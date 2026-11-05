De Noorse specialist in magazijnautomatisering AutoStore heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van het Nederlandse Logiqs uit Maasdijk. Opvallend is dat AutoStore, wereldwijd bekend om zijn compacte opslagsystemen met robots, hiermee de stap wil zetten naar geautomatiseerde palletopslag. De door Logiqs ontwikkelde iCUBE-technologie moet daarvoor de basis vormen.

Logiqs ontwikkelt al sinds 1975 automatiseringsoplossingen voor de tuinbouw en heeft die kennis de afgelopen jaren ook ingezet voor magazijnlogistiek. Het bedrijf ontwikkelde onder meer iCUBE, een geautomatiseerd palletopslagsysteem met vierwegs-shuttles en eigen besturingssoftware. De magazijntechnologie van Logiqs is inmiddels op circa dertig locaties in verschillende landen en sectoren in gebruik. Het bedrijf telt zestig medewerkers.

Foto Logiqs

Voor AutoStore betekent de voorgenomen overname een strategische verbreding. Het Noorse technologiebedrijf is wereldwijd actief met compacte opslagsystemen waarbij robots zich over een raster bewegen om bakken met goederen op te slaan en op te halen. Wereldwijd zijn ongeveer 2.000 AutoStore-systemen geïnstalleerd in meer dan 68 landen. Met de technologie van Logiqs wil het bedrijf zijn platform op termijn uitbreiden naar palletopslag.

Mats Hovland Vikse, CEO van AutoStore

‘Met Logiqs hebben we een kerntechnologie gevonden waarmee we op termijn geautomatiseerde palletopslag aan ons platform kunnen toevoegen’, aldus Mats Hovland Vikse, CEO van AutoStore. Daarmee wil het bedrijf een breder deel van de interne logistiek bij bestaande en nieuwe klanten automatiseren.

Nederlandse technologie als groeibasis

Voor Logiqs biedt de overname toegang tot de internationale klantenkring, het partnernetwerk en de ontwikkelcapaciteit van AutoStore. ‘Dit is voor ons een kans om de ontwikkeling van onze technologie samen met AutoStore te versnellen’, zegt Reyer van der Louw, CEO van Logiqs.

Reyer van der Louw, CEO van Logiqs

De overname onderstreept de internationale belangstelling voor Nederlandse automatiseringstechnologie. Waar Logiqs zijn expertise oorspronkelijk opbouwde in de tuinbouw, vormt juist de daaruit voortgekomen technologie voor geautomatiseerde palletopslag nu de aanleiding voor de overname door een internationale marktspeler.

De bestaande activiteiten van Logiqs, waaronder de automatiseringsoplossingen voor de tuinbouw, worden voortgezet. Ook lopende projecten en de ondersteuning van bestaande installaties blijven doorgaan. Tot de afronding van de overname opereren beide bedrijven zelfstandig.