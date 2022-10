Nieuwe vrijdragende as Festo kan gemakkelijk gecombineerd worden met motoren andere fabrikanten

Festo, specialist op het gebied van industriële automatisering, heeft een nieuwe elektromechanische aandrijving met vrijdragende as geïntroduceerd, die is ontworpen om te voldoen aan de veeleisende specificaties van moderne productiefaciliteiten. De nieuwe ELGT-aandrijving combineert precisie met een hoge belastbaarheid en stijfheid, waardoor hij ideaal is voor toepassing bij de productie van kleine onderdelen en Li-ion batterijen, aldus persinformatie van het bedrijf. Hij is gemakkelijk te combineren met de bestaande producten om klanten meer keuze en een goedkopere oplossing te bieden voor toepassingen met een vrijdragende as.

Hart van de ELGT is een hoge-precisie spindelaandrijving waarvan de belasting wordt gedragen door geïntegreerde dubbele lagergeleidingen. Dit draagt ertoe bij dat de interfaces die de verbindingen tussen de X-, Y- en Z-as mogelijk maken, licht van gewicht en uiterst robuust zijn. Zelfs bij zwaardere belastingen blijven de stijfheid en de herhaalbaarheid van de positioneringsnauwkeurigheid behouden.

Open connectiviteit

Voor eindklanten met een eigen bedrijfsstandaard of een sterke voorkeur voor alternatieve motorleveranciers (vaak is dat afhankelijk van de uiteindelijke bestemming van de machines) zijn er standaard motorkits beschikbaar voor de meeste toonaangevende merken, zoals Siemens, Omron, Mitsubishi en Yaskawa.

Of het belangrijkste criterium nu snelheid, precisie, kosten of grootte is, klanten kunnen de stappen- en servomotoren van Festo gemakkelijk combineren binnen een meerassig handlingsysteem om de gewenste prestaties te bereiken. Ze gebruiken allemaal dezelfde eenvoudige programmeertaal en de setup in de Festo Automation Suite configuratiesoftware is identiek, aldus de persinformatie.