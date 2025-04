Een nieuwe forensische techniek voor het detecteren van schotresten biedt perspectief op het snel en efficiënt vaststellen van vuurwapengebruik. Chemisch onderzoekers uit de groep van Wim Noorduin (AMOLF/Universiteit van Amsterdam) en Arian van Asten (Universiteit van Amsterdam) ontwikkelden de methode die de looddeeltjes in schotresten omzet in een lichtgevende halfgeleider. Het maakt de opsporing van daders een stuk sneller, gevoeliger en eenvoudiger dan met bestaande technieken. Experts van de Forensische Opsporing van de Amsterdamse politie testen de methode al in de praktijk. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen recent in het tijdschrift Forensic Science International.

Schotresten

De innovatieve methode om looddeeltjes te laten oplichten biedt nieuwe mogelijkheden voor forensisch onderzoek op een plaats delict. Bij het gebruik van een vuurwapen blijven namelijk schotresten in de omgeving achter, bijvoorbeeld op kleding en de huid, die doorgaans lood bevatten. Bente van Kralingen, forensisch expert bij de Amsterdamse politie legt het uit: “Dat we nu direct een indicatie krijgen van de aanwezige schotresten op een plaats delict biedt veel voordelen. Het helpt ons om belangrijke vragen over het schietincident beantwoord te krijgen. Zo willen wij graag weten of de vastgestelde schade veroorzaakt kan zijn door een kogel. En zo ja, wat de positie ter plekke was van een eventueel betrokken persoon. Daarvoor onderzoeken we de aanwezigheid van looddeeltjes in mogelijke kogelgaten en op de kleding van een slachtoffer of de handen van een verdachte.”

In de huidige praktijk neemt de politie daarvoor monsters die voor analyse naar het lab gaan. Daar gaat de nodige tijd overheen, is arbeidsintensief en vereist dure apparatuur. Bente van kralingen is daarom enthousiast over de mogelijkheden die de nieuwe methode biedt. ”Hopelijk kunnen we de tests met het lichtgevende lood binnenkort als bewijs aanvoeren bij reconstructies in de rechtszaal”, zegt ze.

Halfgeleidertechnologie

De nieuwe methode bouwt voort op recente ontwikkelingen in het onderzoek naar perovskieten, veelbelovende materialen voor toepassingen zoals zonnecellen en leds. Een paar jaar geleden deed de onderzoeksgroep van Wim Noorduin de toevallige ontdekking dat perovskieten ook ingezet kunnen worden voor heel gevoelige looddetectie, bijvoorbeeld om op eenvoudige wijze een loodvervuiling aan te tonen. Een speciaal reagens zet het lood om in een perovskiet halfgeleider die vervolgens felgroen oplicht onder een UV lamp. Dit is goed zichtbaar met het blote oog en zelfs heel kleine hoeveelheden lood zijn er makkelijk mee op te sporen. Het menselijk oog is heel gevoelig voor de kleur groen, maar de fluorescentie kan ook met bijvoorbeeld een spectrale camera worden gemeten.

Lukas Helmbrecht (voormalig promovendus in de groep van Wim) het start-up bedrijf In 2021 begonnen Wim Noorduin en(voormalig promovendus in de groep van Wim) het start-up bedrijf Lumetallix om de looddetectie methode breed beschikbaar te maken. Inmiddels wordt de Lumetallix test kit over de hele wereld gebruikt om de aanwezigheid van lood aan te tonen. Gebruikers rapporteren positieve tests op allerlei soorten objecten, van etensborden en bierglazen tot het stof afkomstig van verfresten bij het renoveren van gebouwen. Voor de toepassing in het aantonen van schotresten maakte Lukas een aangepaste versie van het Lumetallix reagens, zodat het bijzonder goed reageert met de looddeeltjes en bovendien lang groen blijft oplichten.

Op de schietbaan

Om de effectiviteit van de methode te testen voerden de onderzoekers verschillende experimenten uit. Promovendi Kendra Adelberg en Arno van der Weijden (AMOLF/UvA) gingen hiervoor naar een schietbaan in Amsterdam. Kendra: “We gebruikten standaard 9 mm volmantel kogels en schoten met twee verschillende pistolen op een lappen teststof bij verschillende schootsafstanden. Met het reagens maakten we vervolgens de schotresten zichtbaar. Het resultaat was verbluffend! Een goed gedefinieerd lichtgevend patroon dat duidelijk zichtbaar was met het blote oog, ook als van relatief grote afstand was geschoten”, zegt Kendra.

Kendra en haar collega’s deden nog twee ontdekkingen bij het uitvoeren van de experimenten. Ten eerste blijkt de nieuwe lichtgevende methode nog steeds te werken nadat de schutter zijn of haar handen intensief gewassen heeft. Dit is een belangrijk voordeel bij forensisch sporenonderzoek, aangezien verdachten vaak proberen het bewijsmateriaal van hun betrokkenheid te elimineren. Ten tweede blijkt dat zelfs omstanders die op ongeveer twee meter afstand van de schutter staan positief testen op aanwezigheid van looddeeltjes op hun handen. “Deze bevindingen bieden waardevolle puzzelstukjes bij het reconstrueren van een schietincident. Maar een positieve test moet nog steeds zorgvuldig onderzocht worden, want dit betekent dus niet automatisch dat je zelf geschoten hebt,” zegt Kendra.

Voor wie is dit interessant?

De onderzoekers denken dat de nieuwe methode vooral meerwaarde heeft voor experts van de Forensische Opsporing die het plaats delict onderzoek uitvoeren. Zij kunnen er verder snel verdachten en getuigen mee screenen op de aanwezigheid van schotresten en zo cruciaal bewijsmateriaal zeker stellen.

Naast deze nieuwe forensische toepassing onderzoekt het team ook de mogelijkheid om de lichtgevende methode in te zetten voor het opsporen van lood in het milieu, zoals in water en het grondoppervlak. Lood is giftig en schadelijk voor het milieu. Het zou dus goed kunnen zijn dat de methode gebruikt gaat worden voor het monitoren van de leefomgeving en de volksgezondheid.