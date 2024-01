Naast de uitbreiding van de kathodeproductie en celproductie van Northvolt Ett, zal het financieringspakket de uitbreiding mogelijk maken van de aangrenzende circulaire gigafabriek, Revolt Ett, die de voltooiing van de ingebruikname nadert en zijn eerste materialen verwerkt. De faciliteit wint metalen van batterijkwaliteit terug met een koolstofvoetafdruk die 70% lager is dan die van gedolven grondstoffen, waardoor een volledig geïntegreerde, circulaire batterijproductie-opstelling mogelijk wordt die voorheen niet buiten Azië bestond.

Peter Carlsson, medeoprichter en CEO van Northvolt, licht toe: “Deze financiering is een mijlpaal voor de Europese energietransitie. Het stelt ons in staat om het volledige potentieel van Northvolt Ett te realiseren en laat zien dat circulaire, duurzame bedrijfspraktijken fundamenteel zijn voor succes in de huidige industrie.”

De nieuwe schuld omvat de herfinanciering van het schuldenpakket van $ 1,6 miljard dat in juli 2020 is opgehaald, en is opgehaald op basis van langlopende afnamecontracten voor een bedrag van meer dan $ 55 miljard met partners als BMW, Scania, Volvo Cars en Volkswagen Group. Het wordt verstrekt door een groep van 23 commerciële banken, evenals de Europese Investeringsbank (EIB) en de Noordse Investeringsbank (NIB), die beide worden ondersteund door het InvestEU-programma van de Europese Commissie.

Een aanzienlijk deel van de commerciële faciliteiten wordt gedekt door bepaalde garanties in combinatie met directe financiering, verstrekt door het Zweedse Nationale Schuldbureau, Euler Hermes, de Export-Import Bank of Korea (KEXIM), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) en de Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure).

Alexander Hartman, CFO van Northvolt, merkte op: “Dit is een ongelooflijke teamprestatie geweest, met lange due diligence-processen, nieuwe partnerschappen met sterke instellingen en het ontwikkelen van geavanceerde financieringsstructuren gericht op duurzaamheid – allemaal om een van de grootste groene financieringsdeals in de geschiedenis te sluiten.”

Dit is de eerste lening die is opgehaald via het Green Finance Framework van Northvolt dat in 2023 is opgericht. Als weerspiegeling van de toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid en de circulaire economie, ontving Northvolt de hoogst haalbare ‘donkergroene’ rating voor zijn raamwerk van het externe ratingbedrijf CICERO – de eerste industriële speler in zijn sector die dit deed.

Emma Nehrenheim, Chief Environmental Officer bij Northvolt, merkte op: “Ik ben er trots op om te zien hoe onze ambitie om ‘s werelds groenste batterij in massa te produceren, financiële partners van het hoogste niveau aantrekt, aangezien wereldwijd kapitaal wil investeren in elektrificatie en beperking van de klimaatverandering. Het is duidelijk geworden dat de creatie van een nieuwe industriestandaard niet alleen toonaangevend talent aantrekt, maar ook grote financiële instellingen die hun strategie willen afstemmen op macrotrends op de lange termijn.”

Dit financieringspakket betekent dat Northvolt nu meer dan $ 13 miljard aan eigen vermogen en schulden heeft veiliggesteld om zijn expansie in Europa en Noord-Amerika mogelijk te maken, met de faciliteiten Northvolt Ett (Skellefteå, Zweden), Northvolt Dwa (Gdansk, Polen), Northvolt Drei (Heide, Duitsland), Northvolt-Volvo Cars joint venture gigafactory ‘NOVO’ (Göteborg, Zweden), Northvolt Fem (Borlänge, Zweden), Northvolt Cuberg (San Leandro, VS) en de onlangs aangekondigde Northvolt Six (Montreal, Canada).

Voor de ondersteuning van dit financieringspakket betuigt Northvolt haar dank aan haar senior debt advisor, BNP Paribas, en de juridische adviseurs Allen & Overy en Mannheimer Swartling.

Northvolt is in 2016 opgericht in Stockholm, Zweden. Het bedrijf is een pionier op het gebied van een duurzaam model voor de productie van batterijen en heeft $ 55 miljard aan orders ontvangen van belangrijke klanten, waaronder BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars en Volkswagen Group. Het bedrijf levert momenteel batterijen vanuit zijn eerste gigafabriek Northvolt Ett, in Skellefteå, Zweden en vanuit zijn R&D- en industrialisatiecampus Northvolt Labs, in Västerås, Zweden, ondersteund door meer dan 5.000 werknemers in Zweden, Duitsland, Noorwegen, Polen, Portugal, de VS en Canada.