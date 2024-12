NLR zet een belangrijke stap om te vliegen op vloeibaar waterstof, een kansrijke ontwikkeling om de luchtvaart te verduurzamen. Om dit mogelijk te maken heeft de onderzoeksinstelling met zepp.solutions een overeenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van een brandstofcelsysteem. Deze samenwerking is een belangrijke pijler in de ambitie van NLR om in 2026 een demovlucht op vloeibaar waterstof uit te voeren.

Dit onderzoek wordt deels uitgevoerd binnen het onderzoeks- en innovatieprogramma Luchtvaart in Transitie, dat medegefinancierd wordt door het Nationaal Groeifonds van de Nederlandse overheid.

NLR heeft de ambitie om binnen afzienbare tijd een bemande vlucht op vloeibare waterstof uit te voeren. Om dit mogelijk te maken zal NLR zijn elektrisch aangedreven onderzoeksvliegtuig, de Pipistrel Velis Electro, uitbreiden met een waterstof-aandrijflijn. Een cruciaal element is het brandstofcelsysteem, dat zepp.solutions zal gaan ontwikkelen. Zepp, een Nederlandse mkb, heeft namelijk jarenlange ervaring op het gebied van waterstof- en brandstofceltechnologie en is gespecialiseerd in het ontwikkelen van brandstofcel systemen.

Duurzamere luchtvaart

Met deze overeenkomst wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de showcase van het NLR-programma ‘Klimaatneutrale luchtvaart’, dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve en duurzame technologieën met het doel om de luchtvaart uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te laten zijn.

De nieuwe samenwerking tussen NLR en zepp geeft invulling aan een gezamenlijke focus om binnen het Nederlandse luchtvaartecosysteem concrete stappen te zetten in de richting van duurzame luchtvaart. Zepp heeft daarbij de ambitie om brandstofcelsystemen voor de luchtvaart te ontwikkelen en kan met deze samenwerking een duidelijke bijdrage leveren. Als launching customer in deze sector biedt NLR zepp de mogelijkheid om zijn technologie te demonstreren en verder te ontwikkelen. Het systeem dat zepp zal ontwikkelen, zal worden geïntegreerd in de Pipistrel. Dit kleine elektrisch aangedreven vliegtuig biedt NLR de mogelijkheid om innovatieve technologieën te demonstreren.

Demovlucht

Zepp zal niet alleen het brandstofcelsysteem ontwikkelen, maar zal ook betrokken zijn bij de integratie in de Pipistrel en alle testactiviteiten tot aan de demovlucht. Deze aanpak zorgt ervoor dat we optimaal gebruiken maken van elkaars kennis en kunde, waardoor de kans van slagen van de demovlucht wordt vergroot.

Arjen Kloosterman, NLR-projectleider van de showcase: “NLR heeft als doel om met dit project kennis en ervaring op te doen met de ontwikkeling en integratie van waterstof-componenten en aandrijflijnen ten behoeve van bemande luchtvaart. De grootste uitdagingen, naast de fysieke integratie, zijn de luchtwaardigheid en veiligheidsaspecten die samenhangen met de introductie van waterstof aan boord van een vliegtuig. Het gehele traject, tot aan de demovlucht die nu in 2026 gepland staat, levert ons waardevolle kennis en inzichten op voor integratie van waterstof-technologie en vormt daarmee een opmaat voor verdere ontwikkelingen en de implementatie van deze technologie in de luchtvaartsector. De samenwerking met zepp is voor ons een essentiële stap en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de KLV-showcase van NLR”.

Jan Bot, medeoprichter van zepp.solutions, sluit zich daarbij aan. “Onze brandstofceltechnologie heeft zich al bewezen in diverse sectoren. We brengen veel kennis en ervaring mee als het gaat om de ontwikkeling van efficiënte en compacte brandstofcelsystemen. Wel biedt de luchtvaart weer geheel andere uitdagingen. Deze samenwerking, en om op deze manier van elkaar te kunnen leren, is dan ook ontzettend waardevol. Bij de ontwikkeling van het waterstofsysteem voor de Pipistrel gaan we samen met NLR niet alleen laten zien wat de mogelijkheden zijn van waterstof in de luchtvaart, maar leren we ook lessen die voor deze sector van grote waarde kunnen zijn.”