Met de uitbreiding van zijn cleanroomfaciliteiten en een meerjarige investering in een geautomatiseerde bewerkingscel van Gibas met drie nieuwe freesmachines blijft system supplier Nijdra Group in Middenbeemster stevig aan de weg timmeren. ‘We zijn groot genoeg voor complexe projecten, maar klein genoeg om persoonlijk en wendbaar te blijven’, zegt Dennis van Dijk, die samen met Saskia van Dijk-Nije en Jeroen Nije het directieteam van het Noord-Hollandse familiebedrijf vormt.

‘De nieuwe ISO-7 cleanroom wordt aan onze huidige schoonwerkruimte gebouwd’, legt Van Dijk uit. Een ISO-7 cleanroom is een streng gecontroleerde werkomgeving en wordt veel gebruikt in de halfgeleider- en optische industrie. ‘We zien het werk in beide markten aantrekken en krijgen steeds meer aanvragen binnen van nieuwe en bestaande klanten. Zowel voor optomechatronische als mechatronische en mechanische modules. Daarom is deze nieuwe cleanroom een belangrijke stap voor ons.’

De kracht van Nijdra ligt van oudsher in de diversiteit van haar klanten. Van medische technologie en defensie tot machinebouw: het bedrijf levert precisieonderdelen en systemen voor uiteenlopende sectoren. Die spreiding maakt de onderneming minder kwetsbaar voor schommelingen in één markt.

De komende jaren ligt de focus van Nijdra meer op de semiconindustrie. De vraag naar hoogwaardige componenten in die sector groeit explosief, mede door AI, digitalisering en energietransitie. ‘De semicon is bij uitstek een markt die hoge eisen stelt aan reinheid, precisie en betrouwbaarheid’, zegt Nije. ‘Dat sluit naadloos aan bij onze kerncompetenties. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar willen wel onze processen opschalen en nieuwe partnerships aangaan.’

Daarnaast is het directieteam ook blij met de investering in de nieuwe bewerkingscel met drie machines die turn-key door Gibas in het bedrijf worden geïntegreerd. ‘Daardoor kunnen we onze productiviteit in de komende jaren met dezelfde bezetting opschroeven van 200 naar 300 bewerkingsuren per week. Met deze investering kunnen we nog nauwkeuriger werken. Bovendien wordt de cel uitgevoerd met een meetunit en reinigingsmodule, waardoor tijdens de productie. tussen het frezen door, al metingen en reiniging kunnen plaatsvinden’, aldus Van Dijk.

Tegelijkertijd koestert de directie van Nijdra de samenwerking met haar medewerkers en de langdurige relaties met klanten. ‘Wat ons drijft, is dat we een gezond en duurzaam bedrijf willen doorgeven aan de volgende generatie’, zegt Saskia van Dijk-Nije. ‘We hebben een rijke historie in precisiewerk en assemblage en willen blijven vernieuwen. Dat betekent keuzes maken, soms moeilijke. Maar altijd met de blik gericht op de lange termijn.’