Nieuw online service-platform stelt LVD in staat sneller en efficiënter op klantvragen te reageren

LVD Company lanceert het nieuwe service- en supportportaal Online Support Ticketing System (OSTS) voor LVD-klanten wereldwijd, OSTS biedt klanten 24/7 toegang om tickets aan te maken voor servicegerelateerde onderwerpen met betrekking tot het gehele LVD-portfolio: een service-interventie aanvragen, informeren naar reserveonderdelen, preventief onderhoud inplannen, zich aanmelden voor een training of gewoon een vraag stellen. Dankzij het portaal zal LVD voortaan sneller en efficiënter reageren op vragen van klanten, aldus woordvoerder Matthew Fowles: ‘Klanten kunnen status van hun casus op elk moment checken en er hun vragen over stellen. Die hoeven niet alleen over onderhoud-issues te gaan, maar ook vragen over trainingen, spare parts of naar technisch advies worden via het platform snel beantwoord.’

Andere kanalen blijven open

Klanten moeten zich registreren via OSTS om beveiligde logingegevens voor het portaal te ontvangen. De ingediende tickets gaan onmiddellijk door naar het bevoegde lokale serviceteam, dat dan actie onderneemt. Technisch is het mogelijk dat de LVD-machines zelf de tickets generen als ingebouwde sensors daar aanleiding toe geven. ‘Maar voor nu is het nog steeds de machine-eigenaar die het ticket aanmaakt en verstuurt.’

De status van het ticket wordt in real-time weergegeven. Het OSTS-portaal geeft ook de communicatiehistorie van alle LVD-machines van een klant weer. De vraag is dan of klanten dergelijk informatie online beschikbaar willen hebben. Fowles: ‘Dit is een extra gratis dienst die wordt aangeboden als aanvulling op onze reeds bestaande kanalen. OSTS vervangt geen telefonische hotline of e-mailondersteuning. Klanten kunnen customer service nog steeds bellen of e-mailen. Maar ze wel worden aangemoedigd om zich te registreren voor OSTS, zodat ze sneller een antwoord krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat veel van onze klanten voor dit nieuwe platform zullen kiezen. Immers, OSTS biedt klanten een snelle en handige manier om het customer serviceteam van LVD te contacteren.’ Het systeem laat LVD op zijn beurt toe om de aanvragen van klanten te centraliseren en beter te beheren, samen te werken met andere supportteams en een betere service te bieden.

Nog geen leveranciers betrokken

Inmiddels zijn er ook als onderdelenleveranciers die vergelijkbare platforms online zetten. Zo heeft Lenze tijdens de afgelopen Hannover Messe haar nieuwe Asset Performance Platform gelanceerd via welke machinebouwers en hun gebruikers over onderhoudsbehoeften kunnen communiceren. Maar bij het platform van LVD zijn vooralsnog geen leveranciers betrokken, aldus Fowles: ‘Momenteel hebben wij het OSTS-platform alleen voor onze klanten opengesteld.’