Terugkijkend constateert Hans Hagedoorn, vestigingsleider van KTR Benelux in Hengelo, een van de 24 dochterondernemingen van het moederbedrijf KTR Systems in Rheine (D), dat er een tweede bizar jaar achter de rug is, waarin alles razendsnel verandert. ‘Er gebeurt zoveel tegelijkertijd dat je eigenlijk nergens goed op kunt reageren. Je bent altijd te laat. De afspraak met klanten is dan ook: mocht het wat worden, dan wordt alles geactualiseerd: prijzen, levertijden, transport, de afnames.’

Voor KTR Benelux is glas halfvol, ondanks voorspelde downturn

Als fabrikant en toeleverancier van koppelingen en koel- en remsystemen worstelt KTR met de prijzen in de markt en heeft het bedrijf te maken met allerlei externe factoren die impact hebben op de kostprijs van de productie. ‘Je krijgt prijsverhogingen voorgelegd waarvan je denkt: dat kan niet waar zijn. En met toeleveranciers van materialen kun je bijna geen langetermijnafspraken meer maken, alles gaat tegenwoordig alleen op korte termijn en met dagprijzen. Je probeert het te sturen, maar er valt weinig aan te doen. Net zoals machinebouwers ook weinig kunnen sturen bij ons op hun kostprijs, als wij met een prijsverhoging of materiaaltoeslag komen. De hele supplychain zit in die prijsverhogingsmodus, want ik kan me niet voorstellen wie er 10 of 15 procent verhoging kan slikken’, aldus Hagedoorn.

Optimistische prognose

Net als eind 2021 zijn er nu opnieuw signalen van een mogelijke downturn. Die hebben echter geen invloed op de huidige langetermijnafspraken van KTR Rheine, aldus Hagedoorn. ‘Mocht zich begin 2023 toch een neerwaartse spiraal voordoen wat betreft de orderintake, dan zullen ze waarschijnlijk trachten de afspraken open te breken en de bestelaantallen te verlagen, zodat je uiteindelijk een lagere voorraad krijgt in het magazijn. Dat lukt natuurlijk niet binnen een week. En de vraag is ook: wanneer ga je dat doen? Dat is best ingewikkeld.’ Bij KTR lijkt dit vooralsnog geen voor de hand liggend scenario: ‘Alleen al in Nederland is onze omzet de afgelopen twee jaar met dubbele cijfers gegroeid.’ Bij het opstellen van de prognose voor het nieuwe jaar heeft Hagedoorn zoals gebruikelijk contact met de top 20 aan klanten. ‘Of ze iets durven zeggen over 2023. De ene helft heeft (nog) geen idee, de andere helft is optimistisch, maar niemand zegt tegen mij: “Houd er rekening mee dat we 10 of 20 procent minder gaan doen.”’

Alles actualiseren

Bij die nieuwe opdrachten blijkt vaak de afgegeven leveringstermijn van een kwartaal geleden niet meer relevant. Hagedoorn: ‘De afspraak met klanten is dan ook: mocht het project doorgaan, dan wordt alles geactualiseerd: prijzen, levertijden, transport, de afnames. Niets is meer betrouwbaar, zo bizar is het. Richting klanten zijn we dan ook steeds eerlijk en transparant geweest als we bepaalde verwachtingen niet konden waarmaken. We kijken wat er gebeurt, leven bij de dag.’

Kansen zijn er in de ogen van de Nederlandse vestigingsleider nog volop. Bijvoorbeeld een grote overname in de markt, waarbij twee belangrijke concurrenten van KTR betrokken zijn. ‘De vraag is dan wat er met producten gebeurt, welke er eventueel naar de uitgang gaan, en hoe medewerkers reageren. Vanwege die onrust en onzekerheid kunnen klanten ervoor kiezen hun heil elders te zoeken. Een externe ontwikkeling die onze kant op kan vallen.’

Glas halfvol

Sowieso zijn Hagedoorn en KTR Benelux ‘extreem van het glas halfvol’. ‘Er zullen zich dit jaar ongetwijfeld weer nieuwe hobbels voordoen, maar geen idee welke dit precies zullen zijn. Het helpt dat we actief zijn in verschillende branches met onze producten, uiteenlopend van scheepvaart en agri tot mobiele hydrauliek. Wanneer de ene markt het iets minder doet, gaat de andere juist als een speer.’ Aan de inkoopkant zal de grilligheid toenemen, verwacht hij. ‘Bij het hoofdkantoor in Rheine krijgen ze de hogere prijzen voor grondstoffen als staal en aluminium gewoon door de strot geduwt en daar moeten wij in meegaan. Richting de klant doen we een prijsaanpassing, maar intern als dochteronderneming die verrekent met het moederbedrijf in Rheine, hebben we daar ook mee te maken.’

Op Amazon?

Momenteel wordt in Rheine de strategie voor de komende vijf jaar bepaald. Om de groei door te zetten, buigt KTR Systems zich over het huidig en toekomstig portfolio, eventuele nieuwe producten c.q. overnames, het opzetten van een geheel andere producttak en de presentatie en communicatie via digitale kanalen. ‘Willen we op Amazon met onze producten om ons in de toekomst te profileren? De constructeur van nu kijkt op internet en wil eigenlijk met twee keer klikken bij het juiste product zijn. Je moet heel veel dingen anders gaan faciliteren.’