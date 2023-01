PulmoTech ontwikkelde een innovatieve katheter om de beademing van patiënten op de intensive care te verbeteren. Nu de CE-certificering aanstaande is, mag de medisch-technische startup uit Leek binnenkort de Europese markt op. Voor de NOM genoeg reden om in PulmoTech te investeren.

Bijna alle seinen staan op groen en ook is in de NOM wederom een investeerder gevonden. En dus maakt PulmoTech zich op voor de marktintroductie van een baanbrekende innovatie in de zorg. ‘Met onze technologie kunnen we indirect het verschil maken in de levenskwaliteit van patiënten die op de intensive care aan de beademing liggen’, benadrukt CEO Rutger Flink. De startup ontwikkelde een katheter met geïntegreerde druksensor waarmee beademingsapparaten beter kunnen worden ingesteld en de slokdarmdruk van patiënten voor het eerst continu kan worden gemonitord. En ja, dat is een flinke stap voorwaarts. Vooral ook omdat de innovatieve katheter artsen voorziet van de juiste data om bij beademing de longen en ademspieren van de patiënt te beschermen.

Uiterste precisie

Jaarlijks worden wereldwijd gemiddeld zo’n zestien miljoen patiënten kunstmatig beademd. Een beademingsapparaat brengt dan (extra) zuurstof in de longen, verwijdert koolzuurgas uit het lichaam en ondersteunt zo de ademhaling of neemt deze helemaal over. Voor veel patiënten is kunstmatige beademing levensreddend. ‘Om onnodige schade aan longen en ademspieren te voorkomen moet een beademingsapparaat met uiterste precisie worden ingesteld’, vertelt Flink. ‘De benodigde druk om de gaswisseling te faciliteren varieert namelijk per persoon. De huidige technieken, zoals ballonkatheters, kosten echter te veel tijd om algemeen praktisch toepasbaar te zijn, waardoor ook wordt ingeboet op de nauwkeurigheid van de metingen.’

Significante verbetering

Een ballonkatheter wordt met een slangetje, vaak met een behoorlijke lengte, aangesloten op een druksensor. In het traject gaat op die manier een belangrijk deel van het druksignaal verloren. ‘Het geeft, kortom, een minder accuraat inzicht in de situatie van de patiënt’, verduidelijkt Flink. ‘Het is een mooie, maar wel enigszins verouderde techniek. Met onze katheter zorgen we, mede dankzij de geïntegreerde sensor, voor een verbetering van de drukmeting. Je meet immers de druk direct op de plek waar je ook wilt meten. Heel nauwkeurig, waarbij elke drukverandering wordt opgevangen. Bovendien kost het goed opblazen van het ballonnetje van de ballonkatheter de nodige tijd. Bij onze katheter is het daarentegen een kwestie van eenmalig corrigeren, inbrengen en meten. En dat meten gebeurt ook nog eens vijf dagen achter elkaar, continu. Dus ook wat betreft de klinische werkbelasting zorgen we voor een enorme verbeterslag.’

PulmoTech werd in 2018 door Flink opgericht. Kort daarvoor had hij in Wellinq Medical een technologiepartner gevonden. Sindsdien houdt PulmoTech kantoor op de locatie van het innovatieve medisch-technische bedrijf uit Leek. Het doel was om de katheter in de loop van 2021 voor de markt beschikbaar te maken. Totdat corona roet in het eten gooide. ‘Ineens was het niet meer mogelijk om in ziekenhuizen op gebruikers te testen en liep ook het certificeringsproces ernstige vertraging op’, licht Flink toe. ‘Dat hakte er stevig in. Inmiddels zitten we heel dichtbij de cruciale CE-certificering en mogen we de katheters straks in heel Europa verkopen.’