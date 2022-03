NL Paviljoen Hannover Messe 2022: ‘Integrating industries for a smart sustainable future’

De Nederlandse industrie presenteert zich van 30 mei tot en met 2 juni op de Hannover Messe onder andere in hal 8 waar het Holland High Tech Paviljoen staat. Met een gezamenlijke publiek-private presentatie en collectief programma onder de titel ‘Integrating industries for a smart sustainable future’ laten Nederlandse bedrijven en brancheorganisaties daar zien hoe door (internationaal) nauw samen te werken integrale slimme en duurzame oplossingen kunnen worden ontwikkeld. ‘Samen met onze strategische partners in Duitsland en binnen Europa ontwikkelen we slimme geïntegreerde waardenetwerken die ons in staat stellen om producten energie-efficiënt te maken, te onderhouden en te recyclen. Deze netwerken bieden Europa op belangrijke control points autonomie en technologisch leiderschap’, aldus een woordvoerder van het organiserende FME.

Bedrijven en organisaties die zich presenteren in het paviljoen zijn:

Total Reality

QCS Maastricht

Technolution

AVIC

SwipeGuide

Spectro-AG

Brainport Industries

BMTEC

TWTG R&D

Studio Mango

Laevo

Sorama

Applied Nanolayers

Fluke Process Instruments

Centre of Expertise Tech for Future

Inschrijving voor deelname is nog niet gesloten.