haar plannen, waaronder het opzetten van recyclingcapaciteiten om 50% van alle benodigde grondstoffen te kunnen betrekken uit gerecyclede batterijen tegen 2030.