De beste fietscomputer ter wereld ontwikkelen en op de markt brengen. Dat is het doel waar Harm Giesen, oprichter van Absolute Cycling in Arnhem, samen met een team van engineers van Inspiro, al sinds 2018 aan werkt. Onlangs zijn de eerste 120 fietscomputers uitgeleverd aan de crowdfunders van dit ambitieuze project. Later dit jaar volgt de marktintroductie van The One, zoals de fietscomputer heet.

Puzzelen op het inpassen van functionaliteiten

Uniek aan The One, die in de winkel 599 euro gaat kosten, is onder meer dat hij ook in het bos en in de bergen waar slecht of geen gps-signaal ontvangen kan worden, toch goed blijft navigeren en snelheid, hoogte en stijging blijft weergeven. Hiervoor is samen met Erwin Rademakers van Flanders Make, een Vlaams strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie, de Absolute Positioning Technology ontwikkeld, een sensorfusietechnologie. ‘Dit slimme APT-algoritme geeft onder alle omstandigheden een nauwkeurige positionering en navigatie’, legt Giesen uit. ‘Zo kunnen we gebruikers de optimale feedback op hun prestaties geven. Sporters beginnen graag goed voorbereid aan een rit, omdat die al zwaar genoeg is. Ze willen dan ook een fietscomputer waar ze volledig op kunnen vertrouwen.’ Veel fietscomputers werken nu nog met magneetjes in het voorwiel of op basis van gps-apparatuur en snelheidssensoren. ‘Ze geven vaak niet het juiste aantal hoogtemeters of de exacte gemiddelde snelheid weer. Met The One zorgen we ervoor dat fietsers wél maximaal betrouwbare feedback uit hun fietsritten kunnen halen.’

Embedded device

De ontwikkeling van The One is met vallen en opstaan verlopen. ‘In eerste instantie hebben we samen met Flanders Make een proof of concept gebouwd’, aldus Giesen, die via een kennis van de Radboud Universiteit in contact werd gebracht met het Arnhemse ingenieursbureau Inspiro. ‘Jeroen Beekman heeft het project via een afstudeeropdracht bij Inspiro een stap verder gebracht en daarna hebben we de hele verdere ontwikkeling van The One samen met een team van engineers doorlopen.’

‘Met deze fietscomputer moet een renner zonder problemen de Tour de France kunnen rijden’

Jorn Rikkers, director business development bij Inspiro, vertelt dat het een hele puzzel is geweest om alle functionaliteiten in de fietscomputer te verwerken. ‘Het is een klein en lichtgewicht embedded device, met accu en processor, full-colour display en diverse draadloze verbindingen, dat er fraai uitziet en ook nog is gemaakt van recyclebare materialen. Er is nog geen vergelijkbare fietscomputer op de markt. Daarom vind ik het extra mooi dat wij hieraan hebben meegewerkt. Het is een gaaf product en een stuk technologie waar we trots op mogen zijn.’

Vervangbare onderdelen

Volgens Giesen telt The One veel verschillende onderdelen, waarvan een groot aantal modulair vervangen kan worden. ‘Het merendeel van deze onderdelen is van Nederlandse makelij en ook de assemblage gebeurt in eigen land. We proberen ook zo veel mogelijk van deze onderdelen lokaal in te kopen. Het unieke is bovendien dat de meeste onderdelen van The One in de toekomst vervangen kunnen worden.’

De oprichter van Absolute Cycling geeft aan dat die vervanging deels bij retailers kan plaatsvinden en deels in de fabriek in Nederland, waar The One wordt geproduceerd. ‘Consumenten kunnen in de toekomst direct via Absolute Cycling een fietscomputer bestellen, of via wielerspeciaalzaken. De bedoeling is ook dat kleine reparaties van mechanische onderdelen, zoals de behuizing van de fietscomputer, straks kunnen worden uitgevoerd door deze wielerspeciaalzaken.’ Voor de vervanging van elektronische onderdelen, zoals bijvoorbeeld een display of accu, vraagt Absolute Cycling consumenten om hun fietscomputer terug te sturen naar de fabriek. ‘Daarbij streven we ernaar dat gebruikers binnen een week hun computer gerepareerd en wel weer terug in bezit hebben.’

De onderdelen worden modulair vervangen. ‘Bij andere fabrikanten heb je meestal pech gehad als het display kapotgaat bij een valpartij of als na een paar jaar de capaciteit van de accu vermindert. Dan ben je bijna gedwongen om een nieuwe fietscomputer aan te schaffen’, vertelt Giesen. Bij The One kunnen deze onderdelen wel worden vervangen. ‘Omdat de fietscomputer waterdicht is en hierdoor aan een groot aantal eisen moet voldoen, voeren we deze reparaties wel in de fabriek uit. Als consumenten zelf gaan sleutelen, dan kunnen we geen garantie geven.’

