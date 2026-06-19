De Universiteit Twente verstevigt haar internationale positie binnen de halfgeleiderindustrie. De universiteit heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Thaise ministerie van Hoger Onderwijs, Wetenschap, Onderzoek en Innovatie (MHESI) om gezamenlijk te werken aan onderwijs, onderzoek, innovatie en talentontwikkeling voor de snelgroeiende halfgeleidersector.

De overeenkomst werd op 16 juni ondertekend tijdens een bezoek van een hooggeplaatste Thaise delegatie aan de campus in Enschede. De delegatie stond onder leiding van professor Yodchanan Wongsawat, minister van Hoger Onderwijs, Wetenschap, Onderzoek en Innovatie van Thailand. Namens de Universiteit Twente tekende vicevoorzitter Machteld Roos het Protocol of Cooperation.

Thailand investeert fors in halfgeleiders

Met de samenwerking speelt de Universiteit Twente in op de ambitieuze plannen van Thailand om een belangrijke positie op te bouwen binnen de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Het land werkt aan een nationale strategie die moet leiden tot de opleiding van meer dan 80.000 professionals voor de sector vóór 2030.

Om die doelstelling te realiseren zoekt Thailand actief de samenwerking met internationale kennisinstellingen. De Universiteit Twente werd daarbij geselecteerd vanwege haar sterke reputatie op het gebied van hightechonderzoek, innovatie en ondernemerschap.

Focus op talent, fotonica en geavanceerde elektronica

Tijdens het bezoek wisselden vertegenwoordigers van MHESI en de Universiteit Twente kennis uit over de ontwikkeling van talent voor de halfgeleiderindustrie. Daarnaast verkenden beide partijen mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van fotonica, biosensoren, geavanceerde elektronica en innovatie-ecosystemen.

Ook werden concrete mogelijkheden besproken voor studentenuitwisseling, gezamenlijke onderzoeksprogramma’s, beurzen en internationale kennisuitwisseling.

Een belangrijke rol binnen de samenwerking is weggelegd voor de Mahanakorn University of Technology (MUT), die als partner betrokken wordt bij de ontwikkeling en uitvoering van gezamenlijke activiteiten.

Strategische positie in mondiale chipketen

De overeenkomst onderstreept het groeiende internationale belang van kennisinstellingen binnen de halfgeleiderindustrie. Terwijl landen wereldwijd investeren in eigen chipcapaciteiten en talentontwikkeling, neemt ook de vraag naar gespecialiseerde kennis op het gebied van ontwerp, productieprocessen, fotonica en systeemintegratie sterk toe.

Voor de Universiteit Twente biedt de samenwerking kansen om haar internationale netwerk verder uit te bouwen en haar expertise op het gebied van halfgeleiders, fotonica en hightechsystemen wereldwijd te position.

De samenwerking laat zien dat de mondiale strijd om chipkennis allang niet meer beperkt blijft tot Europa, de Verenigde Staten en Aziatische grootmachten als Taiwan en Zuid-Korea. Ook landen als Thailand investeren fors in talentontwikkeling en innovatie om een positie te veroveren in de internationale halfgeleiderketen.

Voor Nederland biedt dat kansen. Kennisinstellingen zoals de Universiteit Twente spelen een steeds belangrijkere rol in het opleiden van talent en het ontwikkelen van technologieën die essentieel zijn voor de volgende generatie chips, fotonica en sensoren. Daarmee groeit hun betekenis niet alleen voor de Nederlandse industrie, maar ook voor internationale partners die hun eigen hightech-ecosysteem willen versterken.