Deze week kondigde het Belgische age-techbedrijf ‘Nobi’ zijn beslissing aan om te kiezen voor lokale productie. Nobi staat bekend om zijn slimme AI-lampen voor valpreventie en valdetectie die oudere volwassenen helpen langer thuis te wonen en het werk van hun gezondheidswerkers te vergemakkelijken. De volledige assemblage van de slimme lampen, inclusief elektronicaassemblage (PCBA), gebeurt vanaf 2023 in de regio Antwerpen. Het hightechbedrijf kiest bewust voor lokale productie met het oog op flexibiliteit tussen ontwikkeling en productie, productiezekerheid in onzekere geopolitieke tijden en een verlaging van de productiekosten. “Voor ons is produceren in België verrassend goedkoper dan in Azië in 2022.”

Nobi wil groeien door middel van een internationale expansiestrategie. De eerste stappen zijn het afgelopen jaar in hoog tempo gezet. Nobi heeft momenteel kantoren in België, Oostenrijk, Nederland en New York. En een internationaal partnernetwerk met lokale distributeurs en wederverkopers zorgt voor de distributie van de slimme lampen in maar liefst 13 landen op drie continenten (Europa, Amerika en Oceanië). Ondanks zijn internationale ambities kiest Nobi er bewust voor om zich te verankeren in zijn thuisregio België.

1: productie in België is minstens 18% goedkoper dan in China

In het oorspronkelijke businessplan koos Nobi voor assemblage in China. Vandaag kiest het bedrijf ervoor om assemblage terug te brengen naar België. Recente berekeningen tonen aan dat, in het meest pessimistische scenario, de productie van componenten in België maar liefst 18% goedkoper zal zijn dan in China. Nobi gaat ervan uit dat de winst in werkelijkheid nog groter zal zijn.

Uitleg:

De invoerrechten op afgewerkte goederen uit China zijn hoog.

De kosten van internationaal transport zijn hoog.

Slimme, op maat gemaakte productielijnen voor slimme lampen garanderen verregaande efficiëntie en dus aanzienlijke besparingen in vergelijking met productielijnen van derden.

Het kopen van componenten van derden is duur. Met eigen productie verdwijnen markups.

Ook de veronderstelling dat hoge loonkosten in België de eindbalans uit de hand zouden doen lopen, blijkt niet te kloppen.

Roeland Pelgrims: ‘Bij Nobi bestaat 90% van de productiekosten van haar slimme lampen uit materiaalkosten en slechts 10% uit arbeidskosten, een groot voordeel bij het produceren van hightech producten. We zijn van plan om tegen het einde van 2023 ongeveer 15 medewerkers in dienst te hebben op onze productielocatie. Zij krijgen een praktijkopleiding, die nodig is om de productie van onze hightech lampen te realiseren.’

2: productie en commerciële veiligheid in onzekere geopolitieke tijden

De huidige turbulente tijden, met oplopende geopolitieke spanningen, maken lokale productie plotseling zeer aantrekkelijk in de zoektocht van bedrijven naar veiligheid. Nobi is ook op zoek naar manieren om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van componenten te waarborgen. Door in eigen huis te produceren, vermijdt Nobi lange en onzekere wachttijden voor cruciale componenten en heeft het meer controle over materiaalkosten.

Maar lokale productie wordt ook steeds belangrijker in het internationale verkoopproces van Nobi. Zowel Europa als de Verenigde Staten zijn steeds voorzichtiger over privacygevoelige technologie die in China wordt geproduceerd. Een voor de hand liggende zorg, vooral voor de medische en gezondheidszorgsector. Nobi wil in geen geval het risico lopen de import en verkoop te moeten stopzetten omdat zijn slimme lampen in het verkeerde land worden geproduceerd.

3: flexibiliteit tussen denkers en makers

De geopolitieke context dwingt bedrijven ook om zich razendsnel aan te passen aan onvoorspelbare maatschappelijke sprongen. Lokale productie helpt Nobi efficiënt, snel en creatief te schakelen. Dit biedt een concurrentievoordeel en lijkt stilaan een noodzaak te worden voor ambitieuze hightech start-ups.

Stefaan Joos, Head of Hardware, Supply Chain & Manufacturing:”Er is ook nood aan een snelle en flexibele implementatie van eventuele upgrades. De slimme lampen van Nobi maken nu al een groot verschil in het leven van ouderen en hun verzorgers. Maar de basisfuncties, valdetectie, preventie en voorspelling, zijn slechts het begin. De producten van Nobi zijn voortdurend in ontwikkeling. Door de productontwikkelaars en het fabrieksteam bij elkaar te brengen, creëert Nobi een omgeving waarin aanpassingen en verbeteringen efficiënt en snel in productie kunnen worden geïmplementeerd”.

4: lokaal talent

Toegang tot uitstekend Vlaams talent is ook een voordeel van lokaal produceren. Om de hik in de supply chain het hoofd te bieden, is Nobi op zoek naar specifieke technische profielen die in staat zijn om productiemethoden snel en creatief aan te passen. België biedt een pool van talent.

Het Belgische Age Tech-bedrijf Nobi werd opgericht in 2018 en vindt dat iedereen het verdient om op een waardige, veilige en gelukkige manier oud te worden. De ster van Nobi is de AI-aangedreven slimme lamp, die waakt over de veiligheid van oudere volwassenen. In de kern: valdetectie en valpreventie. De slimme lampen van Nobi ondersteunen ouderen thuis en werken samen met zorgpersoneel in woonzorgcentra, gezondheidscentra en serviceflats. Ze dragen bij aan nog gerichtere ouderenzorg en ontlasten drukke mantelzorgers van repetitieve taken. Op deze manier kan hun beperkte tijd worden besteed aan die taken die echt een verschil maken in het leven en geluk van oudere volwassenen. Nobi heeft momenteel ongeveer 50 medewerkers en is actief in 13 landen. Begin 2022 kondigde Nobi aan dat het meer dan 13 miljoen euro had opgehaald bij EQT Health Economics Fund, EQT Dementia Fund, Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV en BNP Paribas Fortis Private Equity. Ook de bestaande aandeelhouders sloten zich aan bij deze tweede, naar Belgische normen substantiële en internationale instroom van kapitaal. Dit alles was nooit mogelijk geweest zonder VLAIO, dat de eerste ontwikkeling van de lamp mogelijk maakte met een half miljoen euro steun.