Terwijl Northvolt zijn eerste batterijsystemen assembleert bij Northvolt Dwa in Polen, kondigde het bedrijf vandaag de verhoging aan van $ 1,2 miljard om plannen voor zijn verdere Europese en Noord-Amerikaanse expansie te financieren.

De financiering is een uitbreiding van de converteerbare obligatie van $ 1,1 miljard die in juli 2022 is ondertekend en heeft investeringen aangetrokken van fondsen met het label donkergroen in overeenstemming met artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU. De uitbreiding wordt geleid door de Investment Management Corporation of Ontario (IMCO), BlackRock en Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), evenals de financiële partner OMERS, die zijn derde grote investering in het bedrijf doet.

Tegelijkertijd heeft Northvolt Dwa zijn eerste energieopslagsysteem (ESS) -producten geassembleerd in Gdańsk, Polen als onderdeel van het inbedrijfstellingsproces. Northvolt produceert sinds 2019 batterijsystemen in een kleinschalige faciliteit in Gdańsk en heeft een nieuwe fabriek van 25.000 vierkante meter gebouwd die cellen assembleert tot batterijsystemen voor klanten in energieopslag en industriële markten, met steun van het Europees Innovatiefonds. Naarmate de definitieve validatie van productielijnen is afgerond, zullen de leveringen aan klanten naar verwachting later in het jaar beginnen.

Peter Carlsson, mede-oprichter en CEO van Northvolt, merkte op: “Ik ben er trots op dat onze voortdurende inspanningen door investeerders worden erkend, omdat we aanzienlijke interesse van kapitaalmarkten ontvangen om onze missie te ondersteunen. De toewijding aan wereldwijde decarbonisatie is sterk en deze mijlpalen versterken onze positie om te voldoen aan de enorme vraag naar duurzame batterijoplossingen, zowel in Europa als in Noord-Amerika.”

Met deze kapitaalverhoging heeft Northvolt nu meer dan $ 9 miljard aan eigen vermogen en schulden veiliggesteld om meer dan $ 55 miljard aan bestellingen van belangrijke klanten, waaronder BMW, Fluence Energy, Scania, Volvo Cars en Volkswagen Group, waar te maken.

Alexander Hartman, CFO van Northvolt: “We hebben een toegewijde groep investeerders gevonden die zowel de dringende behoefte als het enorme financiële potentieel begrijpt om de snelle elektrificatie van de samenleving mogelijk te maken. Er is echter nog een lange weg te gaan als Europa en Noord-Amerika hun volledige potentieel als leiders van de energietransitie willen bereiken. Om een pad te creëren voor de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C, moeten zowel de private als de publieke sector middelen mobiliseren op een ongekende schaal.”

Northvolt-batterijcellen worden momenteel ontworpen en ontwikkeld bij Northvolt Labs in Västerås, Zweden, en Northvolt Cuberg in San Leandro, Californië, VS. De productie van batterijcellen wordt opgevoerd in de Northvolt Ett gigafactory, in Skellefteå, Zweden, die zal worden vergezeld door een aangrenzende giga-schaal recyclingfabriek, Revolt Ett, die later dit jaar operationeel zal zijn. Aanvullende projecten zijn in ontwikkeling in Zweden, Duitsland en Portugal.

Northvolt is een premium leverancier van duurzame, hoogwaardige batterijcellen en -systemen. Opgericht in 2016 om de overgang naar een koolstofvrije toekomst mogelijk te maken, heeft het bedrijf snel vooruitgang geboekt met zijn missie om ‘s werelds groenste lithium-ionbatterij te leveren met een minimale CO2-voetafdruk en is het uitgegroeid tot meer dan 5.000 mensen van meer dan 120 verschillende nationaliteiten.