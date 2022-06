Het liefst zien ze bij Q-Fin in Bergeijk dat de eigen machines – bedoeld voor het ontbramen, afronden en finishen van metalen plaatdelen – volledig autonoom werken. Met voor de operator enkel een druk op de knop, waarna de machine geheel zelfstandig alles uitvoert. Zover is het weliswaar nog niet, maar nieuwe stappen zijn er de afgelopen tijd wel degelijk gezet. Neem allereerst de volautomatische kalibratie van de borstels, door de machine zelfstandig uitgevoerd. Q-Fin legt er momenteel de laatste hand aan, vertelt directeur Anton Bax. Waarbij zijn bedrijf voor de lancering mikt op TechniShow 2022, eind augustus en begin september in Jaarbeurs Utrecht. ‘Het event wordt de live-gang van de nieuwe kalibratiefunctie, die de klant extra zekerheid biedt. Doordat de machine zelf de slijtage van de borstels ijkt, blijft het resultaat van de output altijd gelijk.’

Q-Fin steekt de eigen ambitie niet onder stoelen of banken. Het bedrijf wil in 2025 tot de top 3 van Europese producenten van ontbraammachines behoren. Een doelstelling waarvoor het nog altijd op koers ligt, vertelt Bax. ‘Er staan wereldwijd inmiddels 1.120 Q-Fin-machines in het veld, waarvan veruit het merendeel in Nederland en Duitsland. De ontwikkelingen gaan hard, met meer dan 50 procent groei per jaar.’

Om aan die groei te blijven voldoen, hebben ze zich in Bergeijk twee innovaties per jaar opgelegd. Dus werd de afgelopen tijd gewerkt aan nog een andere ontwikkeling, gericht op de software die de bewerkingsstations in de machine aanstuurt. Het proces is verder geautomatiseerd, vertelt Bax, en start met de barcode op een productiebon. ‘Door het scannen van de barcode door de operator stelt de machine zichzelf in, waarna het daaraan gekoppelde programma ervoor zorgt dat alle stations de juiste bewerking uitvoeren.’

Q-Fin doet de softwareontwikkeling in eigen huis waarbij het zich in eerste instantie heeft gericht op een full-options-versie van de eigen ontbraam- en finishmachine F1200 XL, die vier stations omvat. Bax: ‘We gaan deze full-options-versie presenteren tijdens TechniShow, maar kunnen deze functionaliteiten toepassen op elke automatische Q-Fin-machine. Zelfs op afstand inloggen en meekijken bij de klant – mocht daar behoefte aan zijn – behoort tot de mogelijkheden.’

Door het proces verder te automatiseren, brengt Q-Fin de foutmarge door menselijk handelen omlaag. Bovendien, doordat er minder manuele handelingen nodig zijn, is dat volgens Bax juist in deze tijd van fikse personeelstekorten een pre. ‘Daarnaast pakt deze softwareontwikkeling kostenefficiënt uit. Laat een machine alle benodigde handelingen volautomatisch uitvoeren, en de kosten per uur vallen lager uit dan wanneer je daar een persoon voor inzet.’ Klaar met ontwikkelen zijn ze in Bergeijk dan ook nog niet, vertelt Bax. ‘Verloopt straks ook het beladen en ontladen van de plaatdelen volautomatisch, dan draagt dat alleen maar verder bij aan de autonomie en terugverdientijd van de ontbraammachine.’