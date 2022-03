Nieuwe VMO-voorzitter wil arbeidsmarktkrapte oplossen met mbo’ers met weinig baankansen

Gisterenmiddag heeft Lucien Perizonius het voorzitterschap van de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) overgedragen aan Rob van den Nieuwboer. Tijdens een verlate nieuwjaarsreceptie – omgedoopt tot Voorjaarsreceptie – nam Perizonius afscheid na vier jaar waarin er door corona weinig persoonlijke ontmoetingen mogelijk waren geweest, waarin toch de belangrijkste toegevoegde waarde van de Oost-Nederlandse ondernemersvereniging zit.

De nieuwe voorzitter Van den Nieuwboer, reeds enkele jaren bestuurslid van de VMO maakte in zijn korte speech vanaf het podium in De Verééniging in Hengelo duidelijk daaraan graag weer ruim baan te geven. Geld daarvoor is er in elk geval voldoende met een reserve van ruim een ton. Een belangrijk onderwerp voor de komende jaren is de krappe arbeidsmarkt waar de maakindustrie mee kampt. Van den Nieuwboer haalde recente berichtgeving in onder andere het FD en EW aan over de plusminus 100.000 jongeren die een mbo-opleiding volgen met weinig baankansen. VMO gaat met onderwijsinstellingen ‘schakelen’ om die jongeren te stimuleren tot herscholing, aldus de nieuwe voorzitter.

Van den Nieuwboer is mede-eigenaar van Holland Hydraulics in Hengelo waarvan hij de dagelijkse leiding onlangs heeft overgedragen aan zijn zoon Bram.