Data en data analytics, elk bedrijf wil er iets mee en velen zien het als een gouden oplossing. Demcon data driven solutions, een nieuwe tak binnen Demcon die sinds 1 januari 2023 actief is, ontwikkelt algoritmiek voor bedrijven op basis van gekochte, beschikbare óf – en daarin onderscheidt het zich – synthetische data, plus het hele systeem eromheen. In alle gevallen staat de use case van de klant voorop: draagt de gewenste oplossing bij aan de strategie en levert het daadwerkelijk meerwaarde op voor de klant?

‘In de VS en Azië lopen al grote projecten, en nieuwe zijn in de maak’

Binnen Demcon data driven solutions geldt hetzelfde businessmodel als in de collega ‘design houses’ bij Demcon. Het ontwikkelt producten voor derde partijen: software, hardware of een combinatie daarvan, en in dit geval primair algoritmiek. ‘De IP die wij ontwikkelen, gaat vervolgens over naar die derde partij, wij worden betaald voor onze uren en andere randzaken. Uitzondering daarop zijn synthetische data. Dan verkopen we naast de kennis en kunde van onze mensen ook met de computer gegenereerde plaatjes voor het trainen van machine-vision modellen’, verklaart David Rijlaarsdam, managing director Demcon data driven solutions. ‘In dat geval krijgt de klant wel de data plus uitleg over hoe wij die data maken, maar wordt hij geen eigenaar van de pijplijn waarmee die data gegenereerd worden.’

Hoewel Demcon data driven solutions niet het enige bedrijf is dat synthetische data levert, is het genereren van sensorafbeeldingen technologie die weinig tot geen anderen in huis hebben. ‘Ik loop al 25 jaar rond in die wereld en had zoiets nog niet eerder gezien. Wel met tabulaire data, waarbij ook gegevens van mensen worden gegenereerd, maar op dit vlak zijn we echt onderscheidend’, aldus Marnix Zoutenbier. Hij is cto bij Demcon data driven solutions en begin vorig jaar overgekomen naar Demcon vanuit CQM, een adviesbureau in data science en advanced analytics waar hij bijna 25 jaar werkte.

Realistisch beeldmateriaal

Met de generator-technologie waarover Demcon data driven solutions beschikt, is het mogelijk heel realistisch beeldmateriaal te maken van allerlei zogeheten procedurele, gemoduleerde objecten: van aardbeien tot delen van het menselijk lichaam. ‘Die kennis hadden we en we bemerkten bij klanten steeds meer vraag naar machine vision. Daar bestond echter een tekort aan geannoteerde data: plaatjes met tekst over wat erop te zien is. Dat hebben we onderkend als nieuwe waardepropositie’, stelt Rijlaarsdam.

Wat natuurlijk ook helpt is dat Demcon Groep beschikt over dertig jaar ervaring met system engineering, zich al twintig jaar bezighoudt met machine vision en ongeveer tien jaar met het zich verbreden en verdiepen op het vlak van niet-vision modellen. ‘Daarnaast hebben we bewust gekozen voor een senior team, dat nu uit zeven mensen bestaat. Allen met tien tot dertig jaar ervaring. Klantervaring, marktervaring en kennis van machine learning’, zegt Rijlaarsdam. ‘Daarom is ook Marnix aan boord gekomen en recentelijk nog iemand met vooral medische ervaring. Alles om volwaardig bij de klant aan tafel te zitten.’

Drie sporen

De drie data typen – gekocht, beschikbaar of synthetisch – waarmee Demcon data driven solutions werkt, zijn zichtbaar in recente projecten. ‘In Azië doen we een groot project, waarbij de klant data koopt bij derde partij. Die zijn dan nog niet klaar voor gebruik om modellen te trainen, dat doen wij. Een tweede scenario is bijvoorbeeld samenwerking met een ziekenhuis. Dan worden data geannoteerd door artsen en is dat het vertrekpunt’, schetst Rijlaarsdam. ‘De derde optie is dat we op verzoek data maken, in dit geval voor een universitair ziekenhuis. Dan krijgen we van experts te horen hoe wonden van diabetesvoeten eruitzien en maken wij een procedureel model waarmee je veel variaties kunt maken om zo’n model te trainen.’

Daar is uiteindelijk de patiënt bij gebaat, zegt Zoutenbier. ‘Om zo’n algoritme goed te laten werken, moet je eerst van heel veel foto’s van voeten van diabetici aangeven of de wond ernstig is of niet. Vervolgens weet het algoritme wanneer een wond ernstig genoeg is om een afspraak met arts in te plannen en krijgt de patiënt een seintje.’

Van waarde zijn

Naast de medische markt richt Demcon data driven solutions zich ook op de hightech, met name de semicon. ‘We denken mee over de ontwikkeling van algoritmiek, hoe complex het moet worden om van waarde te zijn voor de klant. Ons advies is dan ook: begin met iets dat past bij je strategie. Eén of twee kleine use cases om te laten zien dat het werkt. Of niet, dat kan ook. Dan is het een stuk goedkoper als je stopt’, zegt Zoutenbier. ‘Lukt het wel en ontstaat er draagvlak, dan kun je verder opschalen.’

In de hightech valt te denken aan projecten voor kwaliteitsinspectie. ‘Neem een productrobot om iets uit te lijnen of te kwalificeren. Als hij dat een keer of duizend heeft gedaan, kun je op basis van de logging files kijken of je daar iets van kunt leren. Het product is goed, misschien dat het proces sneller te doorlopen is’, illustreert Rijlaarsdam.

Voor de verdere ontwikkeling onderhoudt Demcon data driven solutions nauwe contacten met kennisinstituten en universiteiten. ‘Zo zijn we een samenwerking met het Radboud aan het opstarten op het vlak van ultrasone producten, bijvoorbeeld voor vascular health. Voor ons een interessant toepassingsgebied, waar we kennis van hebben en meer mee willen doen.’

On track

Terugkijkend op het eerste jaar toont Rijlaarsdam zich trots. ‘Op 1 januari 2023 zijn we met één persoon begonnen, nu zijn we met zeven en dit jaar gaan we richting de tien. We hebben al klanten in de VS en Azië. Daar lopen lange, grote samenwerkingen en nieuwe zijn in de maak. Dus we kunnen die groeicurve prima doorzetten en ik verwacht dat we volgend jaar tussen de tien en twintig medewerkers eindigen’, zegt hij. ‘Ook qua financiën zijn we on track.’

De belangrijkste ambitie is nu groeien op junior niveau. Het brede palet aan werkzaamheden, markten en producten zorgt voor voldoende aanwas. ‘We hebben nog geen vacature hoeven zetten. Buitenlandse werknemers zijn ook welkom, als iemand maar goed genoeg is, want we zoeken specifiek talent. Slim, maar ook goed kunnen omgaan met een diversiteit aan klanten: Aziaten, Amerikanen en Duitsers, dat zijn drie heel verschillende gesprekken’, zegt Rijlaarsdam. Zoutenbier: ‘Ook het feit dat je in je werk snel impact kunt maken op de maatschappij, op medisch vlak of voor de energietransitie, spreekt mensen aan. Dat je weet waar je het voor doet.’