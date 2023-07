NORTEC heeft een nieuwe eigenaar: Messe Stuttgart en de VDW (Duitse Vereniging van Gereedschapsbouwers) nemen samen het gevestigde evenement voor productietechnologie in Hamburg over. De laatste gesprekken met de vorige organisator, Hamburg Messe und Congress GmbH, zijn net afgerond.

Messe Stuttgart is de toekomstige organisatie van NORTEC een nieuwe belangrijke mijlpaal in de uitbreiding van haar portfolio in de industriële sector, zegt Messe Stuttgart Managing Director Roland Bleinroth. “We zijn blij dat we de beurservaring van de succesvolle industriële beurzen in Stuttgart, die samen met onze jarenlange partner VDW succesvol zijn ontwikkeld, kunnen gebruiken om NORTEC uit te breiden als het toonaangevende platform voor industriële productietechnologie in Noord-Duitsland. Dit beproefde recept voor succes zal nu ook in Hamburg met volle inzet worden geïmplementeerd.”

VDW verwelkomt de ontwikkeling: “De overname van NORTEC door twee zeer competente organisatoren, Messe Stuttgart en VDW, opent nieuwe mogelijkheden om NORTEC verder te versterken en het platform voor productietechnologie in het noorden uit te breiden. Als jarenlange beursorganisator op het gebied van productietechnologie en als vereniging zijn we ervan overtuigd dat we met onze expertise en ons internationale netwerk een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van NORTEC”, zegt Dr. Markus Heering, Managing Director van de VDW.

Bernd Aufderheide, voorzitter van de Raad van Bestuur van Hamburg Messe und Congress: “Hamburg is een van de belangrijkste industriële regio’s in Europa. Met NORTEC heeft deze industrie een belangrijk platform gevonden in onze beurshallen. Als Hamburg Messe und Congress bekijken we voortdurend hoe we evenementen op de locatie kunnen veiligstellen en vooral uitbreiden. Met AMB houdt Messe Stuttgart al vele jaren een zeer succesvolle beurs over hetzelfde onderwerp in haar hallen, dus naar onze mening zijn er veel synergieën die kunnen worden benut voor NORTEC. We hebben er alle vertrouwen in dat de VDW en de Messe Stuttgart met hun ervaring, netwerk en innovatieve kracht het evenement verder zullen ontwikkelen en een eersteklas ervaring zullen bieden aan iedereen die bij de beurs betrokken is. NORTEC is en blijft in goede handen en in Hamburg. Dat is belangrijk.”

Lars Reeder, Managing Director van Hein & Oetting Feinwerktechnik en voorzitter van de NORTEC Vakbeurs Adviesraad, reageerde ook positief op de verandering: “Als Vakbeurs Adviesraad hebben we NORTEC vele jaren begeleid en vormgegeven. De beslissing om NORTEC over te dragen aan Messe Stuttgart en VDW is zorgvuldig genomen en biedt grote kansen voor de verdere ontwikkeling van de vakbeurs. Wij blijven uiteraard betrokken als adviesraad.”

Het gemeenschappelijke doel van de Messe Stuttgart en de VDW is om de thematische gebieden van NORTEC uit te breiden en het profiel op middellange termijn aan te scherpen. Daarom brengt de VDW de METAV in NORTEC. “Veel exposanten zouden graag zien dat de beursmarkt gestroomlijnd wordt, zodat ze hun aanbod kunnen bundelen. Wij ondersteunen dit graag met de nieuwe constellatie”, zegt Dr Markus Heering.

De overdracht van NORTEC gaat in op 12 juli. Messe Stuttgart, Hamburg Messe und Congress en de VDW zullen samenwerken om een soepele overgang te garanderen. De volgende NORTEC wordt gehouden in het Hamburg Exhibition Centre van 23 tot 26 januari 2024.

NORTEC, Trade Fair for Production and Campus for SMEs, is de eerste industriële ontmoetingsplaats van het jaar en wordt gehouden in het Hamburg Exhibition Centre. De focus van NORTEC ligt op de behoeften van het producerende midden- en kleinbedrijf (MKB) en de uitwisseling met industrie-experts op ooghoogte. Het concept van een beurs en campus voor KMO’s biedt praktische oplossingen voor elk kennisniveau, evenals netwerkformats en workshops die KMO’s op weg helpen naar Manufacturing 4.0. Beslissers ontmoeten in de hallen gerenommeerde bedrijven uit de sectoren metaal- en kunststofverwerking, machinebouw en componenten, processen en productietechnologie. In combinatie met de Campus, de hotspot voor kennisoverdracht en netwerken met pioniers op het gebied van Industrie 4.0 en elektronicafabricage, is NORTEC the Place To Be voor alle KMO’s die hun bedrijfssucces van morgen veilig willen stellen.

Messe Stuttgart is een van de toonaangevende Duitse beursbedrijven. Met zijn uitstekende infrastructuur en unieke locatie direct naast de luchthaven, het openbaar vervoer en de snelweg is het een internationale ontmoetingsplaats voor verschillende industrieën en markten. Het beursterrein beslaat 120.000 vierkante meter binnenruimte en 40.000 vierkante meter buitenruimte en biedt de ideale omgeving voor succesvolle evenementen. Het aangrenzende ICS International Congress Center Stuttgart maakt het aanbod compleet met 33 flexibel inzetbare zalen. Messe Stuttgart organiseert ook beurzen in binnen- en buitenland, onder andere in Hamburg, Leipzig, Vancouver en Nanjing. Met drie dochterondernemingen, 15 buitenlandse vertegenwoordigers en talrijke verkooppartners is het aanwezig in 48 landen. Evenementen op de locatie in Stuttgart zijn onder andere CMT, R+T, INTERGASTRA, AMB evenals hy-fcell en Quantum Effects.

De VDW (Duitse Vereniging van Werktuigmachinebouwers), gevestigd in Frankfurt am Main, is al meer dan 130 jaar de spreekbuis van de Duitse werktuigmachine-industrie. Zij vertegenwoordigt haar leden tegenover het publiek, de politiek, zakenpartners en de wetenschap, zowel nationaal als internationaal. Naast het aanbieden van vele waardevolle diensten voor haar leden, organiseert de VDW al meer dan 100 jaar beurzen voor de industrie. Met het kwaliteitslabel “Een van de vakbeurzen van de VDW” organiseert het EMO Hannover namens de European Machine Tool Builders’ Association Cecimo (volgende datum 18 tot 23 september 2023), GrindingHub samen met Messe Stuttgart (volgende datum 14 tot 17 mei 2024) en, tot 2022, METAV in Düsseldorf, International Trade Fair for Metalworking Technologies.

In de op één na grootste stad van Duitsland organiseert, beheert en faciliteert Hamburg Messe und Congress (HMC) jaar na jaar een groot aantal grote nationale en internationale evenementen: Grote handelsbeurzen, congressen van wereldklasse, partijconferenties, jaarlijkse algemene vergaderingen, culturele voorstellingen en sportevenementen vinden hier allemaal een geschikte setting. Verscholen tussen de universiteit en de Reeperbahn, tussen het bruisende stadscentrum en de uitgestrekte parken, bieden de elf hallen van het Hamburgse beursterrein 87.000 vierkante meter expositieruimte.