De hoogste waarde van de onderdelen zit in de printplaat van de fietscomputer. De chips hiervan kunnen niet worden vervangen. ‘Maar de meeste van de andere onderdelen zijn wel vervangbaar’, aldus Giesen. ‘Daarnaast willen we onze gebruikers een reservemodel ter beschikking stellen in de tijd dat hun fietscomputer voor onderhoud weg is. Wanneer ze hun account bij Absolute Cycling koppelen aan een andere fietscomputer, worden op die computer al hun gegevens zichtbaar.’

Hoge eisen

Voor wat betreft de doelgroep voor The One mikt Absolute Cycling op drie segmenten. Allereerst de wedstrijdrenners die hoge eisen stellen aan hun materiaal en dus ook aan hun fietscomputer. ‘We hebben een fietscomputer gemaakt waarmee een renner zonder problemen de Tour de France moet kunnen rijden’, aldus Giesen. De tweede groep wordt gevormd door de fanatieke amateurs, die gemiddeld zo’n vier keer per week op de fiets stappen om te gaan trainen. ‘Daarnaast is er nog een hele grote groep zondagochtendrenners, die vooral willen worden ontzorgd en op zoek zijn naar gemak.’

Wielrenners die The One aanschaffen, hebben ook niet meer te maken met aanvullende kosten voor service en garantie. Indien het apparaat onverhoopt stukgaat, kunnen zij het kosteloos terugsturen voor reparatie. ‘We zijn druk bezig om hiervoor een CRM-systeem in te richten, waarmee we onze klanten en computers kunnen blijven monitoren’, legt Giesen uit. ‘Zodra een klant een defect meldt, moet er automatisch een opdrachtbon worden gemaakt. Hierop moet dan ook duidelijk staan waar de reparatie wordt uitgevoerd: bij de wielerspeciaalzaak of in onze eigen fabriek.’

Recht op reparatie

Giesen wil met deze inrichting al inspelen op de toekomstige EU-regelgeving rond het recht op reparatie (Right to Repair). Het Europees Parlement heeft de richtlijn daarover voor consumenten onlangs met een grote meerderheid aangenomen. De regels verduidelijken de verplichtingen voor fabrikanten om goederen te repareren en moedigen consumenten aan om de levenscyclus van een product te verlengen door middel van reparatie.

De nieuwe regels zorgen er ook voor dat fabrikanten tijdige en kosteneffectieve reparatiediensten moeten gaan aanbieden en consumenten moeten informeren over hun rechten op reparatie. Nadat de wettelijke garantie is verlopen, is de fabrikant bovendien nog steeds verplicht om gewone huishoudelijke producten, die technisch herstelbaar zijn volgens de EU-wetgeving, te repareren. Denk hierbij aan wasmachines, stofzuigers en smartphones. De lijst met productcategorieën kan in de loop van de tijd worden uitgebreid. Consumenten kunnen ook een apparaat lenen terwijl het gerepareerd wordt. Als een apparaat niet kan worden gerepareerd, kunnen ze als alternatief kiezen voor een refurbished apparaat.

Prijs overal gelijk

Absolute Cycling wil proberen om de fietscomputers zo veel mogelijk via één saleskanaal te verkopen. ‘We verkopen online B2B en B2C. De consument kan dus kiezen waar hij The One koopt: direct online bij ons of via een gespecialiseerde wielerzaak. Het voordeel daarvan is dat veel renners daar ook vaak hun racefiets, mountainbike of gravelbike al kopen en laten onderhouden. Erg belangrijk is dat de prijs stabiel is en overal gelijk. Dit is momenteel bij veel andere merken fietscomputers niet het geval, waardoor dit type producten bijna niet in de wielerzaak wordt verkocht.’ Absolute Cycling wil daarom vol inzetten op een goed servicemodel om het voor de retailer ook interessant te maken om The One te gaan verkopen. ‘Bovendien kunnen wielerspeciaalzaken in de toekomst mogelijk ook kleine reparaties van mechanische onderdelen aan The One gaan uitvoeren’, verwacht Giesen. Voor wat betreft de lancering houdt hij nog een kleine slag om de arm. ‘Inmiddels hebben de eerste 120 crowdfunders The One in ontvangst genomen en rijden ze ermee rond.’