Nieuwe Akoestikon-lijn voor Merford overtreft de verwachtingen

Geluid is geen probleem, behalve als we het niet willen horen. Merford uit Gorinchem levert onder andere oplossingen om geluidsoverlast te beperken. De nieuwe Akoestikon-lijn voor het produceren en verlijmen van geluidswerend materiaal overtreft de verwachtingen.

“Van geluidsisolerende deuren op maat tot omkastingen voor warmtepompen. We kunnen zélfs een hele fabriek inpakken om ze stiller te maken”, zegt Peter Fernig, operationeel manager van ‘Acoustic Materials’. Deze business unit van Merford is 10 jaar geleden opgezet vanuit de ambitie om nog meer waarde voor klanten te leveren. “Alle producten die wij maken, hebben absorptiemateriaal nodig. We kopen dit in grote hoeveelheden in. Veel OEM’ers willen alleen het materiaal hebben, maar dan wel op maat gesneden. Onze snijmachine kan platen van 2 bij 2,40 meter aan. We kunnen efficiënt maatwerk vervaardigen, met minimale afvalstromen.”

Oude productielijn

In 2018 nam Merford van de Recticel Groep naast de merknaam ‘Akoestikon’ ook de productielijn over. Hierop wordt onder meer geluidsisolatie voor de utiliteitsbouw gemaakt. Omdat er in Gorinchem geen plaats was, stond de Akoestikon-lijn in een huurpand in Buren. Ze was echter dertig jaar oud, de veiligheid vereiste aandacht. Door de verkoop van een ander Merford-onderdeel kwam er ruimte beschikbaar in Gorinchem. Fernig: “Aanvankelijk wilden we de oude lijn reviseren en verhuizen, maar daardoor had de productie maanden stilgelegen. Het was ook niet veilig en duurzaam; dat past niet bij onze bedrijfsfilosofie. Wij zetten in op een duurzame productie. Niet voor niets ligt het dak van ons pand in Gorinchem vol zonnepanelen.”

Oplossend vermogen

De kern van het Akoestikon-proces is het verlijmen van materialen. Hiervoor wilde Merford verlijmingsmachines van MAAN Engineering gebruiken. “Jan den Ouden, die voor ons de oude productielijn aan de praat hield, adviseerde ons contact op te nemen met machinebouwer J&V Techniek in Nieuw-Lekkerland. Hij kende de mede-eigenaar John Janse vanuit de betonindustrie en vertrouwde op zijn oplossend vermogen.”

Snel en modulair

John Janse ging samen met Jan den Ouden en Peter Fernig een kijkje nemen in Buren, waar de oude lijn stond. Hij zag meteen mogelijkheden om samen met VSE een nieuwe lijn voor Merford te bouwen. “Met de huidige techniek kun je dit snel en modulair realiseren”, aldus John. “Wij hebben samen met VSE voor tegelproducent MBI een soortgelijke oplossing gebouwd om zware platen op te pakken en om te keren. Wij doen als machinebouwer het mechanische gedeelte en VSE als industrieel automatiseerder en motion control specialist de besturing.”

Sterk teamwerk

J&V Techniek en VSE gingen samen aan de slag. Een mechanisch engineer van VSE verzorgde voor J&V Techniek een deel van de tekeningen, een software engineer programmeerde de software en deed de inbedrijfstelling. Met servomotoren van Siemens en het softwarepakket SIMOTION worden de materiaalplaten opgepakt en in de juiste positie gebracht. Een energiezuinige oplossing, die bovendien goedkoper is dan het inzetten van een robot. Jan van Vuuren, technisch manager bij VSE, had de leiding over het project. Om besturing en mechaniek goed op elkaar af te stemmen, schakelde hij voortdurend met John Janse. “Wij kunnen lezen en schrijven met elkaar”, aldus de heren. “Een optimale productielijn? Laat dat maar aan ons over. Als samenwerkende partners met ieder zijn eigen expertise zorgen we ervoor dat de eindklant krijgt wat hij nodig heeft.”

Spannend traject

Op een vacuümpomp na is er niets van de oude lijn overgenomen. Begin 2022 vonden bij Merford in Gorinchem de eerste testen plaats, gevolgd door de FAT. Peter Fernig vond het spannend. “Zou het werken wat John had bedacht? Ik had al een 3D-presentatie gezien. Het zag er strak uit. Maar de proof of the pudding is in the eating! Voor de zekerheid hadden we op de oude lijn nog een voorraad van drie maanden van onze commodities gemaakt, want die moeten klanten binnen drie dagen in huis hebben. Ook hebben we de oude lijn pas ontmanteld na de operationele ingebruikstelling van de nieuwe lijn.”

Verwachtingen overtroffen

De inbedrijfstelling verliep probleemloos. Sinds eind januari 2022 is de nieuwe lijn in gebruik. “Ze overtreft onze verwachtingen. We kunnen de lijm beter doseren en de ergonomie is verhoogd. Op de oude lijn moesten onze operators handmatig platen tot 35 kg verplaatsen. Dat gaat nu volledig automatisch. De operators hoeven alleen nog handmatig schuim aan te brengen. De kwaliteit is secuurder dan op de oude lijn en we kunnen efficiënter produceren. Onze operators zijn trots: het is helemaal hún lijn. Ze krijgen nog training om beter met de besturing en de menustructuur te leren werken.”

Vervolgopdrachten

De nieuwe lijn staat achter een glazen wand, zichtbaar voor alle bezoekers van Merford. Ze is onderhoudsvrij gebouwd. Onverhoopte storingen in de besturing kunnen door VSE op afstand worden opgelost. Peter Fernig: “Als we de routine goed te pakken hebben, gaan we kijken of er nog andere (nieuwe) producten op geproduceerd kunnen worden. De nieuwe lijmtechniek biedt namelijk veel mogelijkheden. Ook gaan we kijken of we de machine wat sneller kunnen laten lopen. Dat zou een stuk extra efficiency zijn.” John Janse: “Geen enkel probleem. Mechanisch is de machine zwaar genoeg om sneller te draaien.” Verder denkt Merford over een stuk extra automatisering in de productie van geluidswerende deuren. “J&V Techniek en VSE hebben laten zien een goede partij te zijn! We gunnen hen graag vervolgopdrachten.”